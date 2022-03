Hevder VM-arbeidere ikke har fått lønn på opptil fem måneder

Bin Omran Trading and Contracting (BOTC) har flere pågående prosjekter knyttet til FIFA World Cup Qatar 2022.

Prosjektene inkluderer Al-Bayt Stadium, veiene rundt stadion, og New Orbital Highway-prosjektet, som vil koble Dohas sentrumsområder til flere stadioner, inkludert i al-Rayyan, al-Khor og finalearenaen Lusail.

Ifølge hjemmesiden til BOTC er tre av de største pågående prosjektene er verdt flere millioner dollar hver.

En fersk rapport fra Human Rights Watch viser at migrantarbeidere ved det fremtredende byggefirmaet ikke har mottatt lønn på opptil fem måneder.

Selskapet er knyttet til Khalid Bin Hamad Bin Khalifa Al Thani – broren til emiren av Qatar. BOTC er et av underselskapene i K.H Holding, som Al Thani eier.

Han er også grunnleggeren av Al-Annabi Racing.

EMIREN OG PRESIDENTEN: FIFA-president Gianni Infantino og Qatar's Emir Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani etter finalen i den arabiske cupen på Al-Bayt stadium. Foto: KARIM JAAFAR

Ved å utsette arbeidernes betalinger er BOTC skyldig i brudd på Qatars egne arbeidslover.

– BOTC-saken viser at Qatars tiltak for å få slutt på lønnsmisbruk, mislykkes i å beskytte migrantarbeidere, og lar bedrifter fortsette sine brudd på arbeidskraft og menneskerettigheter ustraffet, sier Michael Page, nestleder i Midtøsten Human Rights Watch.

Organisasjonen har også gjennomgikk også notater sendt av BOTC-ledelsen til enkelte ansatte der de ble bedt om å fortsette å jobbe, til tross for forsinket eller ubetalt lønn.

Investerer i PR-stunt

Ifølge HRW har arbeiderne sendt inn flere klager til qatarske myndigheter de siste månedene, uten å få svar.

Ansatte ved selskapet har også sendt inn klager til Arbeidsdepartementet, Arbeidsdomstolen, Qatar-politiet og den nasjonale menneskerettighetskommisjonen.

TV 2 har kontaktet myndighetene i Qatar med flere spørsmål omkring de manglende lønnsutbetalingene til migrantarbeiderne som er ansatt i BOTC.

Vi har også stilt spørsmål om eierskapet til BOTC.

Myndighetene har foreløpig ikke svart på TV 2 sine spørsmål.

– Mens qatarske myndigheter investerer i store PR-stunt for å trekke oppmerksomhet til arbeidsreformer, legger de sjelden pengene sine i det de sier når det gjelder migrantarbeideres rettigheter, uttaler Page i Human Rights Watch.

Billettpris høyere enn minstelønn

Migrantarbeidere har vært avgjørende for å forberede Qatar til å være vertskap for over 1,2 millioner besøkende under kampene, og VM-billetter vil koste minimum 2700 norske kroner på åpningsdagen 21. november, og 14000 for sluttspillet.

Begge prisene er høyere enn Qatars månedlige minstelønn, som ble satt til om lag 2400 kroner i mars 2021.

I august 2020 publiserte Human Rights Watch en 78-siders rapport , som dokumenterte hvordan direkte arbeidsgivere i Qatar ofte utsetter eller holder tilbake lønn.

I henhold til Qatars lov er det forbudt for migrantarbeidere å melde seg inn i fagforeninger.

STADIONPRAKT: Al-Thumama Stadium er en av åtte VM-stadioner. Foto: KARIM JAAFAR

Underskriftsaksjon fra supportere

I dag overleverte Amnesty International godt over en kvart million underskrifter til FIFA, for å få FIFA til å iverksette konkrete handlinger som fremmer menneskerettighetene til migrantarbeiderne.

– 280.000 mennesker fra hele verden krever at FIFA blåser i fløyta og tar grep for å stanse utnyttelsen og overgrepene mot migrantarbeidere i Qatar, John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty International.

Signaturene stammer fra en underskriftsaksjon signert av fotballsupportere verden over som ønsker at FIFA skal gjøre mer for å forandre forholdene for migrantarbeiderne som sørger for fotball-VM i Qatar 2022 er mulig å gjennomføre.

UNDERSKRIFTER FRA SUPPORTERE: Generalsekretær, Amnesty International Norge, John Peder Egenæs. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Under FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter er FIFA forpliktet til å sikre at menneskerettighetene respekteres i oppbygningen og gjennomføringen av VM.

– Vi er fortsatt fullt forpliktet til å sikre beskyttelsen av arbeidere som er engasjert i leveringen av verdensmesterskapet, og vi er sikre på at turneringen også vil tjene som en katalysator for bredere positiv og varig endring i vertslandet, sa FIFAs sjef for sosialt ansvar og utdanning Joyce Cook, i forbindelse med møtet.

– Hvilke tanker Amnesty seg om at familiemedlemmer knyttet til emiren tjener på å utnytte fremmedarbeidere?

– Det at migranter er hentet inn til Qatar for å ruste landet for verdens største idrettsturnering, uten at deres rettigheter ivaretas, er uheldig. Særlig når Qatar i tillegg bruker store summer på å overtale omverden at de implementerer reformer som gagner migrantarbeidere, sier David Gustavsen Tvetene, kommunikasjonsrådgiver i Amnesty Norge.

Han peker på at både FIFA og Qatar ønsker en solskinnshistorie om hvordan tildelingen av fotball til Qatar har iverksatt store arbeidslivsreformer som man ikke ser andre steder i gulfen.

– Likevel viser Amnesty-rapporter at det er en lang vei å gå før vi kan snakke om betydelige fremskritt for situasjonen til migrantarbeiderne.