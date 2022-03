Kvinne har vært overvåket i 12 år: – En banebrytende nyhet

LONDON (TV 2): Kvinnen som i forrige uke ble pågrepet i forbindelse med drapet på Martine Vik Magnussen, har vært under overvåkning siden 2010. De siste to årene har hun vært under kommunikasjonskontroll.

For 14 år siden ble Martine Vik Magnussen (23) funnet voldtatt og drept i et kjellerrom i leilighetskomplekset til milliardærsønnen Farouk Abdulhak.

Tirsdag forrige uke pågrep politiet i London en kvinne i 60-årene for bistand i forbindelse med drapet i 2008. Hun ble løslatt mot kausjon samme kveld.

Advokat Patrick Lundevall-Unger har mandag vært i møter med Scotland Yard, for å få en grundig oppdatering rundt saken.

– Vi har fra første minutt siden Scotland Yard gikk ut med denne pressemeldingen om at en person er pågrepet, hatt mistanke om hvem dette er. Det er åpenbart at det er et tett bånd mellom den som er tatt og Farouk Abdulhak.

Lundevall-Unger forteller at det er et nært familieforhold mellom de to, men ønsker ikke gå nærmere inn på hvem han mener det er.

– Det er et så tett forhold at Farouk må sitte hjemme i Jemen og svette.

DREPT: Dette bildet ble frigitt av britisk politi etter drapet. Martine var 23 år da hun ble drept. Foto: Privat

Har vært under overvåkning

Kvinnen som ble pågrepet og siktet i forrige uke, har vært under overvåkning siden 2010. Lundevall-Unger sier at Scotland Yard ikke kunne bekrefte eksakt når overvåkningen begynte.

– Det de har bekreftet, er at de begynte etter 2010 cirka med å overvåke denne personen. Da har man etter hvert slik jeg oppfatter Scotland Yard, nylig klart å gjennomføre kommunikasjonskontroll på vedkommende ut til Faoruk og nettverket hans.

Han påpeker at han med nylig mener de siste to årene.

– Du må ha overvåket denne personen så lenge fordi du trenger så mye bevis for at vedkommende som står grunnlag for mistanke har gjort dette her. Politiet har samlet inn dokumentasjon i 12 år nesten. Det til sammen danner grunnlaget for å pågripe vedkommende.

– Hva er det de har beviser på?

– De har bevis på direkte kommunikasjon med Farouk og hans nettverk. Det er en banebrytende nyhet. Uten denne kommunikasjonen og dette beviskravet ville ikke vedkommende sittet der, sier Lundevall-Unger.

AKSJON: Politiet aksjonerte mot en bolig, i det eksklusive nabolaget i Westminster i London, hvor Abdulhak-familien eier en leilighet Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Omfattende beslag

Samme dag som Metropolitan Police gikk til pågripelse av kvinnen aksjonerte de mot en adresse i Westminster, hvor et selskap tilknyttet Abdulhak-familien eier en leilighet.

Politiet har gjort beslag i blant annet en datamaskin og en eller flere mobiltelefoner, får TV 2 opplyst.

– Politiet har gjort et kjempemessig arbeid rundt denne pågripelsen. Dette virker mye større enn jeg trodde. Både etterforskningsskrittene og beslagene de har tatt er også mye mer omfattende enn jeg først antok, sa faren til Martine, Odd Petter Magnussen tirsdag.

DRAPSMISTENKT: Farouk Abdulhak er etterlyst for drapet på norske Martine Vik Magnussen i London i 2008. Foto: NTB

Flyktet til Jemen

Det var 14. mars 2008 Martine Vik Magnussen ble funnet voldtatt og drept i et kjellerrom i London i leilighetskomplekset til milliardærsønnen Farouk Abdulhak (35), som hun var studievenn med.

Abdulhak flyktet til hjemlandet Jemen via Egypt kort tid etter at den norske kvinnen ble funnet drept, og har siden oppholdt seg der.

Han er av britiske Scotland Yard mistenkt og etterlyst for drapet, men har ikke blitt stilt for retten fordi Jemen ikke har en utleveringsavtale med Storbritannia