Hyller kjæresten: – Han er en skikkelig fin fyr med et godt hjerte

Det har vært to intense år, på godt og vondt, for artist og skuespiller Ulrikke Brandstorp. Først stakk hun av med seieren i Melodi Grand Prix i 2020. Så ble Eurovision-finalen avlyst på grunn av korona. Deretter vant hun Maskorama, var med i Kompani Lauritzen og landet hovedrollen i Mamma Mia-musikalen på Folketeateret.

Innimellom avlyste konserter og tomme teatersaler fant hun også sin store kjærlighet, og nå deler paret både en hund og en leilighet.

Fredag var nok en merkedag for Ulrikke. Hun ga ut låten «Love You to Love Me», som er en hyllest til kjæresten, Oskar Nordberg.

Hadde datingforbud

Paret møttes på Tinder under pandemien, i periode hvor mangeren hennes hadde sagt at hun ikke fikk lov til å skaffe seg en kjæreste på grunn av mye jobb.

– Tingen var at jeg hadde datingforbud under Melodi Grand Prix og Eurovision, men så ble Eurovision avlyst og da var jeg rett på Tinder og tenkte: «Nå har jeg tid til å finne drømmemannen», sier hun og fortsetter:

– Også var det en fyr med langt hår og tatoveringer som hadde «superliket» meg, så da matchet vi på en torsdag og søndag møttes vi.

FULL KLAFF: Etter det første møtet var Ulrikke Brandstorp bergtatt. Foto: Instagram, @ulrikkeofficial

Før det første møtet var Ulrikke hjemme hos foreldrene i Sarpsborg. Allerede da bestemte Oskar seg for å sette inn støtet.

– Han sendte en snap hvor han filmet seg selv og sa: «Hei, fremtidige svigers! Jeg gleder meg til å treffe datteren deres på søndag. Det her blir veldig bra». Alle tenkte: «Han er gal nok til å passe inn i denne familien». De synes det var helt topp, avslører artisten.

Venter på frieriet

Det var full klaff fra første stund og etter en liten stund flyttet Oskar inn. Likevel ga Ulrikke han en angrefrist.

– Det er ingen hemmelighet at det skjer mye rundt meg, så jeg sa: «Oskar, du har to uker på deg. Du kan angre nå og hvis ikke er du her resten av livet». Han ble, men jeg vet ikke om han angrer, sier hun lattermildt.

Paret har vært sammen i to år, og nå venter hun på å få en ring på fingeren.

– Maser du om det?

– Ja, litt. Men det var han som dreit seg litt ut her, for i starten var han så nyforelsket, så hadde vi et vennepar som hadde forlovet seg etter åtte måneder. Han var så forelsket og ringte moren sin og sa: «Jeg kommer til å fri før det har gått åtte måneder, jeg».

Da det hadde gått åtte måneder, på selveste nyttårsaften, var Ulrikke derfor meget spent.

– Jeg tenkte at det kom til å skje, men så skjedde det ikke. Det var midt oppe i koronaen og livet var ikke helt på topp sånn sett, så jeg er veldig glad for at han fridde da. Men nå begynner det å bli en stund siden, sier hun og legger til:

– Her om dagen sa jeg at: «Nå må du passe deg, for snart frir jeg» og det fikk jeg ikke lov til. Jeg håper ikke det er noe i offentligheten, det takler jeg ikke, som under forestillingen. Da hadde jeg dødd!

EN FIN FYR: Ulrikke forteller at kjæresten Oskar setter pris på ting ved henne som hun tidligere har mislikt sterkt selv. Foto: Instagram, @ulrikkeofficial

Hyller kjæresten

Til tross for at hun ikke har en ring på fingeren ennå, er hun overbevist om at Tinder-daten er mannen i hennes liv. Derfor har hun nå skrevet en sang, som en hyllest til kjæresten.

Låten handler om at hun for første gang i livet har begynt å like ting ved seg selv, som hun ikke har likt tidligere. Og dét takket være han.

– Med sosiale medier, så tror jeg at mange kjenner seg igjen at man har enkelte dager hvor man ikke er så fornøyd med seg selv. Men for han er noen av de tingene på min kropp noe av det vakreste han vet om, så jeg har blitt helt sånn: «Jeg elsker den cellulitten der og det strekkmerket der», så han er en skikkelig, skikkelig fin fyr med et godt hjerte.

Artisten forteller at Oskar ikke liker å stille opp i media, men at han synes det er stas når kjæresten gjør det.

– Han kan stille opp på et bilde i ny og ne, men han liker ikke intervjuer og det respekterer jeg veldig, for vi har hver våre ønsker i livet. Men han synes det går veldig fint at jeg bretter ut om busepelling på første date og det ene og det andre. Det går fint for han, for hvis ikke tror jeg ikke at han kunne vært sammen med en som meg, for skravla går, sier hun lattermildt.

Se da Ulrikke fremførte sangen i God morgen Norge:

Borte fra scenen

Etter to år med strenge smitteverntiltak er Ulrikke evig takknemlig for å kunne stå på scenen igjen og gjøre det hun elsker aller mest. Men i forrige uke måtte hun utebli fra Mamma Mia-musikalen på grunn av korona.

– Jeg ble skikkelig dårlig og var sengeliggende. Jeg er glad jeg har tatt vaksine, for jeg tenkte hvor dårlig jeg kunne ha blitt hvis jeg ikke hadde tatt de, så det var enda godt.

Etter fire dager i isolasjon, forsøkte hun å spille igjen. Det skulle hun ikke ha gjort.

– Jeg kom meg gjennom første akt, men i andre akt så holdt jeg på å besvime. Jeg skalv og måtte ta av meg de høyhælte skoene for å få bakkekontakt og folk måtte holde meg for at jeg skulle klare å gjennomføre, så da tok jeg resten av helgen fri.

Etter sengehvile og akupunktur i halsen er Ulrikke nå tilbake. Hun måtte ta det med ro for å unngå og få blødninger på stemmebåndet og i verste fall miste stemmen.

– Det tar tid å jobbe seg opp og sånne ting, så da må man skuffe folk som har kommet for å se meg spille, men man må sette helsa først og tenke at jeg skal gjøre dette for resten av livet, påpeker hun.