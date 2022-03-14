Деталь викликає огиду: – Це робить її ще більш неприємною

Російський спортсмен, що підтримує Путіна, на подіумі призерів - поруч з переможцем-українцем.

Dette er en TV 2-artikkel som er oversatt til ukrainsk.

Bakgrunnen er et stort informasjonsbehov og tilsvarende interesse i Ukraina for å se hva verden utenfor skriver om krigen.

Знімки з подіуму призерів після вправ на паралельних брусах на Чемпіонату світу зі спортивної гімнастики в Дозі, шокують спортивний світ.

Ось він - переможець, українець Ілля Ковтун (18). Поряд із ним - росіянин Іван Куляк (20), який фінішував третім. Символ на грудях у росіянина викликає огиду.

Там чітко видно «Z» - яке в Росії використовується як декларація підтримки війни Путіна проти сусідньої країни.

"Фотографії насправді не те, що хочеться бачити на подіумі призерів, і це показує, наскільки неефективні розмови про те, що спортсмени можуть брати участь у змаганнях як нейтральні учасники. У цьому випадку використовується символ на підтримку війни проти України замість російського прапора і герба, зазначає коментатор TV 2 Спорт Міна Фінстад Берг.

ВИКЛИКАЄ ОГИДУ: Виступ Івана Куляка називають огидним. Foto: Фото: Знімок з екрана

Той факт, що Куляк використовує цей символ, стоячи поруч з українцем, робить ситуацію ще гіршою.

"Це створює додатковий вимір, тому що він стоїть поряд із тим, хто переживає напад на його країну, де його співвітчизників бомблять, вбивають і піддають стражданням. Це робить його ще більш неприємним", - каже вона.

СИМВОЛ ВІЙНИ: Люди Путіна активно використовують символ «Z». РЕЙТЕР/Олександр Єрмоченко Foto: РЕЙТЕР/Олександр Єрмоченко

Тісно пов'язані з Путіним

Фінстад Берг вважає, що інцидент також показує залізну хватку Путіна над російським спортом.

"Це свідчить про те, що багато російських спортсменів тісно пов'язані з режимом. Не весь, однак російський спорт в цілому тісно пов'язаний з Путіним, зауважує спортивний коментатор TV 2.

"Один з найважливіших моментів недопуску російських спортсменів до змагань полягає у спробі також і в такий спосіб уражати режим Путіна. Це торкнеться і людей, які не підтримують Путіна, але зараз так діяти правильно, тому що країна, яку вони представляють, у найгрубший спосіб порушує міжнародне право. Це стає особливо очевидним, коли маєш справу з спортсменом, який демонструє підтримку вторгнення на подіумі призерів. Мені цікаво, якою буде реакція на це», – продовжує Фінстад Берг.

Відкрито дисциплінарне провадження

Куляку та іншим російським спортсменам відмовили у можливості змагатися під прапорами та символами Росії, а з понеділка спортсмени цієї країни більше не будуть допущені до участі в змаганнях, організованих Міжнародною федерацією гімнастики (МФГ).

МФГ рішуче реагує на те, що характеризується як "шокуюча поведінка", на сайті федерації написано, що проти Куляка буде відкрито дисциплінарну справу.

МОГУТНІ ЧОЛОВІКИ: Олігарх Андрій Костін (ліворуч) стоїть поруч з Володимиром Путіним на подіумі під час Гран-прі Росії з Формули-1 у 2018 р. Позаду них - Валттері Боттас і Льюїс Хемілтон, які фінішували у гонці другим і першим. Росії більше не дозволять проводити гонки Формули-1 після нападу на Україну. Фото: РЕЙТЕР/Максим Шеметов

Тісні зв'язки

Російську федерацію гімнастики зокрема очолює олігарх Андрій Костін (65 років). Він входить до санкційного списку США та ЄС.

"Це показує тісний зв'язок між олігархами, Путіним і спортом", - говорить Фінстад Берг.

"Чи можна було тиснути на спортсмена з тим, щоб він демонстрував підтримку Путіну?"

"Це звісно може бути і так, однак мені невідомо, чи це вираз особистої позиції чи щось інше. Ми бачили, як одні спортсмени виступають проти війни, тоді як інші виступають на підтримку війни або ще інші виявляють цю підтримку не так явно. Ось чому правильно не допускати усіх російських спортсменів, бо не можна розрізнити, хто що підтримував", - підсумовує вона.