SV-talsperson mener luftbro kan hjelpe barn og andre sårbare flyktninger

Justisministeren varslet mandag at regjeringen vurderer en statlig organisert luftbro eller henting av ukrainske flyktninger ved hjelp av Politiets utlendingsenhet.

– Dette har Norge nyttige erfaringer med, som vi har med oss i de vurderingene Norge nå gjør av hvordan vi skal hjelpe flest mulig, best mulig, skriver justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) i en epost til VG.

– Dette er positive signaler, som vi håper regjeringen raskt vil følge opp, sier Unneland til TV 2.

Alt som kan bidra til å få flyktningene i trygghet og sikkerhet kommer SV til å være for, framholder han.

– Det som gjør en luftbro til en særlig god løsning, er at det er veldig mange sårbare med nedsatt funksjonsevne som sliter, og man vil kunne hjelpe dem bedre hvis man får dem raskt til Norge.

Vil hente barnehjemsbarn

SVs stortingsrepresentant er spesielt opptatt av barna.

– Det er hundre tusen barn på barnehjem og lignende, ifølge UNICEF, hvor over halvparten har funksjonshemminger. Vi har en mulighet til å hjelpe de særlig sårbare. Dersom Norge ikke kan hjelpe dem, er det nesten ingen som kan gjøre det, sier Unneland.

Norge hentet 12.000 bosniere med luftbro under Balkan-krigen på 90-tallet, etter at de fikk midlertidig beskyttelse på kollektivt grunnlag.

Rundt 2,2 millioner mennesker flyktet fra krigen, og til sammen kom det 14 000 mennesker fra Bosnia-Hercegovina til Norge i årene som fulgte.

De fleste kom i slutten av 1993, og 272 av landets 430 kommuner tok imot dem, følge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

SVs justispolitiske talsmann vil ikke anslå noe tall for hvor mange krigsflyktninger Norge bør hente nå.

– Vi mener vi skal hjelpe så mange som mulig. Vi må ha god dialog med andre europeiske land, men at Norge må ta et særlig ansvar, fordi vi er godt rustet til å ta imot mange fra Ukraina.

Krever at Norge går i front

Norge fikk en anmodning om å motta flyktninger fra Moldova 28, februar, men hadde mandag fortsatt ikke svart på denne.

Regjeringen har fått kritikk fra opposisjonen for manglende initiativ i flyktningkrisen, men Mehl avviste dette på TV 2 søndag, der hun sa at regjeringen jobber med ulike løsninger for å hente flyktninger fra Ukrainas naboland.

Men Unneland presser på videre.

– Vi forventer at regjeringen kommer på banen, og kommer med en plan for hvordan man kan få ukrainske flyktninger til Norge. Norge må gå i front for å få dem i sikkerhet raskt.

Unneland sier SV forventer at regjeringen girer om og tar en lederrolle i Europa.

–Dette er en prekær situasjon i Europa. Det er skremmende mange mennesker som må flykte, og som trenger trygghet. Vi vet at det å gi rask hjelp er helt avgjørende for at mennesker skal få minst mulig varige men.

Nå må det komme tydelige og forpliktende planer raskt for hvordan vi skal hjelpe flyktningene, krever han.

– Kommunene er klare og venter kun på politisk styring. Jeg tør ikke spekulere i hvor vi er dersom noe ikke snart skjer.

Det har foreløpig ikke vært mulig å få kommentar fra justisministeren, som deltar i regjeringens budsjettkonferanse på Klekken.