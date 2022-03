Mistet familiemedlemmer i russiske luftangrep – nå sørger Mohammed for Ukraina

Etter at faren ble skutt i hodet, mistet syriske Mohammed Hallak (39) både en onkel og sin seks år gamle niese under russiske luftangrep i Syria. Krigen i Ukraina vekker minner han vil gjøre alt for å glemme.

Mohammed Hallak sitter hjemme i Bergen og ser på nyhetene på Al Jazeera for å få informasjon om hjemlandet.

Datoen viser 27. mars 2015.

Ifølge TV-stasjonen ble 15 personer skutt i hodet i fengselet.

Så ser han et bilde av en mann, og får sjokk.

«Oi! Jeg kjenner denne mannen!» sier Mohammed inni seg, for dette er bildet av hans far.

Så ringer han moren sin i Syria, i håp om at det var feil i tv-saken.

«Var faren min i fengsel?» spør Mohammed til moren.

«Ja» svarer moren.

– Da ble det helt forferdelig stemning hjemme i Bergen. Jeg kan ikke fortelle hvor vondt det var, sier Mohammed til TV 2.

Mohammed Hallak kom til Norge som flyktning i 2011, og familien og Mohammed skulle møtes i Tyrkia. Av den grunn gikk familien til politiet i Idlib i Syria for å søke om pass.

Men det gikk ikke som planlagt. Faren ble arrestert, fordi navnet hans var lignet navnet til en etterlyst person.

– Faren min var 64 år gammel. Det syriske regimet er som en mafia. Det er fordi de drepte sivile folk som faren min.

11 år med krig

Krigen i Syria brøt ut 15.mars 2011. Opprøret i Syria startet som del av Den arabiske våren, og ble innledet med demonstrasjoner mot et undertrykkende regime.

Det utviklet seg til borgerkrig; deretter til en regional krig med innblanding fra flere land som Russland som sluttet seg til luftkrigen på Assads side i september i 2015.

Dette var ikke en god nyhet for syrere, heller ikke for Mohammeds familie i hjemlandet.

28. januar 2018 kom den dårlige nyheten.

DREPT: Seks år gammel Shahd og hennes far ble drept i et russisk angrep i Syria i 2018. Foto: Privat

Mohammeds onkel og hans niese, som var seks år gammel, ble drept i et russisk luftangrep.

– Da bombene traff holdt kona til onkelen min på å lage frokost. Han og min niese ble drept, mens kona ble alvorlig skadet.

– Levningene etter onkelen og niesen min ble aldri funnet. De har heller ikke en gravplass, sier han.

DØDE: Seks år gammel Shahd mistet livet i krigen i Syria. Foto: Privat

En halv million syrere mistet livet på grunn av krigen i landet. Over 12 millioner syrere har siden 2011 blitt tvunget på flukt.

– Traumatiserende

Millioner befinner seg i nabolandene, mens seks millioner lever på flukt i eget land.

Nå jobber 39 år gammel Mohammed i en bedrift i Bergen og har to barn.

Han ønsker å glemme de vonde krigsminnene og leve som normalt.

Men det er ikke mulig for Mohammed, for på nyhetene handler det nesten bare om krig.

– Det er så traumatiserende og vondt å se på nyhetene, fordi de minner meg hele tiden om hvordan det var før, sier han og fortsetter:

– Samtidig føler jeg med ukrainerne som måtte flykte fra landet sitt. Jeg vet det ikke er lett å bli flyktning. Det å se at hjembyen blir ødelagt, også må man komme til et land man ikke kjenner. Livet blir aldri som før etter å ha opplevd krig.

Forverret seg

15. mars går krigen i Syria inn i sitt 12. år. I skyggen av andre kriser, har en av de største tragediene i vår tid forverret seg ytterligere i løpet av det siste året.

Det sier Jan Egeland, generalsekretær i Flyktninghjelpen og fortsetter:

– Mens vi ser med sjokk og forskrekkelse på krisen som utfolder seg i Ukraina, påminnes vi de enorme og fryktelige lidelsene den syriske befolkningen har holdt ut i elleve lange år.

Egeland beskriver også situasjonen i landet ved å si at det er nå flere foreldre i Syria som ikke har mulighet til å sette mat på bordet.

NØDHJELP: Jan Egeland går ut av et telt i en syrisk flyktningleir i 2015. Foto: Hussein Malla

– Deres barn går til sengs sultne, kveld etter kveld. Brød, brensel, elektrisitet og rent vann er ikke tilgjengelig for millioner av mennesker.

– Nesten syv millioner mennesker er fortsatt avhengige av nødhjelp for å kunne spise mat, ha et trygt sted å bo og kunne gå på skolen, forteller Egeland.

Til slutt sier han at det internasjonale samfunnet ikke får ikke glemme det engasjementet og innsatsen som de lovet.

Syrere blir glemt

Røde Kors er også bekymret for at mange syrere vil bli glemt av verdenssamfunnet når andre kriser og konflikter tar over vår oppmerksomhet.

Ida Haugen-Poljac er seniorrådgiver for Midtøsten i Røde Kors. Hun sier folk i Syria har gjennomlevd mer enn ti-år krig og at konsekvensene er dramatiske.

– Mange er bekymret for at andre kriser og konflikter vil føre til at givere og nødhjelpsorganisasjoner vil forlate Syria. Dette er ikke tiden for å glemme Syria, sier Poljac.

Men for Mohammed er livet ikke som før. Den unge mannen mener folk, som har opplevd krig, trenger minst 20 år for å glemme de vonde minnene.

– Hver familie mistet minst en person i krigen i Syria eller har et familiemedlem som er på flukt, og som lider. Jeg håper at krigen i Ukraina snart tar slutt, slik at de ikke må oppleve det samme som oss.

Journalisten bak artikkelen, Aysun Yazici, er en journalist fra Tyrkia som lever i eksil i Norge. Hun er tilknyttet TV 2s utenriksavdeling.