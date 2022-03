Til helgen starter endelig årets Formel 1-sesong. Mye ligger an til at dette blir et ekstra spennende år, med nye biler og nytt regelverk.

Nytt for året er også sikkerhetsbilene i Formel 1-sirkuset. I mer enn 25 år har Mercedes-AMG stilt med noen av sine heftigste biler.

Med AMG GT Black Series og AMG GT 63 S er årets line up den kraftigste noensinne, og en vesentlig del av det totale sikkerhetsopplegget til Formel 1.

– Det er som regel stor glede knyttet til å se en stjerne på banen, men i dette tilfelle håper vi å se så lite til bilene som mulig, sier Audun Hermansen, kommunikasjonsdirektør i Mercedes-Benz Norge, hos importøren Bertel O. Steen.

Utviklet for spesielt krevende oppdrag

Både AMG GT Black Series og GT 63 S rykker ut dersom det skjer en ulykke på banen. Derfor er dette biler vi naturligvis helst ikke vil se.

GT Black Series byr på voldsomme 730 hk og 800 Nm.

Skulle det likevel først skje noe, har sikkerhetsbilene aldri vært raskere enn nå.

AMG GT Black Series er nemlig utviklet spesielt for et liv på racerbanen, med 730 hestekrefter, ny justerbar fjæring, intelligent lettvekts ingeniørkunst og aktiv aerodynamikk.

Ingen annen gateregistrert AMG-modell er for tiden nærmere motorsport enn dette. Det gjelder alt fra AMG SPEEDSHIFT DCT 7G dual-clutch girkasse, til eksosanlegget med lyddemper i titan.

Det inkluderer også chassiset, som er manuelt høydejusterbart og utstyrt med adaptive dempere, justerbart gjennom tre forhåndsinnstillinger. Cambervinkelen kan modifiseres individuelt foran og bak, og det samme kan innstillingene til stabilisatorstagene.

Akselerasjonen og toppfarten er mer enn god nok for jobben. 0-100 km/t raser unna på bare 3,2 sekunder. Topphastigheten er hele 325 km/t.

Det skal ikke stå på redskapen hvis ulykken skulle inntreffe...

Tidenes raskeste legebil

Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+ debuterer i Formel 1 som den offisielle legebilen, og tar over fra forgjengeren C 63 S AMG stasjonsvogn.

AMG GT 63 S er blant de raskeste luksusbilene i verden rundt Nürburgring i Tyskland.

Den nye offisielle F1 legebilen er i beredskap for rask respons og er bemannet av opptil tre medisinere, inkludert FIAs medisinske redningskoordinator Dr. Ian Roberts.

Medisinbilen følger alltid Formel 1-feltet under den første runden for å sikre at legene kan nå ulykkesstedet så raskt som mulig. Under løpet står legebilen på standby i pitlane ved siden av sikkerhetsbilen.

For å sikre at ingen tid går tapt i nødstilfeller, leveres den offisielle F1 legebilen utstyrt med en 4,0-liters V8 biturbomotor som leverer 639 hestekrefter og akselererer fra null til 100 km/t på kun 3,2 sekunder, og har en toppfarten på 315 km/t.

Det fullt variable AMG Performance 4MATIC+ firehjulsdriftsystemet garanterer maksimalt grep og det høyeste nivået av kjøresikkerhet selv i dårlig vær.

De originale baksetene er erstattet med skikkelig racingstoler.

Helt nytt lysrigg

Fra et teknisk ståsted er begge bilene i praksis lik de serieproduserte variantene. De har imidlertid omfattende utstyr spesifikt for deres respektive oppdrag på banen.

Det mest merkbare elementet til den offisielle F1 sikkerhetsbilen er fravær av den tradisjonelle lysriggen på taket.

Fremfor å forstyrre aerodynamikken og balansen til AMG GT Black Series, utviklet ingeniørene i Affalterbach noe helt nytt.

Foran er den obligatoriske signaliseringen innlemmet i det øvre området av frontruten, mens de bakovervendte lysene er elegant integrert i bakspoileren.

Sikkerhetsbiler fra Mercedes-AMG 1996 C 36 AMG (W 202) 1997-1999 CLK 55 AMG (C 208) 2000 CL 55 AMG (C 215) 2001-2002 SL 55 AMG (R 230) 2003 CLK 55 AMG (C 209) 2004-2005 SLK 55 AMG (R 171) 2006-2007 CLK 63 AMG Blac kSeries (C 209) 2008-2009 S L63 AMG(R 230) 2010-2012 SLS AMG (C 197) 2012(TyskGP)-2014 SLS AMG GT (C 197) 2015-2018 Mercedes-AMG GTS (C 190) 2019-2021 Mercedes-AMG GTR (C 190) 2022 Mercedes-AMG GT Black Series (C 190) Før første gang er varsellampene integrert, slik at aerodynamikken og bilens kjøreegenskaper holdes på toppnivå.

