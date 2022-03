Slettet Instagram-innlegg etter «Pølsa»-slakt

Ilja Tsjernousov, bronsemedaljør på 50 kilometer fra OL i Sótsji, la søndag ut et bilde på bildedelingstjenesten Instagram sammen med den russiske presidenten Vladimir Putin.

«For sport. For fred», lød bildeteksten. Bildet er senere blitt fjernet fra russerens profil mandag formiddag. Aftonbladet har også omtalt innlegget til Tsjernousov.

Øystein «Pølsa» Pettersen reagerte sterkt på delingen til den tidligere russiske konkurrenten.

«Er du seriøs, @gasparinselina? Virkelig???? Boende i Sveits og fortsatt støtter Putin???? Du tuller med meg.», skrev Pettersen.

Han utdyper sitt synspunkt overfor TV 2.

– Jeg synes det er skremmende at vi har så ulik verdensoppfatning. Det pågår en krig i verden, og uansett hvordan du vrir og vender på det er det skremmende at skiprofiler åpenlyst går ut og støtter det, sier han.

– Du tolker bildet som støtte til Putin?

– Ja, når han legger ut bilder av en som har gått til krig mot et annet vestlig land, tvinger folk på flukt og bomber barnesykehus tolker jeg det dit hen at han støtter det.

«Pølsa» understreker at han er klar over at russerne har et annet syn på saken.

KONKURRENTER: (F.v) Ilja Tsjernousov, Petter Northug og Øystein Pettersen under Toppidrettsveka i Orkdal noen år tilbake. Foto: Ned Alley

Etterlyser svar

Tsjernousov bor i Sveits sammen med sin skiskytterkone, sveitsiske Selina Gasparin. Det gjør innlegget enda mer spesielt synes han.

– Han bor i Sveits. Selv om jeg ikke har finlest alle sveitsiske medier, antar jeg at han blir presentert et verdensbilde som ikke er helt ulikt det i Norge. Hvordan han da fortsatt kan ta russisk side, sliter jeg med å forstå.

Tsjernousov har i etterkant av Instagram-kommentaren tatt kontakt med 39-åringen og lagt fram sitt synspunkt. Pølsa har respondert med spørsmålet:

«Hvordan forsvarer du det som foregår? Svar ikke som russer, men som en pappa». Foreløpig uten å få svar.

– Hva får Ilija til å legge ut noe sånt. Mener han det selv, eller blir han tvunget til dette, spør Pettersen.

INNLEGGET: Dette Instagram-innlegget skaper debatt. Foto: Skjermdump Instagram

Inviterer til podkast

Flere engasjerte seg i kommentarfeltet, deriblant Alexander Legkov og den nåværende russiske dametreneren Jegor Sorin.

«100 % mann», skriver den tidligere OL-mesteren Alexander Legkov under Instagram-bildet.

«Respekt», kommenterer Sorin under bildet.

Pettersen har invitert Sorin til podkasten sin «Gode dager» neste uke for å diskutere.

– Det er tydelig at vi har totalt ulike syn på det som foregår. Om hvem som er den store stygge ulven og hvem som kontrollerer media. Jeg er nysgjerrig på akkurat det.



– Du kan enten velge å få svar, eller spekulere. Det fine med vesten er at du har all tilgjengelig info på bordet, i motsetning til de i Russland, hvor det er statlig styrt.



Pettersen sier at det ikke blir fritt fram for Sorin i podkasten.

– Jeg har selvfølgelig betenkeligheter rundt det. Vi trenger ikke å publisere episoden. Vi skal ikke komme å la han kjøre med propaganda, men kommer til å utfordre han tilbake, legger han til.