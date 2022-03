Slik er Solskjærs ettermæle fire måneder etter at han fikk sparken

21. november i fjor var det over for Ole Gunnar Solskjær i Manchester United.

1-4-tapet borte mot Watford ble hans siste som manager for klubben, etter til sammen 168 kamper som sjef.

Noe trofé ble det ikke i løpet av perioden, men Solskjær kan se tilbake på to strake topp 4-plasseringer i ligaen, noe ingen United-manager har greid siden sir Alex Ferguson ga seg i 2013.

Samtidig ble den siste tiden preget av noen svært ydmykende resultater, med 0-5-tapet hjemme mot Liverpool som det styggeste, der erkerivalen attpåtil tok foten av gasspedalen store deler av 2. omgang.

DEN TOTALE YDMYKELSEN: Starten på slutten for Solskjær kom da United ble ydmyket med 0-5 av erkerival Liverpool på Old Trafford. Foto: Rui Vieira

Når Manchester United i kveld tar imot Atletico Madrid til returoppgjøret i åttendelsfinalen av Champions League, som potensielt kan holde liv i en ellers nedslående United-sesong, er det snart fire måneder siden Solskjær forsvant.

Hva er egentlig ettermælet hans på Old Trafford? Er det blitt forbedret av mangelen på gode resultater og prestasjoner i etterkant, eller var de siste par månedene så hårreisende at skaden på omdømmet er uopprettelig?

Liten bedring å spore

TV 2 har spurt noen av dem som følger United tettest, både her hjemme og i England.

GENISTREK ELLER TABBE? Signeringen av Cristiano Ronaldo på tampen av overgangsvinduet ble Solskjærs siste. Foto: PHIL NOBLE

– For noen tror jeg arbeidet hans blir høyere ansett nå. Annenplass i ligaen sist sesong og finale i Europa League kan bli sett på som å få ut det maksimale av stallens potensial, med tanke på hvordan det har sett ut denne sesongen. Men når det er sagt kan det stilles spørsmål ved oppfatningen om at Solskjær forlot United i bedre stand enn da han kom, sier Manchester United-korrespondent Laurie Whitwell i The Athletic.

Solskjær sikret seg United-jobben på permanent basis da han dro til med resultatrekka 14-2-3 på sine 19 første kamper, et poengsnitt på 2,32 per kamp.

Derfra og inn ble det 1,79 poeng per kamp på de 149 neste.

Nøyaktig samme snitt (1,79) har etterfølger Ralf Rangnick, også han på midlertidig managerkontrakt, på sine 19 første kamper.

– Det har vært noen glimt av den høyenergifotballen Rangnick ønsker å innføre, og i perioder har United sett livlige ut offensivt. Men det er tøft å skulle trekke fram noen klare områder der de har forbedret seg. Elanga er den ene spilleren som virkelig har dukket opp under Rangnick. Men resultatene har vært av samme kaliber som Solskjær, tross et ganske overkommelig kampprogram, sier Whitwell.

Kaosklubb

Siden nordmannen forsvant ut ikke akkurat Rangnick fått jobbe i fred og ro, slik man sjelden får i en klubb der hvert eneste tap utløser slakt og kriseoverskrifter.

Men tyskeren hadde neppe regnet med at det skulle storme så voldsomt som det tidvis har gjort:

* Lekkasjene fra Carrington og treningsfeltet har vært nesten konstante siden ansettelsen, med rapporter om bred misnøye med tyskerens metoder i spillergruppa.

* På det meste ble det rapportert at så mange som 16-17 førstelagsspillere ønsket seg vekk.

* Stortalentet Mason Greenwood forsvant fra troppen over natta etter at hans kjæreste postet sjokkerende bilder og lydklipp på sosiale medier av angivelig mishandling.

STØDIG KAOSPILOT: Det er beskrivelsen united.no-journalist Eivind Holth bruker om Uniteds midlertidige manager Ralf Rangnick, som her bytter ut en av sine underpresterende spillere i Marcus Rashford. Foto: LINDSEY PARNABY

Eivind Holth, som følger klubben tett på daglig basis gjennom jobben som journalist i united.no, tror Rangnick har fått bakoversveis.

– Jeg tror han har fått et lite sjokk. Han visste nok ikke hvordan det sto til i United, og jeg tror det handler om kulturen i garderoben. Det er en slitasje der med tanke på det de har vært gjennom. Solskjærs første oppdrag var å bygge en ny kultur. Han kom nok ikke helt i mål med det, og så ramlet det litt sammen da hele prosjektet ikke fikk resultatene de trengte, sier Holth.

Stødig kaospilot

Han berømmer likevel tyskeren for måten han står i stormen.

– Han har ryggraden og virker ganske robust som manager, og har jo tatt noen kamper allerede. Han fikk Pogba hjem fra Dubai da han var der for å rehabilitere, og har jo håndtert den situasjonen bra. Det har vært mange spørsmål, men Rangnick klarte å legge dem til side og Pogba er tilbake i elleveren igjen. Han sendte også Martial til Sevilla og van de Beek til Everton. Rangnick framstår veldig tydelig og ærlig. Når han blir konfrontert med at spillere vil bort sier han bare at de får komme til ham og si det. Det er no bullshit, liksom, og det trengte man på en måte, sier Holth, og legger til:

– Det er kanskje enklere når du vet at du er der i seks måneder, enn når du vet at du skal lede laget til toppen av Premier League-tabellen. Men Rangnick virker som en stødig kaospilot.

ET LYSPUNKT: Den 19 år gamle svensken Anthony Elanga har på kort tid blitt en viktig mann for Uniteds nye manager. Foto: Jonathan Moscrop

– Hva har disse fire månedene gjort med ettermælet til Solskjær?

– Jeg mener bestemt at det vi har sett etter at Solskjær forsvant taler til hans fordel, og viser at problemene stikker dypere enn manageren. Man kan se til garderoben, og man kan se oppover mot ledelsen og hvordan klubben styres. Det er så mye følelser knyttet til managerskifter, særlig når man blir ydmyket på den måten av Liverpool. Noen må ta støyten, og der og da var det Solskjær. Og så tror jeg mye av aggresjonen som ble rettet mot ham fra mange supportere, forsvant idet han fikk sparken. I dag tenker jeg at Solskjær får stående applaus om han kommer tilbake til Old Trafford. Samtidig som alle vil erkjenne at det ikke ble det man hadde drømt om, sier Holth.

– Snakket som en supporter

Laurie Whitwell svarer slik på spørsmål om hva som er arven fra Solskjær i United - og om klubben er i en bedre posisjon nå enn da han dro:

– Arven fra Solskjær er en følelse av at United-supporterne var mer knyttet til klubben enn på noe tidspunkt siden Ferguson ga seg. Solskjær snakket ofte som en supporter og hadde åpenbart Uniteds beste i tankene, selv om han ikke evnet å oppnå de målene. Stemningen rundt klubben føltes katastrofal da han dro, mens det er forvirring og forsiktighet nå med tanke på hva som er i vente.

Eivind Holth synes det er vanskelig å si hvor klubben står nå, sammenlignet med da Solskjær dro.

– Vi har egentlig fått flere spørsmål enn svar. Jeg lurer litt på om den troppen er så sterk som man trodde. En ting er navnene på papiret, hvis man setter opp en ellever. Men på banen, for United, leverer de ikke. Det var mange som ikke leverte under Mourinho, som ikke leverte for Solskjær da det gjaldt, og som heller ikke har levert for Rangnick. Det er der fokuset fort kommer, på spillerne i stedet for manageren.

– Jeg tror det er masse grums i den garderoben, både konflikter og maktspill i kulissene. Slik jeg har forstått det handler det ikke om Solskjær, selv om det skjedde på hans vakt. Men når du henter Cristiano Ronaldo og alle forventer Premier League-tittel, så gjør det noe med dynamikken. Ikke bare i fotballverden og alle som mener noe om klubben, men også inne i garderoben, tror Holth.

Han sliter med å se United, under Ralf Rangnick, har levert en eneste 90-minutter som har vært mer overbevisende enn i de gode Solskjær-stundene.

– Totalt må man si at det Rangnick har levert av resultater og spill har vært dårligere enn forventet. De har vært gjennom et veldig overkommelig kampprogram, og avgitt poeng mot motstandere som de måtte slå. Atletico-kampen i kveld blir sesongdefinerende. Da er det i hvert fall noe å se fram mot i ukene som kommer. For topp fire blir det ikke, hvis Arsenal gjør jobben sin, sier Holth.