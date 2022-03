– Ikke råd til å tape flere poeng

Om ikke Manchester United klarer topp fire i Premier League må de røde djevlene vinne Champions League for å delta i turneringen neste sesong.

Se Manchester United - Atlético Madrid tirsdag fra klokken 20.00 på TV 2 Sport Premium og TV 2 Play.

Tirsdag kveld gjester Atlético Madrid Old Trafford foran returoppgjøret i åttedelsfinalen av Champions League.

Manchester United var lenge i trøbbel i den første kampen i Madrid som endte 1-1. Spanjolene dominerte, men ti minutter før slutt dukket Uniteds nye stjerneskudd opp og reddet bortelaget.

Bortemålsregelen gjelder ikke lenger i Champions League, dermed vil vinneren av tirsdagens kamp gå videre til kvartfinalen i turneringen.

– Vi har en fantastisk mulighet til å være blant de åtte beste lagene i Europa, sa Ralf Ranginck på dagens pressekonferanse, og fortsatte:

– Det er veldig viktig og ikke slippe inn først. Spesielt mot et lag som Atletico, som ikke har noe imot at det andre laget har ballen. I de siste fire eller fem kampene hadde de mindre enn 50 prosent ballbesittelse. Vi er klar over det, vi vil prøve å ikke slippe inn i det hele tatt hvis det er mulig, men det vil være viktig å score det første målet selv, sa Rangnick.

– Spørsmålet er hva som er mest realistisk

Manchester United-kjemper fortsatt om topp fire i Premier League, men ligger på femteplass, ett poeng bak Arsenal som har tre kamper mindre spilt.

– Det spiller ingen rolle hvilken vei vi kvalifiserer oss til Champions League neste sesong. Spørsmålet er hva som er mest realistisk. I morgen er det Champions League, og vi vil prøve alt vi kan for å vinne kampen i morgen for å være de åtte siste.

Om Manchester United skulle vinne turneringen vil de også sikre seg en plass i Champions League neste sesong.

– Om tre uker har vi neste Premier League-kamp mot Leicester hjemme og vi vil fortsatt prøve å presse på for å vinne de neste kampene i ligaen. Vi er klar over at vi ikke ikke har råd til å tape flere poeng lenger. Arsenal er i god form. De vant igjen i går. Vi må passe på oss selv og vinne kampene våre i Premier League. I morgen er det en annen konkurranse, det er Champions League og alle i troppen er veldig motivert.

– Alle er tilgjengelig

Bruno Fernandes var ikke med i Manchester Uniteds 3-2-seier mot Tottenham lørdag på grunn en positiv koronatest, men vil trolig være med i tirsdagens tropp.

– Han testet negativt i går, så derfor kunne han trene i dag, sa Rangnick.

Det var også usikkert om Luke Shaw og Scott McTominay ville bli klare, men etter alt å dømme ser det ut til at Ralf Rangnick har en skadefri tropp foran returoppgjøret.

– Sånn det er nå er alle tilgjengelig. Det er et lite spørsmåltegn ved Luke Shaw. Han trente i går og i dag, men vi må vente litt med å se om han blir klar 100 prosent klar, sa Rangnick.

Real Madrid, Bayern München, Liverpool og Manchester City avanserte til kvartfinalene i Champions League forrige uke.