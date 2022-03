FN-sjefen: Faren for atomkrig til stede igjen

FNs generalsekretær slår alarm om at Russland har økt atomberedskapen. – Vi trenger fred – NÅ, sier han.

FNs generalsekretær Antonio Guterres slo mandag alarm over at Russland har økt atomberedskapen.

På en pressekonferanse beskriver han det som en «forferdelig utvikling».

Han sier også at utsiktene for en konflikt som involverer atomvåpen, er til stede igjen, skriver Reuters.

– Det er på tide å stoppe de forferdelige angrepene mot Ukraina og gå tilbake til diplomatiet og fred, sier Guterres.

MISTET STRØMMEN: Igjen skal atomkraft-anlegget i Tsjernobyl være uten strøm. Foto: AP / NTB

Fredskrav

FN-sjefen sier at han har vært i tett kontakt med ledere av en rekke land i forbindelse med krigen, blant annet Kina, India, Tyrkia og Frankrike.

– Kravet om fred må bli hørt. Denne tragedien må stoppe. Det er aldri for seint for diplomati og dialog.

– Vi trenger fred, fred for folket i Ukraina og fred for verden. Vi trenger fred nå, sier Guterres.

Russland har økt atomberedskapen og nevnt atomvåpen i trusler mot Vesten i forbindelse med krigen i Ukraina.

I forbindelse med krigen har det spredt seg en frykt for at et Russland som er presset av ukrainsk motstand og vestlige våpenleveranser, vil ta i bruk atomvåpen på slagmarken i Ukraina.

Atomsikkerhet

Det har også spredt seg en frykt for at en atomulykke kan skje dersom missiler treffer atomreaktorene i Ukraina.

– Sikkerheten ved disse anleggene må holdes, sier Guterres.

Slik kan radioaktivestoffer komme til Norge fra Ukraina

Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) har mistet kontakten med to av atomkraftverkene i Ukraina som følge av krigen. Det er anlegget i Tsjernobyl, som har mistet strømmen. Det andre er Europas største, som ligger i Zaporizjzja.

Begge atomreaktorene er kontrollert av russiske styrker.

Både Russland og Ukraina har lovet IAEA å ivareta atomsikkerheten i Ukraina.