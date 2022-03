Sverige: Høyeste inflasjon på nesten 30 år

Den underliggende inflasjonen i Sverige var på 4,5 prosent i februar, en oppgang fra 3,9 i januar. Prisen på grønnsaker og kaffe var med på å drive prisene opp i Sverige, men også matvarer ellers og ikke minst prisen på drivstoff, skriver Statistiska centralbyrån (SCB).

Strømprisene gikk noe ned i Sverige i februar, men har som i Norge, steget markant det siste halvåret.

Ifølge Nordea har krigen i Ukraina bidratt til den økte inflasjonen og at markedet nå regner med at den svenske Riksbanken vil heve renten to ganger i år, begge ganger på 0,25 prosentpoeng.