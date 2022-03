For få dager siden raste huset rundt dem: – Vi er så glad vi er i live

Torsdag morgen løp Inna Petrenko, ektemannen og deres to sønner ned i tilfluktsrommet i kjelleren.

Kort tid etterpå slo en bombe ned og totalødela huset deres i byen Hostomel, nordvest for den ukrainske hovedstaden Kyiv. Familien måtte flykte til Lviv.

– Det var grusomt. Barna mine var så redde at de skalv som aspeløv, fortalte Inna Petrenko til TV 2s team i Lviv torsdag.

FLYKTET: Inna Petrenko og sønnen Lukjan er glad for å være i Norge etter en lang reise fra Ukraina. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Buss til Oslo

Petrenko, som tidligere har studert blomsterdekorasjon i Norge, ble tipset av gamle studievenninner om en buss i Lviv som kunne ta dem til Oslo. Dette benyttet de seg av.

– Det er et mirakel, sa Petrenko da familien satt på bussen torsdag.

Tre dager etter flyttet de inn på mottakshotellet på Helsfyr i Oslo. Gleden er stor når TV 2 møter dem igjen på Aker Brygge mandag formiddag.

SMILER: Inna forteller at familien føler på stor glede over å være i live etter de dramatiske dagene i Ukraina. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

– Vi er så glade. Vi har støtte, senger, klær og medisiner, sier hun.

– Oslo er en veldig fin by, sier eldstesønnen Mark (16).

Flytter inn hos læreren

Petrenko og familien venter nå på å få registrert seg i Norge. Deretter er planen å flytte til Runi Kristoffersen, som er Innas gamle lærer fra da hun studerte i Norge.

– Så fort de får papirene sine, flytter de inn hos meg. Vi har gjort om atelieret på Nesodden til et bosted med fem senger, sier Kristoffersen og legger til:

– Jeg har også forhørt meg med Nesodden kommune som sier det er greit at de bor der til de kan få seg et eget hus i framtiden.

LÆREREN: Runi Kristoffersen er Innas gamle lærer fra da hun studerte i Norge. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Petrenko og familien kan ikke få takket sine norske hjelpere nok.

– Når jeg ser på situasjonen hjemme og her, så skjønner jeg nesten ikke hvordan jeg kan vandre i gatene her. Det er grusomt, men her føler vi oss bra. Vi er så glad vi er i live, sier Petrenko.

– Hva håper du på fremover?

– Jeg vet ikke! Men drømmen er å få seg en jobb her, sier hun.

Familien er klare på at de vil bli i Norge nå.

– Jeg vil ha en utdanning, helst innen økonomi, sier Mark.

FAMILIEN: Sønnene Lukjan og Mark sammen moren Inna drømmer om både utdanning og jobb i Norge. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Kan bli flere enn i 2015

I likhet med Inna og familien er det mange som nå venter på å bli registrert som flyktning i Norge.

– Det totale antallet som faktisk også har kommet er nok godt over 2000. Dette er tall som endrer seg fra dag til dag. Vi må bare forberede oss på at det kommer ganske mange, sier UDI-direktør Frode Forfang til TV 2

Under flyktningkrisen i 2015 kom det 30 000 flyktninger. Nå mener UDI at det kan bli enda flere.

– Tallene kan potensielt sett bli mye større, men dette vet vi ikke enda, sier Forfang.

– Dramatisk forverring

Flyktninghjelpen mener det nå haster å få på plass en fordelingsordning mellom de europeiske landene.

DRAMATISK: Jan Egeland i Flyktninghjelpen beskriver en dramatisk flyktningsituasjon. Foto: Aurora Hovland / TV 2

– Det er en dramatisk forverring for hver dag som går. Jeg har ikke sett en sånn fordrivelse av mennesker i noen krig i moderne tid, sier generalsekretær i Flyktninghjelpen Jan Egeland.

Han mener situasjonen allerede er vel så dramatisk som i 2015.

– Da Norge mente vi ble oversvømt av 35 000 i den såkalte flyktningkrisen i 2015, så var det færre flyktninger i Europa på det tidspunktet enn det Polen har tatt alene. Og Polen mottar flere per dag nå enn Norge mottok hele det året, beskriver Egeland.