Støre: – Vi må snu på krona

– Denne budsjettkonferansen finner sted i en urolig tid, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), som fremhever trygghet for folks økonomi og for landet som de viktigste temaene i dag.

Statsministeren fremhever at det går godt i norsk økonomi, mens den internasjonale situasjonen kaster skygger over forhandlingene.

– Vi skal planlegge budsjett for 2023. Mye kan skje i månedene framover. Vi vet en god del om vår økonomi som utgangspunkt. Det går godt i økonomien, som er på vei ut av pandemien. Det gjør det i Norge og hos våre viktigste handelspartnere, sa Støre på en pressekonferanse utenfor Klækken hotell i Jevnaker, der regjeringen mandag skal starte arbeidet med budsjettet.

– Vi er heldige som har en økonomi i sterk oppgang, men da betyr det for oss som skal lage statsbudsjett, at vi må holde igjen, vi må snu på krona når vi skal gjøre gode investeringer, sa han.

Det som skjer i Europa får betydning

– Denne budsjettkonferansen finner sted i en urolig tid, og jeg tror alle er preget av det som skjer i Ukraina. Det menneskelige vi ser på bilder, uroen rundt at det er krig på vårt kontinent, og ønsket om å hjelpe folk som er på flukt, og om å hjelpe folk som opplever grusomheter, sier Støre.

– Det som skjer i Europa, vil også få betydning for det som skjer her inne, sier Støre, med henvisning til Klækken hotell der budsjettkonferansen finner sted.

Han sier situasjonen i Ukraina gjør at Norge må se på tre områder med nye øyne i forbindelse med neste års statsbudsjett.

Må se på forsvaret med nye øyne

– Det er tre områder som vi må se på med nye øyne: Det ene er forsvaret vårt – innretningen av det og hvordan vi vektlegger det der vi er våren 2022 med krig i Europa, beredskapen i landet vårt, og at vi kan motta mange flyktninger fra Ukraina i kommunene, sier Støre.

Budsjettkonferansen skal etter planen skal den vare til onsdag ettermiddag.

– Sånn situasjonen er blir det overordnede temaet for våre samtaler trygghet for landet. Trygghet for folks økonomi, og trygg økonomisk styring blir vårt bidrag for å komme oss gjennom det vi står i nå, sier Støre.