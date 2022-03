Skulle kjøpe burgerlunsj – nå har historien gått viralt på TikTok

Student Maren Irene Gåre Bakkevoll fra Balsfjord utenfor Tromsø var i Oslo for å jobbe som valgkamprådgiver for AUF i sommer.

Ettersom de ikke har Max Burger på hjemstedet, ble dette en fastfood-restaurant hun besøkte flere ganger under oppholdet.

Det var bare ett problem. Som student strakk ikke hamburgerbudsjettet til, og hun brukte derfor en applikasjon til å betale med.

– Jeg var litt blakk en måned, og kjøpte burgere med appen Klarna, sier Bakkevoll til TV 2.

– Surrete

Ved bruk av Klarna kan man gjøre et kjøp og betale for produktet senere, ettersom man får tilsendt en faktura i etterkant.

Bakkevoll brukte Klarna flere ganger, men så dukket det plutselig opp et par uventede meldinger i appen.

BETALTE MED APP: Student Maren Irene Gåre Bakkevoll brukte Klarna til å betale med da studentbudsjettet ikke strakk til. Foto: Lars ke Andersen

Hun hadde nemlig fått flere inkassovarslinger etter burger-kjøp.

– Jeg tenkte: «Selvfølgelig har jeg glemt å betale regningene.» Jeg er surrete med slike ting, forteller 25-åringen.

Tromsværingen forklarer at hun hadde fått flere purregebyrer som gjorde burgerne dyrere.

TV 2 har fått tilgang Bakkevolls inkassovarsler, og flere av burgerne ble nesten doblet i pris.

– Jeg vet jo at man ikke bør betale ting med Klarna, og at man må betale regningene sine. Så det ble en enkel, men vanskelig lærdom.

Delte på TikTok

25-åringen, som nå går fjerde året på jus-studier, har betalt alle regningene og gjort opp for seg nå.

Inkassovarslene hun fikk har blitt en spøk i vennegjengen hennes, men har også fått flere til å klø seg i hodet på sosiale medier.

Bakkevoll delte selv sin inkassohistorie i en kort video på TikTok som nå har over 42.000 visninger.

Flere i kommentarfeltet lurer på hvordan det i det hele tatt er mulig å få inkassovarsel fra Max Burger.

«Hahah hva?!» skriver en i kommentarfeltet.

En annen skriver også på TikTok:

«Hvorfor betaler man med Klarna på Max Burger?»

Andre ler av historien og synes det er en morsom hendelse, og innrømmer at de selv også har betalt for burgere med annet enn bankkortet sitt.

«Jeg tar også lån for å kjøpe en burger, dette er helt vanlig,» skriver en på TikTok.

En annen støtter også burger-kjøpet:

«Den eneste plassen det er akseptabelt å få inkasso fra for å være ærlig.»

– Kan skje den beste

Selv om Bakkevoll ler av sine egne burger-kjøp som endte med inkassovarsler, har hun også et budskap rundt det hele.

– Det er en «lættis» historie, men det er mange studenter som må ta opp forbrukslån for å overleve, forklarer Bakkevoll, som også er på Fylkestinget som folkevalgt for Ap i Troms og Finnmark.

SENDER PÅMINNELSER: Presseansvarlig i Norden for Klarna, Filippa Bolz, sier at den beste kan glemme å betale en regning. Klarna sender derfor påminnelser både før og etter forfallsdato. Foto: Klarna

Presseansvarlig for Klarna i Norden, Filippa Bolz, skriver i en mail til TV 2 at hun har forståelse for at man fort kan overse en faktura:

– Å glemme å betale for en faktura kan skje den beste av oss på et tidspunkt i livet. Vi vet det kan være en frustrerende situasjon å være i, og derfor gjør vi vårt beste for å hjelpe kundene våre med å betale i tide.

Hun forklarer at Klarna sender ut påminnelser til sine kunder dersom de har en ventende faktura.

– Vi sender vennlige påminnelser før forfallsdatoen, og til og med den siste dagen etter forfallsdatoen. Deretter sender vi ytterligere purringer inntil vi etter tre måneder sender fakturaen til inkasso, sier Bolz og legger til:

– Vi håper at denne kunden får en bedre opplevelse av å bruke Klarna i fremtiden, og vi forbedrer kontinuerlig tjenestene våre for å sikre det.