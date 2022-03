Sjefsøkonom tror på rask renteoppgang

I forbindelse med budsjettkonferansen for statsbudsjettet for 2023 vektla finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) å unngå overoppheting av økonomien. Han la opp til at regjeringen vil komme med et stramt budsjett for å unngå høyere inflasjon og behov for enda høyere rente.

Haugland i DNB markets sier til Dagens Næringsliv at signalene regjeringen kommer med, er kloke.

– Beskjeden er helt tydelig: «Vi vil ikke risikere å bli en regjering som bidrar til at Norges Bank vil måtte stramme skikkelig til og skru til renteskruen», sier hun.

Hun tror imidlertid at raskere renteheving enn varslet, ikke er til å unngå. I desember antydet Norges Banks rentebane tre hevinger i år, men Haugland tror det blir fire rentehevinger i år og to rentehevinger neste år.

– Vårt anslag på 2 prosent innen sommeren neste år virker rimelig, sier hun.

Også sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken tror det blir fire rentehevinger i løpet av året. Til E24 sa han også at reprising i markedet indikerer at det kanskje er litt over 50 prosent sannsynlighet for at det kan bli til sammen fem rentehevinger i 2022.

Styringsrenten ligger i dag på 0,5 prosent.