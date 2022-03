– Jeg satte nok fyr på teltet da jeg dro til Hamar i 1994, sier Marthinsen og smiler.

En av Vålerengas største klubblegender var blitt 38 år gammel. Han skulle egentlig ha lagt opp flere år tidligere.

Da kom det en forespørsel fra Hamar. Storhamar, som til da sto uten et eneste NM-gull, ønsket seg gullgrossisten.

Det gikk mot slutten av karrieren, men Marthinsen var fortsatt meget god. Året før vant han Gullpucken, som årets beste norske ishockeyspiller.

– Den gangen var det ikke så mange som byttet klubb på den måten. Jeg var på hell av karrieren og måtte til et nytt miljø, med nye omgivelser, for å holde motivasjonen oppe noen år til, sier han.

Marthinsen angrer ikke et sekund på avgjørelsen om å forlate Vålerenga for å bli Storhamar-spiller.

Få, om noen, overganger har betydd så mye for norsk ishockey.

– Hadde lagt hodet på et fat

Da han spilte i Vålerenga så han ikke på Storhamar som den største rivalen. For ham var det viktigere å slå flere av de andre lagene, som byrival Furuset.

På Hamar ble han tatt godt imot. Vålerenga-supporterne var ikke like blide. Å miste en av sine største helter gjorde vondt. De neste årene skulle det gjøre enda vondere.

Marthinsen skulle ikke bare spille i gult og blått på Jordal. De neste tre årene skulle han også nekte sine tidligere lagkamerater, supportere og venner det de ønsket seg mest.

TRIUMF: Jim Marthinsen feirer NM-gull for Storhamar på Jordal. Foto: Lise Åserud

Med målvakten på laget ble Storhamar Norges beste ishockeyklubb. De vant NM-gull alle de tre sesongene veteranen voktet buret.

– Jeg var veldig klar over at jeg hadde lagt hodet mitt på et fat. Det var veldig viktig å vinne. Hver gang jeg kom til Jordal fikk jeg pepper av supporterne. Det motiverte meg som regel, sier han.

To ganger ble finalen avgjort på Jordal. Den siste gangen feiret han gullet på en helt spesiell måte.

– Veldig provoserende

1. april 1997 skulle han legge opp. Marthinsen skulle bare spille en kamp til, så var det over.

Selvsagt skulle han avslutte karrieren på Jordal, men at det ble som Storhamar-spiller hadde ikke han eller mange andre sett for seg få år tidligere.

Historien er kjent. Storhamar vant sitt tredje strake mesterskap.

Det gjorde vondt for de mørkeblå for Oslo øst. Bedre ble det nok ikke da de så sin egen klubbhelt sitte triumferende oppe på eget mål da spillet fortsatt pågikk.

OSLO 19970401: Jim Marthinsen feiret sin tiende kongepokal med å sitte oppå sitt eget mål da sirenen gikk for full tid. NTB-foto: Lise Åserud / NTB Foto: Lise Åserud

– Jeg hadde bestemt meg for å gjøre det uansett hvem som ble motstander. I ettertid ser jeg at det nok var veldig provoserende for Vålerenga-supporterne, og det er noe jeg har fått litt hat for senere.

– Husker du hva du tenkte da du satt der?

– Jeg husker ikke hva jeg tenkte. Da det var 10-12 sekunder igjen av kampen hoppet jeg opp. Da ledet vi 4-1. Det var i boks, svarer han og smiler.

Møtes igjen

Nå møtes Vålerenga og Storhamar i sluttspillet igjen. Marthinsen har blitt 65 år. Det er snart 25 år siden han la opp.

De to lagene som dominerte norsk ishockey i flere år, møtes nå i kvartfinalen. For et lag vil sesongen stå igjen som en stor skuffelse.

– Begge klubbene har prestert under det vi kunne forvente i serien. De har muligheten til å rette opp mye av sesongen med å gå videre. For det laget som ryker ut så blir det en tung tid, sier han.

Marthinsen mener sin gamleklubb har vært litt vel breiale de siste årene.

– Vålerenga har alltid stukket frem hodet, og sikkert provosert en del klubber. Det gjør de også den dag i dag. De er litt breiale, noe de har hatt grunn til å være, men det har de ikke nå. Det er vel det som har gjort at mange lag vil slå Vålerenga for enhver pris, sier han.

– Hvilket lag tror du tar seg videre?

– Vålerenga så sterke ut i den første kvartfinalen. Storhamar så litt nervøse ut i starten og fikk ikke ut puckene av sonen. De spilte seg litt inn i det, men har flere spillere på skadelista. Troppen til Vålerenga ser sterkest ut. Det bikker mot at de tar det, svarer han.

– Hvilket lag håper du vinner?

– Jeg føler at jeg vinner uansett. Jeg har et bein i hver leir. For meg er det akkurat det samme hvem som går videre, svarer Marthinsen.

INGEN FAVORITT: Jim Marthinsen bryr seg ikke om det er Storhamar eller Vålerenga som tar seg til semifinale. Foto: Erlend Borren Kristoffersen / TV 2

– Et nytt eventyr

65-åringen ser på Stavanger Oilers som den klare favoritten til å vinne kongepokalen.

Han mener det at Vålerenga og Storhamar nå møtes i kvartfinalen, er et tegn på at flere klubber har tatt steg. Marthinsen trekker frem Oilers, Sparta, Stjernen og Frisk Asker, som lag som har løftet seg og gjort det langt mer utfordrende for hans tidligere klubber.

– Hvor viktig er det for norsk ishockey å ha et slikt klassiker-oppgjør?

– Det er veldig viktig. Dette gjør at hockeyen får et nytt løft hvert år. Hver vår blir det et nytt eventyr, som alle ser frem til. Det er gull verdt for norsk ishockey at vi har de kampene mellom Storhamar og Vålerenga. De håper jeg lever i lang tid fremover, svarer han.