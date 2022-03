Formel 1-stjernen Hamilton endrer navn

Motorsportstjernen Lewis Hamilton (37) kommer til å endre navn i nær framtid for å hedre sin mor, Carmen Larbalestier.

Det avslørte Mercedes-føreren i et intervju under en messe i Dubai mandag.

Hamilton sier at han vil legge sin mors etternavn, Larbalestier, til sitt eget. Dermed er det sannsynlig at han senere i sesongen vil kjøre under navnet Lewis Hamilton-Larbalestier.

– Min mors navn er Larbalestier, og jeg skal akkurat til å putte det inn i navnet mitt. Jeg forstår egentlig ikke ideen med at kvinnen mister navnet sitt når noen gifter seg, sa Hamilton.

– Jeg ønsker virkelig å ha med meg mammas navn og fortsette med Hamilton-navnet.

Hamiltons foreldre skilte lag da han var to år gammel. Han bodde sammen med moren til han var tolv år, og deretter hos faren.

Formel 1-føreren sier at han trolig ikke rekker å formalisere navneendringen før kommende helgs VM-åpning i Bahrain, men at han jobber med det.

(©NTB)