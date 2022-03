Eksperter: Dette er Ukrainas store fordel nå

Mye tyder på at Putin begynner å mangle soldater for å kjempe i krigen mot nabolandet. Nå har Ukraina spesielt én stor fordel, som Russland ikke har, mener eksperter.

Søndag traff russiske raketter en viktig militærbase kun to mil unna Polen og Nato-territorium.

Angrepet kan ha vært et forsøk fra Kreml på å skade deler av forsyningslinjen inn i Ukraina.

Tirsdag ba Ukrainas president Volodymyr Zelenenskyj om mer våpen og forsyninger fra Europa. Forsyningene og etterretningsinformasjon fra Vesten er helt avgjørende for landet.

SKADD: Helsepersonell hjelper en skadd tjenestemann etter angrepet på militærbasen, som ble bombet i helgen. Foto: Kai Pfaffenbach/ Reuters

– Russland må prøve å stoppe forsyningene. Det er sannsynlig at Russland trodde at leiren var et mottak, som ble brukt som en transitt, sier Ståle Ulriksen, høgskolelektor ved Sjøkrigsskolen til TV 2.

Forsyninger inn i Ukraina

– Putin frykter at Ukraina skal få for mye forsyninger inn. Jo mer våpen de får inn fra vest, jo vanskeligere blir jobben, sier militæreksperten.

Han får støtte fra Russland-ekspert og forsker ved Norsk Utenrikspolitisk institutt, Jakub M. Godzimirski. Han mener det var en helt bevisst strategi å angripe militærleiren.

– Forsyningene er definitivt Ukrainas store fordel. Hadde det ikke vært for forsyningene, ville kampen sett helt annerledes ut, sier Godzimirski til TV 2.

FORSYNINGER: Ukrainske tjenestemenn frakter forsyninger over elven. Bildet er tatt 13. mars i år. Foto: Marko Djurica/ Reuters

Han understreker også at russiske styrker har en stor utfordring med å få oversikt over alle områdene hvor Ukraina mottar støtte.

– Veldig mye kommer til den polske grensen, også pakkes det om og sendes til ulike grenseområder forskjellige steder, sier Russland-eksperten.

Fordel for Ukraina

Det er imidlertid ikke bare forsyninger fra Vesten, som er en fordel for Ukraina, det er også tilgangen på viktig etterretningsinformasjon.

– Hele tiden får Ukraina kjempeviktig etterretning fra Vesten. De blir varslet når russiske fly nærmer seg Ukraina, slik får de beskjed om at det vil komme et angrep, sier Ulriksen.

ANGREP: En ukrainsk soldat har søkt dekning på grunn av russiske luftangrep. Bildet er tatt 10. mars i år. Foto: Maksim Levin/ Reuters

Han forklarer at etterretningsinformasjonen gir Ukraina en stor fordel i kampen mot Russland.

– Man vet hva slags flyplasser flyene tar av fra i Hviterussland og i Russland, og vi vet når flyene tar av, sier Ulriksen.

Russland-ekspert Godzimirski sier at man må regne med at Vesten følger nøye med på det som skjer. Han mener informasjonen fra Vesten ikke bare bidrar til å styrke den ukrainske forsvarsevnen, men også til å styrke moralen i landet.

– Det kan virke betryggende for innbyggerne i Ukraina å vite at de ikke er overlatt helt til seg selv, sier Godzimirski og legger til:

– Det er også viktig for Vesten å vite hva Russland holder på med. Det kan hjelpe Ukraina med kamphandlingene, men også med å bygge vestlig kompetanse om Russland som maktaktør.

MORAL: Forsker ved Nupi, Jakub M. Godzimirski, mener hjelpen fra Vesten kan være bra for moralen i Ukraina. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Dette frykter Putin nå

Ulriksen mener Russland nå sliter med å få nok militært personell til å kjempe, og at Putin nå begynner å gå tom for folk.

– Nå tilbyr de folk i fengslene om å slippe dommene sine hvis de verver seg. De bruker leiesoldater i mye større grad og de har sagt at de har planer om å sende 16 000 syriske leiesoldater til Ukraina, sier Ulriksen.

Godzimirski mener at det kan tolkes på mange forskjellige måter, en av dem er en mulig annerkjennelse av et nederlag for Putin.

– Betyr det at de ikke har styrke eller vilje nok med sine egne soldater?, spør Godzimirski.

Det kan også ifølge eksperten tolkes som om Putin begynner å gå tom for styrker, som er villig til å kjempe for ham.

– Er Putin bekymret for at han ikke skal lykkes nå?

– Putin frykter mange ting. Et militært nederlag: Det trenger ikke å være at Ukraina jager ut alle russiske soldater, men at det oppfattes som om Russland har tapt, sier han.

Ifølge Godzimirski kan det virke som om Putin ikke har klart det han hadde håpet på.

– Den planen han hadde er i alle fall forsinket, sier Godzimirski.