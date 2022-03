MDG-topp vil ha billigere bensin

Distriktspolitisk talsperson i Miljøpartiet De Grønne mener regjeringen må ta grep for å hjelpe bilistene med de stigende drivstoffprisene.

– Vi må anerkjenne at folk har en lommebok, sier distriktspolitisk talsperson i Miljøpartiet De Grønne, Tommy Reinås til TV 2.

Han mener vi nå går fra en strømpriskrise til en drivstoffpriskrise.

– Vi kan se konturene av at bensinprisen blir 30-40 kroner literen. Da går det ikke rundt for vanlige familier, sier Reinås.

Senterpartiet var svært opptatt av drivstoffprisene før valget. Parlamentarisk leder i Senterpartiet Marit Arnstad avviste i mars i fjor at partiet kunne sitte i regjering med drivstoffpriser på over 20 kroner literen.

Det har ikke Reinås glemt.

– De må stå bak de ordene. Nå er pumpeprisen over tjue kroner. Så jeg ser frem til at Senterpartiet går ut av regjeringen.

FULL TANK: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum blir utfordret fra uventet hold på stigende drivstoffprisene. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Etterlyser planer for drivstoffpakke

Nå mener MDG-politikeren det må bli billigere for bilistene å fylle tanken.

Det var Adresseavisen som først omtalte saken.

– Hva er regjeringen nødt til å gjøre nå?

– De må ha en pakke klar. Hvis bensin- og dieselprisen begynner å nærme seg 30, kanskje 40 kroner literen før sommeren, må man komme med ekstraordinære tiltak i en ekstraordinær situasjon, sier Reinås.

Han peker på krigen i Ukraina, og hvordan vestlige lands konflikt med Russland påvirker både strøm- og drivstoffavgiftene.

Den svenske regjeringen la mandag fram et forslag til en støttepakke til det svenske folk med en kostnad på 14 milliarder svenske kroner.

– Hvis drivstoffprisene nærmer seg 30 og 40 kroner literen, må vi sammenligne dette med strømkrisen. Da kom regjeringen med kompenserende tiltak. Vi må se på hvilke tiltak vi kan gjøre for å avhjelpe folks lommebok, landbruket og næringslivet, sier MDG-politikeren.

Han mener å være på linje med MDG på Stortinget.

– Jeg var senest i kontakt med stortingsgruppa i dag. De jobber med å se på ulike tiltak til hvordan man skal møte en eventuell krise med en prisbonanza på drivstoff.

Det er er MDG-nestleder Arild Hermstad som svarer på vegne av stortingsgruppen. Han er ikke helt enig med sin partifelle.

– Hvis regjeringen heller velger å subsidiere bensin og diesel vil det bli en jevn subsidie til rik og fattig, som også vil bidra til å øke utslippene og gi mest støtte til de som har mest fra før, sier Hermstad til TV 2.

BENSINPRIS-BONANZA: Tommy Reinås mener partiet nå er i gang med å foreslå ulike tiltak for å bøte på de økende prisene. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

– Avhengig av bensin på tanken

– Kunne ikke dette vært et startpunkt for deres politikk, som jo er å avvikle fossilbilen og kjøre prisene i været sånn at det blir uaktuelt å kjøre fossilbil?

– Vi ønsker planmessig, langsiktige endringer. Ingen brå endringer sånn at folks lommebok ikke henger med. Hvis vi hadde hatt flertall på Stortinget, ville vi ikke foreslått en bensinpris på 40 kroner literen over natta. Det skal være mulig å leve grønne miljøvennlige liv i hele landet, enten du bor i en by eller i distriktet, sier Reinås.

– Så det norske folk skal få hjelp til å fylle opp bilen med fossilt drivstoff?

– Det er langsiktig politikk og en ansvarlig politikk som gjør at folk har mulighet til å områ seg. Det ville vært uansvarlig å leve i den tro at alle nordmenn skal kjøpe seg elbil før påske.