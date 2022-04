Her får Martine seg en overraskelse på isen

Martine Hasselberg (26) sitter bak rattet i en råsterk BMW X6 M Competition. En stor og tung SUV med over 600 hestekrefter. Hun er på vei mot kjeglene som er satt opp til bremse- og unnamanøvreringstesten på isbanen. Farten nærmer seg 70 km/t.

Like før hun ankommer kjeglene, viser instruktøren at hun skal svinge til venstre.

Martine er raskt på bremsen, så slipper hun opp og begynner svingen. Akkurat som hun har fått beskjed om. På runden før, da hun kjørte i 60 km/t, klarte hun det med glans.

Nå er det annerledes.

Ikke så avslappet lenger

Vi er på BMW Winter Experience på Golsfjellet – nærmere bestemt på Tisleifjorden. Her er det full aktivitet på isen. I år har Broom og BMW Norge trukket ut 24 personer som får være med på opplegget.

Mange har aldri kjørt på isen før. En av dem er Martine.

Hun har tatt med seg pappa Helge Sten Andersen. Akkurat nå sitter han i passasjersetet. Han har latt seg imponere over datterens prestasjoner på isen i hele dag. Men akkurat nå er han ikke like avslappet som han var for bare noen minutter siden ...

Som å være på første date – du må bare tørre

Martine Hasselberg og pappa Helge Sten Andersen fikk teste kjøreegenskapene på isen.

– Alle burde gjøre det

– I dag skal vi gi dere et innblikk i hvordan en bil oppfører seg på glatta. Det er nemlig noe helt annet enn på vanlig asfalt. Isbanekjøring er egentlig noe alle sjåfører burde gjøre med jevne mellomrom. Vi bor i et land med en lang vinter, og da er det viktig å være kjent med hvordan bilen reagerer på is og utfordrende føre, sier instruktør Christian Lauenborg.

Alt fra slalomkjøring, kjøring med både skikkelig ispigger og vanlige piggdekk, drifting og en taxitur på den ene banen står på programmet.

– Vi tror og håper at mange har godt utbytte av å lære å bruke de ulike assistanse- og hjelpesystemene. Enten det er i offroad-løypa med BMW X5, eller på teknikkbanen med BMW i4 M50. For mange er det nok første gang de kjenner på hvordan elektriske hester responderer kontant – også på glatta, forteller kommunikasjonsdirektør i BMW Norge, Marius Tegneby.

Slik ser det ut når superbilene kommer til et norsk fjellvann

Biler til 44 millioner kroner

I forbindelse med arrangementet har BMW virkelig slått på stortromma. De har kjørt opp over 30 biler – til en samlet verdi på 44 millioner kroner. Her finnes alt de har av M-modeller – fra nye M240i xDrive og i4 M50 xDrive – til SUVene X5 og X6 M Competition. Sistnevnte har 625 hestekrefter!

De 24 deltakerne får anledning til å teste ut et bredt spekter av bilene. De får også anledning til å sitte på med Lauenborg på en adrenalinfylt "hot lap" rundt den ene ovalen i nye BMW M3 Competition.

– Det er ikke noe kjørekurs, men det vil forhåpentligvis gi dere noen nyttige erfaringer å ta med dere videre etterpå, sier Lauenborg.

Hvordan det går med Martine i den vanskelig unnamanøvreringstesten, kan du se i klippet over.

Isbanekjøring på Gol: Hit kommer journalister fra hele verden



Video: Sondre brukers Teslas bestselger på isbanen: