– En flyforbudssone er ikke bare «litt krig», men en krig mot Russland

Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj sier at Vesten gir grønt lys til å la bombene regne ved å holde himmelen over Ukraina åpen, men NATO sier nei til å opprette en flyforbudssone i frykt for at krigen eskalerer.

Den russiske invasjonen av Ukraina har snart pågått i en måned. Flyalarmen går hver dag og bombene fortsetter å falle på de sivile i flere ukrainske byer.

Situasjonen blant de sivile blir stadig mer kritisk etter hvert som det går tomt for mat og andre livsnødvendige varer.

De ukrainske myndighetene har flere ganger bedt Vesten om å «stenge himmelen» over landet, altså innføre en flyforbudssone.

Senest mandag formiddag skriver Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj på Facebook at dersom det ikke innføres en flyforbudssone, vil det havne russiske raketter på NATOs territorier.

– Det er bare snakk om tid, skriver han.

Søndag ble en strategisk viktig militærbase angrepet av russiske raketter. Militærbasen befinner seg bare to mil fra NATO-landet Polen.

Flere land har sagt nei til å innføre en slik flyforbudssone over Ukraina, i frykt for at krigen skal eskalere utover Ukrainas grenser.

Blant annet har USAs utenriksminister Anthony Blinken og NATO sjef Jens Stoltenberg gått ut og advart om at en flyforbudssone kan føre til en fullskala krig i Europa.

Dette er en flyforbudssone

I nyere tid har det blitt innført tre flyforbudssoner. Ifølge NBC News ble det innført en flyforbudssone over Irak etter Gulfkrigen, over Bosnia Herzegovina under konflikten i Balkan og over Libya under borgerkrigen i 2011.

Dag Henriksen er forskningsleder ved Luftkrigsskolen og oberstløytnant med professorkompetanse. Han kan fortelle at en flyforbudssone skreddersys til de ulike situasjonene hvor et slikt forbud er nødvendig, og er ikke en fast størrelse.

– Et flyforbud innfører kriterier som avgjør hvem som får lov til å benytte seg av et luftrom, forteller Henriksen.

KLAR TALE: Dag Henriksen påpeker at en flyforbudssone vil føre til en voldsom eskalering av krigen. Foto: Forsvarets Høyskole

– Dette kan for eksempel innebære at fly med humanitær hjelp og fly som evakuerer skadde får lov til å benytte seg av luftrommet, men ikke militære fly som for eksempel jagerfly.

Henriksen forteller at de som dominerer i luften, har en stor militær fordel fordi det er da mulig å få oversikt over hvor motstanderen befinner seg, gi etterretningsinformasjon til egne tropper og eventuelt slippe våpen fra luften.

– Mange i Ukraina gir uttrykk for at de frykter bomber og andre våpen som kommer fra luften. Om frykten for kampfly og kamphelikopter kan forsvinne, så utgjør det en stor forskjell, sier Henriksen.

– Russland vil aldri gå med på et flyforbud

I krigen mellom Russland og Ukraina er det i realiteten bare NATO som kan innføre et slikt flyforbud.

– FNs sikkerhetsråd har også mulighet til å godkjenne en flyforbudssone, men Russland har vetorett i Sikkerhetsrådet, og de vil nok aldri gå med på et slikt forbud, sier Henriksen.

Dermed er det NATO eller en USA-ledet koalisjon som eventuelt må innføre en flyforbudssone over Ukraina uten en eksplisitt sikkerhetsrådsresolusjon. Dersom NATO innfører dette mener Henriksen at forsvarsalliansen tar et langt steg fra å levere våpen slik at Ukraina kan forsvare seg selv, til å aktivt delta i krigen.

Den eldre mannen er ute og går - så treffer missilen

Om NATO skulle velge å innføre en flyforbudssone som Ukraina ber om, innebærer dette også at NATO må kontrollere at forbudet blir overholdt.

– Det betyr at NATO i så fall må være forberedt på å skyte ned russiske fly som flyr i flyforbudssonen. Da er det en regulær stridighet mellom Russland og NATO, forklarer Henriksen.

– Det vil være en stor forskjell for Ukraina

En flyforbudssone vil kunne stanse fiendtlige militære fly fra å fly over Ukraina. Henriksen mener at det kan gjøre det lettere for det ukrainske militæret å organisere troppene sine mer effektivt.

– Det vil være en stor forskjell for Ukraina både militært og sivilt, sier Henriksen.

Han er derimot usikker på om en flyforbudssone vil stoppe bombarderingen av Ukraina, fordi Russland har kapasitet til å skyte missiler inn i Ukraina fra russisk luftrom.

– Å etablere en flyforbudssone mot en så kraftfull militær aktør som Russland er svært krevende, fordrer enorme ressurser og har ikke blitt gjort før. En må være forberedt på å sloss seg til en slik flyforbudssone, sier Henriksen.

– Det åpner opp for en rekke politiske og militære problemstillinger, med betydelig fare for eskalering av konflikten.

Henriksen eksemplifiserer dette med at Russland blant annet har noen av verdens beste bakkebaserte og sjøbaserte luftvernsystemer, og disse systemene kan plasseres på russisk territorium og skyte mot allierte fly som opererer i flyforbudssonen over Ukraina.

Da må de ta stilling til om en ønsker å ta ut disse systemene, som i så fall medfører militære operasjoner mot russiske styrker på russisk territorium.

KYIV: Flere mennesker samler seg i undergrunnen i Kyiv. Ukrainske myndigheter håper en flyforbudssone vil gjøre hverdagen til sivile ukrainer litt tryggere. Foto: Emre Caylak / AFP / NTB

Voldsom eskalering

På samme måte vil flyene som patruljerer flyforbudssonen og eventuelt engasjerer russiske mål måtte operere fra flyplasser i NATO-land, noe som åpner for å utvide konflikten langt over flyforbudssonen over Ukraina.

– Russland kan plassere våpen på eget territorium noen kilometer unna den ukrainske grensen og skyte mot mål i Ukraina. Dersom det innføres et flyforbud må flyene som overvåker området, ta stilling til om de skal skyte på disse russiske våpnene og dermed potensielt drepe mange russere.

– Etter andre verdenskrig har USA og NATO alltid unngått direkte konfrontasjon med Russland, forklarer Henriksen.

MISSIL: Sporet etter en missil som har blitt skutt over den ukrainske hovedstaden Kyiv. Foto: Vadim Ghirda / AP / NTB

Henriksen er klar på at han ikke tar stilling til om det burde bli innført en flyforbudssone, men påpeker at dersom det blir innført, vil det sannsynligvis føre til en voldsom eskalering av krigen.

– En flyforbudssone er ikke bare «litt krig», men en krig mot Russland. Hvordan en slik krig vil arte seg, er det ingen som vet, avslutter Henriksen.