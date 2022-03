Møtes igjen etter stikk i sosiale medier og disk i forrige oppgjør: – De har skværet opp

Natt til tirsdag er det duket for nok et oppgjør mellom Casper Ruud og australske Nick Kyrgios. Der har ikke alt gått på skinner tidligere.

Nick Kyrgios har hatt en strålende åpning på 2022 og har fortsatt ikke tapt et sett i Indian Wells-turneringen som nå går at stabelen. 26-åringen som er rangert som nummer 132 i verden vant 2-0 i sett både mot Sebastian Baez og Federico Delbonis.

Tidligere i år gikk også australieren overraskende helt til topps i double i Australian Open. Nå er det klart for kamp mot verdensåtter Casper Ruud.

De møtes nå for første gang siden de møtte hverandre i Roma i 2019. Da endte det opp med at Kyrgios ble diskvalifisert etter å ha kastet rundt på både flaske, stol og racket. Deretter tok kampen seg opp i sosiale medier.

Det hele startet med at Ruud, i et intervju med svenske tennisportalen, omtalte Kyrgios som en idiot på banen. Det fikk australieren med seg og tok så affære på Twitter.

– Hei, Casper Ruud. Neste gang du har noe du vil si setter jeg pris på om du sier det ansikt til ansikt. Jeg er sikker på at du lar munnen gå så mye etter det. Frem til det vil jeg fortsatt heller se maling tørke enn å se deg spille tennis. Kjedelig som faen, skrev Kyrgios.

«Moren din»

Men det stopper ikke der. Kyrgios har ikke lagt skjul på sin motstand av grusunderlag. I fjor sommer påsto australieren at underlaget ikke trakk til seg supportere og stemning. Han mente at det var direkte skadelig for sporten.

Kort tid etter la ATP ut en melding på Twitter hvor de ba om spørsmål til Kyrgios i forbindelse med en turnering i Washington.

– Hva er favoritturneringen hans på grus?, svarte da Casper Ruud på spørsmålet.

Det fikk vannet til å renne over for den nå 26 år gamle tennisspilleren fra Australia som kort og greit svarte «moren din».

Det er med andre ord knyttet stor spenning til nattens kamp mellom Ruud og Kyrgios som etter planen skal spilles tidligst klokken 03.15 natt til tirsdag norsk tid.

Christian Ruud forteller at han forventer en spennende kamp mot 26-åringen som har vist god form i 2022.

– Det er jo litt historikk der, men det er ikke noe dramatikk rundt det. Han ble disket sist de møttes. Men de har skværet opp og går greit overens. Det er ikke noe hat mellom dem, sier Christian Ruud til TV 2.

Han forteller videre at de skal behandle kampen som en helt vanlig kamp. Ifølge pappa og trener Ruud er Casper Ruud mentalt forberedt og klar for en tøff kamp.

– Kyrgios er god når han er i bra humør og det samme er Casper. Det blir ingen enkel kamp, men vi håper på en bra kamp og at Casper kommer ut som vinner. Men om Kyrgios har dagen og server bra er det vanskelig å breake han. Når han prøver hundre prosent er han en tøff motstander. Hvert poeng blir viktig, konkluderer Christian Ruud.

Åpen om mentale utfordringer

Nick Kyrgios har virkelig fått et stempel som en «bad boy» i tennis-sirkuset etter mange kontroverser. Tidligere i år åpnet 26-åringen imidlertid opp om sin trøblete bakgrunn. Livet har ikke bare vært enkelt for Kyrgios.

I et innlegg på bildedelingstjenesten Instagram la han ut en lang tekst om sin tøffeste periode rundt Australian Open i 2019.

– De fleste trodde nok at jeg nøt livet og hadde det ok. Men det var en av mine mørkeste perioder, skrev han og la til:

– Om man ser nøye på høyrearmen så kan man se selvskading. Jeg hadde selvmordstanker og slet virkelig med å komme meg ut av sengen. Særlig også med å spille foran millioner av mennesker. Jeg var ensom, deprimert, negativ, misbrukte alkohol og medikamenter og satte familie og venner til side. Jeg følte ikke jeg kunne stole på noen. Det hele ble et resultat av at jeg ikke åpnet med og nektet å lene meg mot de jeg elsker.

Han fortalte imidlertid at han nå var på et mye bedre sted i livet. Han sa han var stolt over at at han hadde klart å snu livet rundt og at han nå se helt annerledes på ting i livet.

– Jeg tar ingen øyeblikk i livet for gitt. Jeg vil være kapabel til å nå mitt fulle potensiale og smile. Dette livet er fint.