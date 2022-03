Spillerflukt fra russisk fotball: – Vi har mistet spillere, men sponsorene blir værende

Russlands krigføring i Ukraina har også fått konsekvenser for idretten.

Som en følge av krigføringen og Vestens sanksjoner mot Russland har 25 utenlandske spillere, deriblant nordmannen Erik Botheim, og sju trenere forlatt sine russiske lag.

Det går naturligvis ut over lagenes sportslige prestasjoner. I helgen endte tre av sju kamper uavgjort 0-0. Derfor behandler nå ligaledelsen et forslag om at ingen lag kan rykke ned fra toppdivisjonen denne sesongen, skriver Aftonbladet.

Ved at ingen lag rykker ned fra den øverste divisjonen, vil fotballforbundet utvide ligaen til 18 lag fra neste sesong. De diskuterer også om de skal utvide toppdivisjonen til 20 laget året etter det igjen, ettersom de russiske lagene trolig ikke vil få spille i Europacupen. Det russiske fotballforbundet vil ta en avgjørelse 23. mars.

– Det er nødvendig med flere kamper i ligaen. Om russiske lag ikke får spille i Europa og landslaget stenges ute, så blir det ingen internasjonale opphold i ligaen, og vi må fylle opp med hjemlige kamper. Det er realiteten akkurat nå, og det er en vurdering vi må gjøre, sier Rostov-trener og Russlands landslagssjef Valerij Karpin til RB Sport.

Vil ikke spekulere

Angriperen Erik Botheim ble like før jul solgt til russiske Krasnodar for en rekordsum. Nå er han tilbake i Bodø, og trener med gamleklubben.

Kjetil Knutsen uttalte til TV 2 forrige uke at han ikke vil spekulere i hvorvidt Botheim returnerer permanent til de helgule.

– Det skjer ting i verden nå som er veldig spesielle. At han kommer tilbake til Norge er først og fremst en trist historie. Men det er en gutt som håndterer uforutsette ting på en imponerende måte. Vi er veldig glade for at han tilbød seg å komme hit for å holde seg i form. Vi har dialog med ham og hans nærmeste med tanke på å få til et samarbeid i den perioden som er nå, sa Knutsen.

– Dersom avtalen til Botheim i Russland termineres, kan dere får eksempel få ham spilleklar til bortekampen mot AZ?

– Nei, fordi regelverket til FIFA åpner ikke for det sånn som situasjonen er i dag. Han har ikke representert andre lag enn Glimt siden han ga seg i Glimt, men da må FIFA åpne opp litt i regelverket. Per dags dato er ikke det situasjonen, svarte Glimt-sjefen.

Hard rammet av sanksjonene

Det er imidlertid ikke bare det sportslige som rammes av sanksjonene. De økonomiske sanksjonene gir de russiske klubbene store pengeproblemer.

BLIR VÆRENDE: Spartak Moskvas Jordan Larsson. Foto: NATALIA KOLESNIKOVA

Den internasjonale bannlysingen av de russiske bankene gjør det blant annet vanskelig for klubbene å overføre penger til spillerlønninger. Utenlandske spillere som vil sende penger hjem til sine familier får ytterligere problemer.

Men selv om den russiske ligaen opplever spillerflukt og økonomisk trøbbel, hevder CSKA Moskvas direktør Roman Babajev at sponsorene fremdeles spytter frisk kapital inn i klubbene.

– Med tanke på den generelle økonomiske situasjonen og kursen på vår valuta så er det ikke enkelt for noen klubber, men enn så lenge har alle sponsorene blitt værende hos oss, sier CSKA Moskva-direktør Roman Babajev, ifølge Aftonbladet.

En av klubbene som hittil ikke har mistet noen av sine utenlandske spillere er Spartak Moskva. Svensken Jordan Larsson, sønnen til Sveriges fotballegende Henke Larsson, er blant spillerne som har valgt å bli værende. Det hevder i hvert fall klubbens italienske sportssjef Luca Cattani.

– De utenlandske spillerne har rett til å forlate laget, men akkurat nå er alle her, blir han sitert på i russiske medier.

Usikker fremtid for ligaen

Klubbens kaptein Georgi Dzhikiya er takknemlig for at de utenlandske spillerne ser ut til å bli værende i den russiske hovedstaden.

– Vi har snakket med dem alle. De er her. Jeg har takket dem for at de blir værende, sier han.

Ifølge internasjonale medier er det imidlertid usikkert på hvor lenge russiske Premier League kan holde det gående videre.

TV-kanaler som har hatt rettighetene til å sende kampene i land som Spania, Frankrike, England, Skottland og Portugal har alle sluttet å vise de direktesendte kampene i den russiske ligaen. Russiske Vedomosti hevder at ligaen nå er helt avhengig av ekstern finansiering.

Samtidig har mange av spillerne i sine kontrakter at de skal få utbetalt lønn i euro, men den russiske sentralbanken har som kjent begrenset tilgangen til utenlandsk valuta på grunn av sanksjonene.