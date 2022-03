Mener dette spørsmålet setter Kina i en skvis

Søndag meldte en rekke amerikanske medier at Russland har sendt en forespørsel til Kina om bistand til militært materiell.

Storavisen New York Times knagger denne informasjonen på regjeringskilder og amerikansk etterretning.

Russland og Kina har utgitt seg for å være nære partnere tidligere, og de to presidentene Vladimir Putin og Xi Jinping møttes bare uker før Russlands invasjon av Ukraina.

Mandag holdt derimot talsperson for det kinesiske utenriksdepartementet Zhao Lijian pressekonferanse. Der avviste han at Kina har fått en forespørsel om bistand.

Reuters melder at også Kreml avviser at de har bedt Kina om militær bistand.

– Russland har ikke bedt om militær bistand, og har nok ressursser til å fullføre våre mål i Ukraina, sier talsperson Dmitry Peskov i Kreml mandag.

Kina i skvis

USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan mener også at Kina visste om Russlands planer om å invadere Ukraina, selv om de kanskje ikke var klar over omfanget.

Men er det grunn til å frykte Russlands påståtte forespørsel til Kina? Og hva betyr det egentlig for utviklingen av krigen?

– Dette er en forespørsel Kina skulle ønske de ikke fikk, sier militærrådgiver i Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) Per Erik Solli til TV 2.

Samtidig sier Solli at dersom Kina har fått spørsmål om å bistå i krigen, setter det stormakten i en skvis.

UTFORDRING: Dersom informasjonen om at Russland har bedt Kina om hjelp i krigen mot Ukraina, skaper det en utfordrende situasjon for Kina, mener militærrådgiver Per Erik Solli. Foto: TV 2

– Så langt har Kina prøvd å både distansere seg fra konflikten, men samtidig ikke slå hånda av Russland som frem til nå har vært deres alliert, sier han.

Førsteamanuensis Henrik Hiim ved Institutt for forsvarsstudier mener Kina har lagt seg på en nøytralitetslinje helt siden konflikten startet.

– Dette innebærer i praksis en del støtte til Russland. Det virker som at amerikanerne mener det kan være aktuelt for Kina å gi militærmateriell til Russland, sier han.

Hiim sier at støtten Kina så langt har gitt Russland, har vært av diplomatisk karakter.

– Det har for eksempel vært ved at Kina har stemt avstående i Sikkerhetsrådet, og ved at kinesiske talspersoner gjentar en del av de russiske talepunktene, sier han.

Han mener også en forespørsel om bistand setter Kina i en skvis.

– Det er klart at dersom Kina gir denne typen bistand, så vil det helt klart føre til enda sterkere spenninger i forholdet USA-Kina, sier han.

Fryktede saksjoner

De siste ukene har en hel verden snudd seg mot Russland og Putin, og innført massive sanksjoner.

Solli sier han aldri har sett at så mange land har reagert så kraftig, så fort.

ENORME SKADER: Russiske rakettangrep har forårsaket enorme skader i en rekke ukrainske byer. Men ekspertene er tydelige på at russerne har mislykkes med sin krigføring. Her fra et angrep mot en boligblokk utenfor Kyiv 14. mars. Foto: AFP

Og dette mener han Kina i høy grad får med seg.

– Hvis de blir bundet til masten og begynner å støtte Russland med materiell, vil de også kunne rammes av de internasjonale motreaksjonene. Det ønsker ikke Beijing i det hele tatt. Den massive fordømmelsen blir ikke så kraftig som mot Russland, men det vil komme en negativ reaksjon som kan få konsekvenser for Kina, sier militærrådgiveren.

Solli er klar på at Russlands forespørsel til Kina er et klart svakhetstegn.

– Dette skulle vært en militær stormakt som gikk til krig mot Ukraina. Ser man på styrkeforholdet før krigen starten, skulle Ukraina vært en langt mer underlegen partner. Likevel går det veldig dårlig, og Russland har allerede bedt om styrker fra Syria og materiell fra Kina, sier han og legger til:

– Hvis de ikke er i stand til å vinne over Ukraina, og har nok materiell og personell til å krige mot dem, så har de et stort problem.

– Usannsynlig partnerskap

Solli mener altså det er helt usannsynlig på nåværende tidspunkt at Kina vil bli en reell partner for Russland i krigen.

– Både britisk og amerikansk etterretning følger med, så selv om Kina prøver å gjøre det i mindre skala vil det kunne vekke internasjonale konsekvenser mot dem.

I EN SKVIS: Førsteamunensis ved institutt for Forsvarsstudier Henrik Hiim mener Kina settes i en skvis ved å få en forespørsel fra Russland om å bistå i krigen. Foto: Simen Askjer / TV 2

Hiim tror Kina er svært interessert i å beholde det forholdet de har til Russland.

– Kina ser seg nok tjent med å bevare det strategiske partnerskapet de har bygget opp over mange år med Russland. Den grunnleggende logikken i dette partnerskapet er at man står sammen mot trusselen om amerikansk internasjonal dominans . Den felles trusselen fra USA er det drivende i relasjonen, sier han.

Hiim sier Kina nå står overfor et dilemma.

– Dersom sanksjonene mot Russland vil ha en så stor effekt på Russland at regimet blir destabilisert, så vil det bli et mareritt for Kina. På den annen side vil en for tydelig støtte fra Kina til Russland ha en stor kostnad for Kina, når det kommer til relasjonen til vesten og USA, sier han.

Selv om Kina står i en vanskelig situasjon, kan ikke Hiim se tegn på at de vender Russland ryggen.

– Enorme svakheter

På sikt tror imidlertid Solli at Russlands innsats under den ukrainske invasjonen, samt de enorme økonomiske konsekvensene krigen vil få – gjør at Kina vil se på Russland som partner med nye øyne.

– Kineserne er betenkt over det russiske militæret, og de ser at det er enorme svakheter som kommer frem. Det gjør noe med troverdigheten til Russland som partner.

Militærrådgiveren tror ikke kineserne vil kutte kontakten med Russland, men mener forholdet ikke vil være det samme som før.

– Hvis Russland fremstår som økonomisk svekket både under og etter invasjonen av Ukraina, er de en mindre attraktiv alliert for Kina, men vil fremdeles være en handelspartner, råvareleverandør og politisk kompanjong.