– Jeg har fått tilbud om å ta med meg våpen. Men foreløpig har jeg takket nei. Jeg vil ikke risikere at noen skal bruke det som en unnskyldning til å skyte, sier Erik Helgesplass (46) på telefon fra Ukraina.

Akkurat nå er han i Perechyn – cirka 25 kilometer unna den slovakiske byen Uzjhorod.

For hver dag som går, blir forholdene bare verre og verre – etterhvert som Putins styrker rykker fram fra flere retninger. Flyalarmen går stadig – og det å ta tilflukt i bomberommet er blitt en rutine.

Rundt tre millioner mennesker er på flukt for å komme seg bort fra krigen – og Helgesplass forsøker å bidra så godt han kan.

– Jeg drar egentlig bare dit det er trygt å hente noen. Men nå er det ingen steder som er trygge lenger. I tillegg er trafikkulturen helt vill. Folk er desperate og kjører deretter. På en vanlig tur ser jeg gjerne mellom 10 og 20 ulykker.

Vekket av flyalarm

46-åringen fra Geithus i Modum kommune, er kjent blant mange innen motorsport. Han har også drevet med motocross og produsert og levert karbondeler til biler og motorsykler.

Helgesplass har dessuten vært sanitetssoldat og aktiv medlem i Røde Kors i hele sitt voksne liv.

Han er gift med ukrainske Nadiia Helgesplass. Sammen har de en leilighet i Kyiv.

– Jeg var i Norge da det begynte å stramme seg til,. Da satte jeg meg på flyet for å være med Nadiia og sønnen Alex. Kort tid etter at jeg kom ned dit, begynte angrepene, forteller han.

Den vesle familien på tre ble vekket midt på natten av flyalarmen. Siden har det vært mer eller mindre kaotisk i over to uker – med stadig hardere russiske angrep.

Erik Helgesplass og kona Nadiia har en leilighet i Kyiv. Men om den om er skadet i de russiske angrepene vet de ikke.

Evakuerte venner

Helgesplass har en gammel Mercedes Sprinter varebil, og den brukte han til å få med seg familien, hundene og noen venner bort fra Kyiv.

Men han fikk raskt vite om flere som trenger hjelp. Det er mange som ikke har råd eller mulighet til å evakuere på egenhånd. Erik og Sprinteren stiller opp.

Nadiia har også lagt ut kontaktinformasjon på sosiale medier, slik at det blir lettere å kommunisere. Meldingene tikker inn, hele tiden.

– Jeg har en lang liste med navn. Men de fleste er dessverre i områder det er umulig å komme til.

Den gamle Sprinteren har rullet over en halv million kilometer. Den er sliten etter mange kilometer på dårlige veier, men Erik bytter deler og holder den gående så lenge som mulig.

– Tatt liv av

Totalt har han likevel evakuert rundt 40 personer – og en del husdyr. Sprinteren brukes også til å kjøre nødsendinger innover i landet.

Bilen kjøres mer eller mindre kontinuerlig - takket være økonomisk støtte via Vipps og Spleis hjemme i Norge.

– Uten den økonomiske hjelpen, ville det vært umulig.

Bare de siste dagene har Helgesplass tilbakelagt over 3.000 kilometer. Totalt har bilen rullet rundt en halv million kilometer.

Med en veistandard som er ganske så skral går det hardt utover Sprinteren. Heldigvis er Helgesplass nevenyttig, og kan fikse mye selv.

– Jeg måtte ta en sjekk av bilen nå nylig, og skal få tak i og skifte en del deler framover. Den må ha fire nye dempere, tannstag, bremser og en del annet. Veistandarden her nede er helt håpløs. Det blir mange mil med vaskebrett. Jeg skal aldri klage på norske veier, i alle fall.

Rasjonering av drivstoff

I utgangspunktet er det rasjonering på diesel. Kun 20 liter om gangen. Det rekker ikke langt. Men Erik, som ikke snakker språket, har fått en lapp hvor det står forklart hva han holder på med – og da løser det seg som regel.

Men kontrollpunktene der ukrainere står vakt, kan noen ganger være en utfordring. Særlig når det ikke er profesjonelle soldater, men vanlige folk som er sendt ut for å stå der.

– Det er litt ugreit når de står og peker på deg med et maskingevær. Mange av dem er jo redde og sinte – og de vet ikke hva jeg holder på med. Men når de blir forklart hva det dreier seg om, endrer heldigvis stemningen seg.

Et av de synlige resultatene etter mange kilometer med vaskebrett.

Desperate mennesker

– Du kjører til Slovakia. Hvorfor ikke Polen?

– På grensen til Polen har det blitt helt kaos. Det er tre-fire dagers ventetid før du kommer videre. Og desperate mennesker kan gjøre dumme ting, så det har vært en del slåssing og uro.

Når det gjelder framtiden, er ikke den nøye planlagt. Det er her og nå, som gjelder.

– Klarer du å tenke "forbi krigen"?

– Ikke noe særlig. Men jeg må jo etter hvert finne meg en jobb. Nadiia må også det – og vi må få Alex på skole. Vi må rett og slett starte på nytt. Men akkurat nå virker det litt fjernt.

I første omgang er planen at Nadiia, Alex og familiens to pitbuller skal komme seg til Sverige. Der er hundene lovlige – og familien er trygg.

Bryter reglene

Og selv om det er stor risiko forbundet med å reise rundt slik, har Helgesplass ingen planer om å slutte.

– Men jeg merker jo at det strammer seg til for hver dag som går. Jeg ser hvordan russerne bryter reglene for krigføring hver dag. Jeg var hos et transportfirma i dag, som driver med nødhjelp og bilene deres er merket. Likevel har de nettopp fått beskjed om at en av deres biler er skutt på – og at sjåføren ble drept.

– Jeg ser ingen løsning akkurat nå. Russland ser ikke ut til å lytte til fornuft, og i Ukrania er kampviljen stor. Det er få hjelpeorganisasjoner her - siden risikoen er så høy. Men jeg vil fortsette å hjelpe til, så lenge jeg føler det er rimelig trygt.

Erik med sin trofaste Mercedes Sprinter.

