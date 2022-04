Isbankjøring høres kanskje ut som bare lek og moro. Men det er faktisk riktig så relevant for en sjåfør å kjenne litt på hvordan bilen reagerer på glatt underlag.

BMW arrangerer jevnlig isbanekjøring på Golsfjellet – nærmere bestemt på Tisleifjorden. Og denne gangen er det en spesiell bil som er ekstra aktuell. Dette er nemlig første gang vi får anledning til å teste elbilen og storselgere, i4 M50, på is.

I utgangspunktet skulle vi gjort det i høst. Men arrangementet i alpene i Østerrike ble avlyst på grunn av – ja, du gjettet det – covid.

Resultatet er at vi er de første biljournalistene i verden som får anledning til å teste bilen på is.

Utfordringer med levering

I4 M50 er altså en dundrende suksesshistorie. Den bidro sterkt til at 2021 ble det historisk bra år for BMW i Norge. Så stor er pågangen, at det er lange ventelister om du bestiller nå.

Russlands invasjon av Ukraina bidrar til ytterligere usikkerhet rundt leveringstider.

Men utleveringene til kundene som var tidlig ute, er i gang. Norge er et av landene som fikk biler aller først.

Bakhjulsdrift og 4x4

Det er to varianter av i4 – men det er veldig få som har valgt modellen med bakhjulsdrift. I Norge er vi opptatt av framkommelighet og de fordelene firehjulsdrift gir. Men det skal bli spennende å se hvordan bilen oppfører seg på isen.

Noen er nok også litt fascinert av kreftene som i4 M50 byr på. Her er det 544 hestekrefter – som gjør at du kan sparke unna 0-100 km/t på bare 3,9 sekunder.

Men hvordan oppleves en slik bil på is? Det spørsmålet er nok relevant for mange norske bilkjøpere.

Høy vekt

Noe av det som skiller en i4 fra for eksempel en vanlig 3-serie, som bygger på samme plattform, er vekten.

Det er selvsagt en viktig faktor når du har mindre grep. De fysiske lovene jobber mer imot deg i svingene – og vektoverføringen blir annerledes.

I tillegg er gassresponsen annerledes – og elbiler har også regenerering når du slipper gasspedalen.

Disse faktorene spiller også inn på isbanekjøringen. Se videoen øverst i denne artikkelen om hvordan opplevelsen av i4 M50 på isen er.

