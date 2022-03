100.000 barnehjemsbarn sitter fast i Ukraina: – Disse barna er i livsfare

Krigen fører til mange forferdelige skjebner. 100.000 foreldreløse barn sitter fast på barnehjem i Ukraina. Nå har ukrainske myndigheter hastevedtatt en lov for å kunne overføre et midlertidig ansvar for de foreldreløse barna til andre land.

Til nå har tre millioner ukrainere flyktet over grensen for å komme seg bort fra krigens herjinger.

For de mange tusen foreldreløse barna som bor på barnehjem rundt om kring i Ukraina, er ikke flukten like lett.

Redd Barna anslår at det totalt er 100.000 barnehjemsbarn, noen av dem nyfødte, som sitter fast mens missilene flyr over hodene deres.



– Disse barna er i akutt fare, og vi må finne en løsning nå, så de kommer seg i trygghet, sier Gunvor Knag Fylkesnes, direktør for politikk og kommunikasjon i Redd Barna.

En kritisk situasjon

Barnehjemsbarna oppholder seg på institusjoner spredt over Ukraina, og svært mange er i områder hvor det er aktive krigshandlinger. Av de 100.000 barna, er det kun 4000 som er evakuert til trygge områder til nå.

Fylkesnes er svært bekymret for barna, og sier at det er en kritisk situasjon.

– Barna er i livsfare og blir påført store traumer. De er helt sikkert livredde, sier Fylkesnes.

NYFØDT: Her er barna fra et barnehjem i Kharkiv, på toget på vei til tryggere områder vest i landet. Foto: Konstantin Zemlyanskij

Barn overlatt til seg selv

For noen av barna er situasjonen verst tenkelig. Fylkesnes forteller at de har hørt om tilfeller der alle de ansatte på barnehjemmene har flyktet, og at barna nå er overlatt til seg selv.

Hun vil ikke utelukke at det kan finnes barn som er døde på barnehjemmene uten at noen har oppdaget de.

– Det er jo det verste som kan skje, men det er en mulighet for det. Jo lenger vi venter og jo mer tid som går uten at noe skjer, så kan det skje.

LIVSFARE: Gunvor Knag Fylkesnes i Redd Barna er svært bekymret for barna som ikke klarer å komme seg ut av krigsområdene. Foto: Nora Lie

Fylkesnes frykter at flere barn begynner å flykte på egen hånd, dersom de ikke får hjelp snart. Hun forteller at det er tusenvis av barn fra barnehjemmene som ingen vet hvor er.

– Vi er veldig redde for at de barna som rømmer selv kan havne i hendene til menneskehandlere over grensa.

Erfaring fra tidligere konflikter viser nemlig at menneskehandlere går målrettet mot der flyktninger oppholder seg midlertidig.

– Barn blir sett på som et lett bytte av kriminelle gjenger, forteller hun.

Redd Barna-lederen har hørt historier om menneskesmuglere som har tatt seg inn på barnehjem og tatt med seg barn, for så å gi seg ut for å være i slekt med barna når de går over grensa.

Hun forteller også om menneskesmuglere på grensa som har på seg refleksvest og gir seg ut for å være fra en hjelpeorganisasjon.

Avhengig av hjelp fra Europa

For å få barna til trygghet, forteller Fylkesnes at det er avhengig av to ting. Evakueringen må kunne gjennomføres på en trygg måte, og landene rundt Ukraina må være villige til å ta vare på barna til krigen er over.

– De europeiske landene må samarbeide på tvers av landegrensene og trappe opp innsatsen, sier Fylkesnes.

Generalsekretær i SOS-barnebyer, Sissel Aarak, forteller at ukrainske myndigheter har nå vedtatt en lov som gjør at de kan overføre et midlertidig ansvar for de foreldreløse barna til andre lands myndigheter.

Nå gjenstår det kun at de europeiske landene melder seg til tjeneste.

HJELP: Sissel Aarak fra SOS-barnebyer oppfordrer norske myndigheter til å hjelpe barna med å komme seg til trygghet. Foto: SOS-barnebyer/CF Wesenberg

Aarak oppfordrer norske myndigheter til å gå ut til ukrainske myndigheter og si at Norge er villige til å bistå med å passe på barna til krigen er over. Hun oppfordrer også norske myndigheter til å prate med samarbeidslandene og sørge for at alle tar sitt ansvar.

– Disse barna kommer seg ikke over grensen på egenhånd, sier hun.

Generalsekretæren forteller at de har fått mange henvendelser fra norske familier som har meldt seg til å være midlertidige fosterfamilier for de foreldreløse barneflyktningene.

Aarak tror derfor ikke det vil være mangel på husrom, dersom Norge melder seg til å ta i mot noen av barnehjemsbarna.

SÅRBARE: Noen av de aller minste barna fra et barnehjem i Kharkiv. Foto: Konstantin Zemlyanskij

– Ikke sikkert det er best å komme til Norge

Statssekretær i Justisdepartementet, Astrid Bergmål, har stor forståelse for at mange ønsker å hjelpe, men forteller at det reiser en rekke kompliserte problemstillinger ved å hente barn i utlandet.

– Barn er en sårbar gruppe og norske myndigheter må se på hvordan vi kan hjelpe på best mulig måte, skriver Bergmål i en e-post til TV 2.

KOMPLISERT: Statssekretær i Justisdepartementet, Astrid Bergmål, vil avvente og se hvordan det følges opp av andre land i Europa. Foto: Heiko Junge/NTB

Hun understreker at Ukrainas naboland har et apparat for å ta i mot, og at det ikke er sikkert at det er best for barna å komme til Norge.

– Vi er kjent med at også andre land mottar henvendelser om å ta imot barnehjemsbarn nå, og mener derfor det er viktig å få mer informasjon om hvordan dette følges opp av andre land i Europa, forteller statssekretæren.

Justisdepartementet har enda ikke fått en henvendelse fra ukrainske myndigheter om å ta i mot barnehjemsbarn.

Komplisert prosess

Å få overført ansvaret for barna fra ukrainske myndigheter til andre lands myndigheter, kan være en langsom prosess. Den tiden det tar, tror ikke Sissel Aarak i SOS-barnebyer at vi har denne gangen.

– Krigen utvikler seg raskt og jeg er redd for at barna ikke har tid til den lange diplomatiske prosessen det vanligvis vil kreve, forteller hun.

– Det første vi må prioritere nå er å redde liv.