Skammer seg over å ha flyktet – nå vil Diana hjelpe hjemlandet

For ukrainske Diana er møtet med Norge fylt med blandede følelser. Hun er takknemlig for at sønnen er i sikkerhet, men skammer seg over at hun ikke beskytter hjemlandet.

Torsdag klokken 12.30 setter en utslitt, men kampklar ukrainer føttene på norsk jord. Sammen med sin tre år gamle sønn og svigermor, har Diana Pototska vært på flukt i 14 dager. Fremme i Bergen skulle hun ønske at hun aldri hadde dratt.

– Hadde det ikke vært for min sønn, ville jeg vært i Kyiv. Jeg ville beskyttet landet mitt, beskyttet byen min, sier Diana til TV 2, like etter å ha gått av båten.

For å få sønnen i sikkerhet, ble hun nødt til å forlate både ektemann, venner og familie hjemme i Ukraina.

– De kjemper alle sammen. Det handler om vår identitet og vårt demokrati, ikke bare om krigen, sier en tydelig preget ukrainer.

Blant de 70 ukrainske flyktningene som ankom Bergen, var en 92 år gammel kvinne og hennes barnebarn. Foto: Kåre Breivik / TV2 Les mer Mange av de 70 flyktningene måtte ta farvel med ektemenn og fedre før de krysset grensen. Foto: Kåre Breivik / TV2 Les mer Fire bussjåfører har byttet på å kjøre den over 4000 kilometer lange turen. På det meste kjørte de 20 timer i strekk. Foto: Kåre Breivik / TV2 Les mer Etter å ha gått av båten dro ukrainerne rett videre til et hotell, hvor de registrerte seg og fikk litt sårt etterlengtet hvile. Foto: Kåre Breivik / TV2 Les mer Tron Jensen tok imot Diana og familien da de ankom Bergen. Foto: Kåre Breivik / TV2 Les mer

Frivillig initiativ

I likhet med hundrevis av andre ukrainske flyktninger, kommer Diana og familien til Norge gjennom et frivillig initiativ. Fyllingsdalen teater sendte sist lørdag to busser ned til den polsk/ukrainske grensen. Fem dager senere er bussene tilbake i Bergen, med 70 ukrainske flyktninger om bord.

Flere av dem, som Diana, har vært i Norge tidligere. Andre har en forbindelse til landet, gjennom familie, venner eller jobb. Forrige uke forlot de alt de eide til fordel for en plass på en norskregistrert buss med retning Bergen. Bussjåførene Bjarte Hamre og Christian Fjeldstad forteller at turen har vært slitsom og følelsesladd, men maratonetappen har alt i alt gått greit.

– Noe av det som var sterkt, var å se de som tok farvel med sine fedre og ektemenn. Det gjorde inntrykk. Kanskje kommer det en følelsesmessig reaksjon nå som vi er hjemme og får ting på avstand, men alt i alt har det gått greit, sier Fjeldstad. Både han og kollegaen er svært glade for at de deltok på turen.

Bussjåførene Bjarte Hamre (t.v.) og Christian Fjeldstad har lagt bak seg lange dager bak rattet, men er glad for å ha bidratt. Foto: Kåre Breivik / TV 2

– Det føles godt å kunne bidra. Det føles veldig godt å kunne være med og ta del i en sånn operasjon som dette, sier Fjeldstad, som får støtte fra en utslitt Hamre:

– Jeg gjør det gjerne igjen. Kanskje ikke i morgen, og heller ikke i overimorgen, men jeg gjør det absolutt igjen, avslutter den erfarne bussjåføren.

Busstrappen ble redningen

Blant de frivillige som reiste ned til den polsk/ukrainske grensen, var også tolken Ivan Valeaev. Han hadde med seg en liste over alle ukrainerne som skulle være med hjem til Bergen, noe som førte til at han måtte gi mange tøffe beskjeder. For ham ble trappene i midten av bussen et tilfluktssted når ting sto på som verst.

– Noen av øyeblikkene var så tunge. Jeg var så langt nede, men jeg kunne bare være trist i trappene. Hvis jeg møtte flyktningene med tårer i øynene, ville alt bare bli verre. Jeg var forberedt på at det ville bli tungt, men ikke så tungt, sier Valeaev.

Til vanlig jobber Ivan Valeaev som perosnlig trener. Forrige uke hentet han flyktninger ved den polsk/ukrainske-grensen. Foto: Kåre Breivik / TV 2

Blant navnene på listen over hvem som skulle bli med til Norge, var Valeaevs mor. Men da gruppen fikk beskjed om at en akutt syk gutt trengte hjelp, fikk han moren til å gi bort plassen til fordel for gutten.

– Det tristeste er at vi ikke kunne plukke ham opp, for han var så syk at han måtte rett på sykehus. Så dermed fikk vi verken med oss moren min eller gutten, forteller han.

Blandede følelser

24 timer senere har Diana og familien flyttet inn i sitt nye, norske hjem. Småbarnsmoren er overveldet over hvordan hun har blitt tatt imot.

– Jeg er sjokkert over nordmenns varme og åpne hjerter. Russland har alltid sagt til oss at vi er brødre, fordi vi er naboer. Ukraina er ikke naboer med Norge, og vi er veldig forskjellig både når det kommer til kultur og språk, men det båndet vi har nå er uvurderlig. Det betyr veldig mye, det er vi som er brødre! sier Diana.

Likevel er det med blandede følelser at hun har forlatt krigsrammede Kyiv til fordel for fredelige Bergen.

– Selv i dette øyeblikk lurer jeg på om dette er riktig, om jeg tok det rette valget. Kanskje ville det vært bedre for meg å bare dra til Lviv og hjelpe derfra, sier Diana.

Diana er forberedt på å kjempe for Ukraina, enten det er fra hjembyen Kyiv eller hennes nye hjem Bergen. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Da Diana begynte å motta tekstmeldinger fra ukjente russiske numre, med oppfordringer til å støtte det russiske regimet så snart president Volodymyr Zelenskyj ble avsatt, insisterte ektemannen på at hun måtte ta med seg sønnen i sikkerhet.

– Han sa: «Kjære, jeg beskytter nåtiden vår, du må beskytte fremtiden vår», forteller Diana.

Skammer seg over egne tanker

Med de ordene friskt i minne pakket Diana, sønnen og svigermoren med seg det lille de kunne bære, og satt kursen fra Kyiv mot den polske grensen. En av de få tingene Diana fikk med seg i kofferten, var folkedrakten vyshyvanka. Selv om gradestokken i Bergen ikke viser mer enn 10 grader, insisterer hun på å gjennomføre intervjuet i den tynne, håndbroderte skjorten.

– Da jeg skjønte at jeg måtte dra og bare kunne ta med meg det best nødvendige, var dette en av dem. Ektemannen min, sønnen min og min nasjonale identitet, sier småbarnsmoren og peker på folkedrakten.

Diana har flyttet inn på toppen av Fløyen. Hun trosser den friske fjelluften for å vise frem folkedrakten vyshyvanka, noe av det kjæreste hun eier. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Ektemannen måtte derimot bli igjen, og Diana, sønnen og svigermoren hadde ikke kommet seg lenger enn til forstedene utenfor hovedstaden før hun begynte å angre.

– Dette er faktisk forferdelig. Da vi var i forstedene utenfor Kyiv tok jeg meg selv i å tenke at jeg ville vært veldig glad om jeg ikke hadde et barn. Jeg skammer meg selv over at jeg tenkte det, og en dag vil beklage til sønnen min. Men der og da tenkte jeg at hvis det ikke var for ham, ville jeg vært i byen min og beskyttet den, sier Diana og bryter sammen.

Åpner opp hjemmet

På samme måte som Diana og de andre ukrainske flyktningene ble hentet til Bergen gjennom frivillighet, er også hennes nye bosituasjon et resultat av frivillig engasjement. Det er Tron Jensen som har åpnet hjemmet sitt for Diana og familien, hvor de får bo på ubestemt tid. Jensen ble kjent med Diana da hun forvillet seg inn i hagen hans under en fjelltur for flere år siden, og gjennom Facebook har de holdt kontakten siden. Da krigen brøt ut i Ukraina, var Jensen aldri i tvil om å stille opp.

– Vi hadde en dialog med dem da de satt i Kyiv, og situasjonen var slik at de måtte flykte. Vi har plass, så det var rett og slett bare helt naturlig å ta dem imot, sier Jensen fra huset på toppen av Fløyen.

Tron Jensen var den første som møtte Diana da hun ankom Norge. Nå blir hun og familien boende hos ham så lenge de måtte ønske. Foto: Kåre Breivik / TV 2

Det er ventet tusenvis av ukrainske flyktninger i ukene og månedene som kommer. Jensen sier han allerede ser en utrolig vilje til å hjelpe, og håper nå at flere vil åpne hjemmet sitt for de som trenger det som mest.

– Det er mange som stiller opp allerede. Folk har vært utrolig hjelpsomme. 30 timer etter at jeg la ut et innlegg på Facebook, hadde Diana fått fem jobbtilbud, og det viser at det er en utrolig hjelpevilje i det norske folk. Jeg tror dette vil gå veldig fint, men det er bare for folk å melde seg og stille opp, oppfordrer Jensen.

Hjelper fra Norge

Jobbtilbudene og hjelpen betyr mye for Diana, selv om hun for øyeblikket har alt sitt fokus på hvordan hun kan bistå Ukraina i kampen mot Russland. Siden hun ikke kan kjempe med ektemannen i Kyiv, ønsker patrioten å beskytte hjemlandet sitt fra Norge.

– Jeg bare håper og ber om at alt går bra. Men jeg gjør mer enn å bare håpe og be, jeg og vennene mine forsøker å levere nødhjelp til de utsatte områdene, og jeg har allerede opprettet en organisasjon for å bidra med dette. Jeg vil gjøre alt i min makt for å beskytte Ukraina herfra, og jeg vil være uendelig takknemlig hvis nordmenn vil være med på det, sier Diana.

Hun understreker at nødhjelp er kjærkomment for alle som fremdeles er fanget i krigen, men sier det er én ting som vil hjelpe Ukraina enda mer.

Dianas bakgrunnsbilde er det siste ukrainske flagget hun så før hun forlot hjemlandet. Småbarnsmoren ønsker å vende tilbake så snart som mulig. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Alt vi må gjøre nå er å innføre et flyforbud over Ukraina. Putin bomber sykehus og sivile fordi vi vinner på bakken. Men i lufta taper vi, og hver dag bomber Russland sivile, sier Diana.

Hun er langt fra den eneste ukraineren som ønsker et flyforbud. Nato har foreløpig gitt uttrykk for at dette er uaktuelt, da alliansen frykter at Russland vil se på dette som en krigserklæring. Men Diana mener at Ukrainas krig angår langt flere enn bare ukrainerne.

– Ja, vi kjemper for landet vårt, for historien vår og for suvereniteten vår. Men hver dag beskytter vi hele Europa. Om vi faller, vil ikke Putin stanse med oss, mener Diana.

Hver time sjekker hun telefonen, både for livstegn fra ektemannen, så vel som nyheter om krigen. De siste dagene har nyhetene blitt mørkere og mørkere.

– Barn dør, barn lider, gravide kvinner lider. Det er bare et mareritt, sier Diana.

Sikker på seier

Marerittet har om mulig gjort patrioten Diana enda mer stolt over hjemlandet sitt. Hun føler seg trygg på at Ukraina vil komme seirende ut av krigen.

– Ingen har noen gang samlet Ukraina slik som Russland har gjort nå. Samtidig som krigen er forferdelig, får vi også fantastiske historer som viser det beste av det ukrainske folk, sier Diana.

Fortellingen om en bestemor i Kyiv, som har fått heltestatus langt utenfor landets grenser, får Diana til å lyse opp:

Diana er patriot på sin hals. Krigen har, om mulig, fått henne til å elske Ukraina enda mer enn før. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Det var en bestemor som satt på balkongen sin i Kyiv tidlig en morgen, da en russisk drone kom kjørende forbi. Hun kastet et glass med sylteagurker på dronen, og den krasjet! Det er helt fantastisk, og det er derfor jeg elsker Ukraina, forteller patrioten.

Selv om Diana og sønnen ble nødt til å rømme landet hun elsker, føler hun seg ikke som en flyktning. Oppholdet i Ukraina er midlertidig, og en dag er hun sikker på at hun vil vende tilbake.

– Vi vil gjøre alt vi kan for landet vårt, og for at det en dag vil være enda bedre enn før krigen, avslutter Diana.