Nå kommer boka om Clas Brede Bråthen: – Ingen i Ski-Norge har ønsket å høre min versjon

Ekteparet Terje Svabø og Astrid Versto er i sluttfasen med en ny biografi om hoppernes landslagssjef Clas Brede Bråthen. I helga fulgte de VM i skiflyging i Vikersund fra tribunen.

– Vi er gode venner. Det legger vi ikke skjul på. Og det vil boka bære preg av, sier Terje Svabø til TV 2.

Det betyr at den mye omtalte Bråthen-saken som herjet i fjor høst også får mye omtale. Versto og Svabø varsler sju-åtte kapitler om den betente saken.

– Initiativet til boka ble tatt av oss etter skistyrets karakterdrap på Clas Brede 26. august i fjor. I uttalelsen fra styret heter det at «Bråthen over lang tid har hatt en konfronterende kommunikasjonsform og adferd......», forteller ekteparet som begge har lang fartstid i blant annet NRK, TV 2 og kommunikasjonsbransjen.

De ønsker å fortelle en helt annen historie om den omstridte hoppsjefen.

– Clas Brede fikk aldri anledning til å legge fram sin versjon overfor skistyret. Vi som skriver boka har i mange år stått hopp og Clas Brede nær. Så objektiv blir boka neppe. Men den skal være sannferdig.

Midt oppi hopp-bråket, kjempet kona en enda langt tøffere kamp

– Min versjon

Bråthen selv mener noe spøkefullt at han aldri hadde sett for seg at hans liv skulle havne mellom to permer.

– Det blir spesielt. Jeg hadde vel egentlig sett for meg at det ville være en fordel om det ikke skjedde, ler han.

At bråket mellom han og arbeidsgiveren blir et tema i boka mener han er nødvendig.

– Men hvorfor ønsker du å holde liv i denne saken som offisielt strengt tatt er over?

– Nå er det sånn at ingen i ledelsen av Norges Skiforbund har spurt meg om min versjon i denne saken. Det er det heller ingen i ledelsen av skikretsene rundt om i Norge som har gjort. Men jeg vet at de har vært med å behandle saken, sier Bråthen, og fortsetter.

– Så da kan jeg bare anbefale dem i å lese denne boka. Den skal handle om mye mer enn konflikten. Men i boka blir konflikten behandlet på en langt mer grundig måte enn dette såkalte evalueringsutvalget gjorde. Jeg kjenner veldig på det at det er INGEN i Ski-Norge som har ønsket å høre min versjon.

Bråthen til TV 2: – Først og fremst har hoppsporten vunnet

– Lei på dag én

Bråthen er ikke redd for at han skal få kritikk for å holde liv i en sak som fortsatt framstår som en verkebyll for skiforbundet.

– Blir du ikke lei av å stå i det selv?

– Jo, men det var jeg allerede på dag én. Da denne saken smalt i media hadde jeg stått i det ganske lenge allerede. Men på ett eller annet tidspunkt må man komme videre. Så når denne versjonen av saken kommer ut er det et godt ståsted for meg å komme videre på, sier han.

– Men dette er ikke bare min historie. På mange måter er det jo bare meg som har vært ansiktet utad for å fronte verdiene til hoppsporten.

Ifølge forfatterne er dette også et viktig moment i boka. Over 70 personer er intervjuet.

– Vi skriver veldig mye om dette i boka. Verdigrunnlaget og samholdet på hopplandslaget, både blant løperne, lederne, og støtteapparatet, sier Astrid Versto.

Hun peker på at i boka får den også den «store hoppfamilien» bred plass. Ikke bare de som driver med sporten, men også de frivillige, de mange ildsjelene, sponsorene og andre samarbeidspartnere.

– Vi skriver om hvordan hopp bruker fellesskapet og felles innsats for å skape de flotte resultatene som er oppnådd. Det er en individuell sport som er basert på en skikkelig laginnsats.

Tande-ulykken: Hoppsjefen forberedte seg på det aller verste

Kontroversiell

Terje Svabø utelukker ikke at boka kan bli oppfattet som kontroversiell. Særlig overfor dem som har vært Bråthens motpart i den interne konflikten i Skiforbundet.

– Det som er klart er at ledelsen i Skiforbundet ikke vil prate med oss. Det tar jeg som et klart tegn på svakhet, at de har en dårlig sak, sier Svabø, som også var rådgiver for Bråthen under konflikten.

TV 2 har vært i kontakt med kommunikasjonssjef Espen Graff i Norges Skiforbund. Men han skriver i en SMS til TV 2 at de ikke ønsker å kommentere denne boka på nåværende tidspunkt.

Svabø mener saken har interesse som går langt utenfor Clas Brede Bråthen som person.

– Fordi dette er en viktig prinsipiell sak. Det handler definitivt og organisasjonskultur, eller mangel på sådann. Og hvordan man behandler en trofast tjener for norsk hoppsport.

Etter planen skal boka gis ut 3. mai.