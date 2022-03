«Superkraften» begeistrer: – Det er ikke cocky

– Jeg har snakket med ham om det i flere år. Dennis fokuserer ikke på det. Den han en dag skal slå er Lewis Hamilton og Max Verstappen.

Manager Harald Huysman nøler ikke et sekund med å svare når TV 2 spør hvem som blir Dennis Haugers argeste konkurrenter i Formel 2 denne sesongen.

– Det spiller ingen rolle hvem som kjører og ikke. Til syvende og sist skal man slå alle, forklarer Huysman.

– Er her for å vinne

Første løpshelg av totalt 13 runder går av stabelen i Bahrain fredag.

– Jeg er i Formel 2 for å vinne, sier 19 år gamle Hauger selv til TV 2, før han fortsetter:

– Hvis ikke hadde jeg ikke giddet å være her. Men det er en prosess og jeg er en «rookie». Å komme inn i et slikt felt kommer aldri til å bli lett.

Det er Huysman enig i.

– Det er klart det strammer seg til nå, når man er så tett opp under den øverste klassen, sier manageren.

Harald Huysman (t.h) da Dennis Hauger ble presentert som Formel 2-fører i januar. Foto: Lise Åserud / NTB

63-åringen var selv motorsportfører, blant annet i Formel Ford, Britisk Formel 3 og IndyLights. Siden den gang har han latt seg fascinere av Haugers mentale ferdigheter på racingbanen.

Det er nettopp det mentale som både av Hauger selv og av andre, blir pekt på som hans fremste styrke.

– Lar seg ikke distrahere av forventningspresset

– Men er den ekstreme mentaliteten også hans fremste styrke utenfor banen?

– Ja, det kan du si. Men det er også en fornuftig mentalitet. Det er ikke noe cocky eller hovmod over den, men handler kun om å bruke energien på rett sted. Kjøre fortest mulig, sier Huysman.

Sjekk de ekstreme testene Hauger utsettes for:

Riktig mentalitet har vært blitt viet stort fokus lenge, ifølge manageren.

– Det er noe jeg har forsøkt å prente inn over tid. Det å kun fokusere på neste sving, neste løp. Konkurrentene er en målestokk, men til syvende og sist er det opp til ham selv å kjøre raskest mulig. Når Aksel Lund Svindal kjørte ned Kitzbühel, var det først og fremst en kamp mot seg selv. Å fokusere på noe annet er dårlig bruk av ressurser.

Viaplays Formel 1-ekspert og kommentator Atle Gulbrandsen skryter også av Haugers evne til å holde rett fokus.

– Han er kun opptatt av neste sving, lar seg ikke distrahere av konkurrentene og nordmenns forventningspress, forklarer Gulbrandsen.

I Formel 2 møter nordmannen naturligvis enda tøffere konkurranse enn han gjorde i Formel 3 - der han var totalt overlegen i fjorårets sesong.

Førerne han må slå: – Veldig viktig

Blant Haugers argeste konkurrenter i år er Jehan Daruvala, lagkameraten i Prema Racing. Inderen går inn i sin tredje sesong på racingsportens nest øverste nivå og er i likhet med Hauger også en del av Red Bulls førerakademi.

– Det er først og fremst de andre Red Bull-juniorene som blir viktige å slå. Det er veldig viktig å bli best av dem, sier Gulbrandsen.

– Vinner Dennis Hauger Formel 2 denne sesongen, tror jeg han kjører Formel 1 neste år, sier Gulbrandsen. Foto: Lise Åserud / NTB

– Utover det tror jeg Théo Pourchaire (ART Grand Prix) og Jack Doohan blir farlige konkurrenter, bedyrer eksperten, som er klar på at han tror Hauger kjører Formel 1 neste år skulle han gå helt til topps allerede i år.

– Kan ikke forvente fyrverkeri med en gang

Hauger selv er også tydelig på at han ikke fokuserer på motstanderne sine.

– Men at Daruvala kommer til å kjempe i toppen, er en selvfølge, sier 19-åringen.

– All energien min nå går på å utvikle meg best mulig. Akkurat nå er det den første runden som er viktig. Så tenker jeg løp for løp, bane for bane.

Hauger har viet hele oppveksten til å nå drømmen om å bli Norges første Formel 1-fører.

Nå er han nærmere målet enn noensinne.

– Jeg holder meg rolig. Jeg gleder meg, sier Hauger.

Det gjør også Huysmann.

– Men man kan ikke forvente fyrverkeri med en gang. Det gjelder å være tålmodig, det er mye nytt som skal tilpasses. Det er som en alpinist som får nye sko og støvler. Det er helt nytt for Dennis, og man må også justere seg fram til en ny kjøreteknikk og kjørestil.