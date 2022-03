Takstmennene er overlesset – nå havner mange nordmenn i salgskø

Det er meldt om lengre køer for å få solgt boligen sin, etter at den nye avhendingsloven trådte i kraft: – Helt klare kapasitetsproblemer i takstbransjen, sier direktøren i Eiendom Norge.

Etter den nye loven trådte i kraft etter nyttår, stilles det nye krav til tilstandsrapportene av boliger som er til salgs. Dette gjør at takstmenn har fått mer å gjøre, og salgsprosessen tar derfor lengre tid enn tidligere.

Det bekrefter Carsten Pihl, som er forbruker- og kommunikasjonssjef i Huseierne.

– Men det tenker vi egentlig er bra, fordi det viser at de nye reglene virker. Takstmennene er mer grundige, sier han til TV 2.

Tar nesten dobbelt så lang tid

Espen Sletten er takstmann i Sletten Takst, og forteller hvordan arbeidet har forandret seg de siste månedene.

– Det er flere kontrollpunkter i rapporten på boligene, og mye større undersøkelsesplikt. Samtidig må vi kontrollere dokumentasjon som blir fremlagt av selger, sier Sletten.

Han sier det har blitt betydelig mer å gjøre nå.

– Oppdragene tar 40 prosent lenger tid enn tidligere, sier han.

MER JOBB: Takstmann Espen Sletten forteller at det er betydelig mer å gjøre som takstmann nå, enn før den nye avhendingsloven trådte i kraft etter nyttår. Foto: Privat

Han er klar over at det er lenger ventetid på bestilling av takstmann nå.

– Det er mange som avventer med å selge bolig til slutten av desember, og så skal alle selge i januar og februar. Da blir det en slags trekkspill-effekt, og da vil det derfor ta enda lenger tid før man får solgt, sier han.

Men når takstmenn tilpasser seg den nye rapporten, tror Sletten ventetiden vil gå ned igjen. Likevel forstår han at flere har trukket seg tilbake på grunn av den nye loven. Selv jobber han i Energima AS ved siden av jobben som takstmann.

– Jeg har sagt nei til flere oppdrag, jeg har ikke kapasitet til å ta alle lenger, sier han.

Alt i alt synes Sletten likevel den nye avhendingsloven er en positiv ting.

– Det skaper en trygghet mellom kjøper og selger. Rapportene er bedre formulert og mer utfyllende, sier han.

– Helt klare kapasitetsproblemer

Administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen, har gått en runde med de største foretakene i Norge, og forteller at situasjonen er krevende når det gjelder tilgangen på takstmenn.

– Det er mange som skal selge bolig på denne tiden av året som gjør at det er helt klare kapasitetsproblemer i takstbransjen. Situasjonen er verst på Østlandet, sier han til TV 2.

Ifølge han er det flere takstmenn som har gått over til andre typer oppdrag.

Administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen, er kjent med at det tar lenger tid å få solgt bolig nå etter den nye avhendingsloven trådte i kraft etter nyttår. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– De erfarer kanskje at jobben som takstmann ikke svarer seg like godt økonomisk i forhold til hvor mye de jobber. Da ser de heller på det som mer gunstig å ta andre oppdrag, sier han, og presiserer at det er store regionale forskjeller i landet.

Han forteller hvilke konsekvenser dette kan ha for boligmarkedet:

– Det kan bli færre boliger ute på markedet. Når etterspørselen er stor, vil dette gi prisvekst i de områdene hvor det er knapphet på takstmenn. Det bidrar til større konkurranse om hver enkelt bolig.

Han mener det er viktig at takstbransjen tar tak i problemet.

– Hvis de ikke gjør det, kan vi få et boligmarked som ikke fungerer så godt som det har gjort til nå, sier han.

Bør beregne god tid

Grunnen til at det ofte tar lenger tid å selge nå, er også fordi det er en god del som endrer på småfeil de har fått påpekt, noe som gjør at takstmenn må komme tilbake igjen for å sjekke opp, forklarer Carsten Pihl i Huseierne.

– Mitt viktigste råd er å sette i gang prosessen tidlig. Når man er i gang med å se etter en ny bolig, bør man parallelt med dette starte å snakke med eiendomsmegler for å bestille tid til en tilstandsrapport. Det kan bli veldig dyrt hvis man ender opp med å kjøpe en bolig, og så tar det lang tid for å få solgt, sier han.

GOD TID: Carsten Pihl i Huseierne oppfordrer om å beregne god tid når man skal selge bolig. Foto: Christiane Y. Vibe/Huseierne

Han tror det likevel kommer til å jevne seg ut utover året når takstmennene er vant til det nye systemet.

– Men at takstmenn har mer å gjøre enn før, det er rimelig sikkert.

Kjenner til flere som har trukket seg tilbake

Ulrik Tandberg Bøe er eiendomsmegler i Privatmegleren Dyve & Partnere . Han bekrefter også at det er lenger tid på bestilling av takstmann nå.

– Det er som forventet med tanke på hvor mye mer omfattende de nye rapportene er.

Han anbefaler at hvis man skal selge en bolig i løpet av de neste tolv månedene, så kan det være lurt å allerede bestille takstmann nå.

TREKKER SEG: Ulrik Tandberg Bøe i Privatmegleren Dyve & Partnere opplever at flere har trukket seg tilbake som takstmann på grunn av arbeidsmengden. Foto: Kolonihagen

Selv har han hørt om flere takstmenn som slutter i jobben på bakgrunn av mer omfattende arbeid per rapport.

– Det fører til at de jobber veldig mye mer, og tjener mindre. Den nye undersøkelsesplikten setter jo også veldig mye mer ansvar på takstmann, sier han.

Som kjøper har man også mer å sette seg inn i fordi tilstandsrapportene har blitt mer omfattende.

– Samtidig er du ganske mye bedre vernet da terskelen på å kunne klage på en mangel er veldig mye lavere enn det den var før, sier han.