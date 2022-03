Mener Man. United bør overse Pochettino og ten Hag: – Soleklart førstevalg

Se Manchester United-Atlético Madrid på TV 2 Sport Premium og Play tirsdag fra klokken 20.00!

Erik ten Hag eller Mauricio Pochettino.

Det er spørsmålet Manchester United-supporterne stiller seg.

– Jeg tror det er ganske langt til neste kandidat bak dem to. Jeg er ganske sikker på at det blir en av dem, sier journalist i Uniteds supporterklubb Eivind B. Holth.

TV 2s fotballekspert Yaw Ihle Amankwah mener på sin side at United bør se bort ifra begge to etter hva som har skjedd i Chelsea de siste ukene.

– Jeg mener Thomas Tuchel bør være et soleklart førstevalg hvis han er tilgjengelig.

Etter at kaoset rundt Roman Abramovitsj oppstod i Chelsea har tyskerens navn blitt nevnt hyppig som en kandidat til å overta roret hos Manchester United. Tuchel har kontrakt ut 2024-sesongen, men svarte følgende da han ble spurt om fremtiden etter helgens seier over Newcastle.

– Om jeg blir ut sesongen? Definitivt. Det er ingen tvil om at jeg blir her ut sesongen, svarte Tuchel.

De ordene fikk TV 2s fotballekspert til å tenke.

– Det ble jo sagt for å betrygge Chelsea-supporterne, men han legger trykk på ut sesongen. Det åpner jo døren på gløtt for at han kan være tilgjengelig etter sesongen. Dersom han er det, så mener jeg han helt åpenbart er den beste kandidaten.

– Det Tuchel gjorde etter å ha tatt over Chelsea mener jeg er en av de største trener-prestasjonene i nyere fotballhistorie. De så rådville ut under Frank Lampard, men Tuchel forvandlet dem til en velsmurt seiersmaskin nærmest over natten, sier Amankwah.

Rangnick og Tuchel har kjent hverandre i 25 år

Ralf Rangnick spiller en sentral rolle i jakten på Uniteds nye sjef. Da han ble ansatt som midlertidig manager, ble det også klart at tyskeren skal gå inn i en konsulentrolle i klubben når den nye manageren ansettes.

Rangnick og Tuchels veier krysset hverandre allerede i 1997. Da var Tuchel spiller for klubben Ulm, mens Rangnick trente dem.

Det var også Rangnick som fikk Tuchels inn i treneryrket, da han tilbød ham jobb som trener i Stuttgarts akademi.

– Tuchel kom litt inn fra sidelinjen. Det er vanskelig å ta stilling til managere som i utgangspunktet er utilgjengelige. Jeg er helt sikker på at om Rangnick kunne velge fritt, så hadde Tuchel stått høyt på den listen. Men for meg virker det ganske usannsynlig, sier Holth.

TV 2s fotballekspert Yaw Ihle Amankwah mener Tuchels erfaringer og personlighet passer perfekt til det som er problemene i Manchester United.

– Det at Tuchel har den ekstreme kompromissløsheten er også en av grunnene til at jeg mener han bør være favoritt. Spesielt ettersom United har en spillergruppe som kan virke litt uredelig. Tuchel har gått det ultimate kurset med sterke personligheter og egoer i PSG. Vi så også hvordan han mesterlig, men ganske knallhardt håndterte Lukaku-situasjonen før jul. Jeg mener han har både erfaringene og personligheten til å gjøre de tøffe grepene som kreves i United, sier Amankwah.

– United-supporterne ønsker Erik ten Hag

Det er ikke bare Erik ten Hag, Mauricio Pochettino og Thomas Tuchel som har vært nevnt som Uniteds neste manager.

Zinedine Zidane, Brendan Rodgers, Luis Enrique, Ernesto Valverde og Julen Lopetegui har alle dukket opp i debatten. Noe Eivind B. Holth synes er merkelig.

– Det har vært nevnt noen spanske navn. Noe jeg synes er veldig rart. De har hentet inn Rangnick som skal bistå i å hente den nye manageren, da er det rart om man sitter med en ønskeliste med helt forskjellige managere. Enrique, Valverde og Lopetegui har blitt nevnt. Det rimer ikke helt i min verden. Jeg stusser på de koblingene. De står for en fotball som Rangnick ikke representerer, sier united.no-journalisten.

– Ten Hag og Pochettino er forhåndsfavorittene og sidestilte førstevalg. Det gir mening på veldig mange måter. Jeg tror det er lett som United-supporter å la seg begeistre av begge to.

– Men fra fansens side er det en soleklar seier til ten Hag, sier Holth og viser til en undersøkelse supporterklubben har utført blant medlemmene sine.

Selv om Amankwah mener Tuchel bør være førstevalget dersom det er mulig, så forstår han United-supporternes begeistring for Erik ten Hag.

– Noe av det mest spennende med ham er evnen til å utvikle spillere. I Ajax har han utviklet spillere, men visst at de blir solgt når de blir gode nok. I United ville han fått muligheten til å ta dem hele veien uten å være redd for å miste dem.

– Mange har snakket om Manchester United-fotball og med Erik ten Hag i trenerrollen, så tror jeg United endelig kunne fått en spillestil der de evner å bryte ned etablert motstand, med en veldig gjenkjennbar og attraktiv fotball, sier TV 2s ekspert.

Mener Pochettino ikke har bevist nok i PSG til å være førstevalget

Presset rundt Mauricio Pochettino økte i forrige uke da PSG ble slått ut av Champions League av Real Madrid. I hjemlig liga er de godt i rute til å vinne ligaen, men forrige sesongs andreplass blir ikke glemt av supporterne med det første.

Nettopp disse prestasjonene mener Yaw Ihle Amankwah bør veie tungt i Uniteds jakt på ny manager.

– Pochettino er jo høyt elsket i Tottenham for sine menneskelige kvaliteter, men jeg mener at det han har bevist i PSG ikke er nok til å gjøre ham til et soleklart førstevalg. Jeg er usikker på om silkehanskene hans er det som trengs i United nå, eller om det må hardere koster til, sier Amankwah.

Eivind B. Holth tror beundringen av Pochettino stammer fra langt tilbake i tid.

– Dersom det blir Erik ten Hag og det blir en suksess, så er det jo akkurat det prosjektet United-fansen har drømt om siden 2013. Da har man en trener som står for riktig fotball og utvikler unge spillere. Pochettino står for noe litt annet, men de har vært ute etter ham lenge. Noen mener kanskje at han kobles til jobbe på grunn av navnet sitt og ikke på bakgrunn av hva han har oppnådd.

– Jeg er ganske sikker på at ledelsen på Old Trafford har beundret ham lenge. I motsetning til ten Hag kommer Pochettino med litt mer pondus og rutine. Jeg tror det viktigste for vedkommende som skal inn i garderoben er at man som leder klarer å få den gjengen til å lytte. Få dem til å tro på prosjektet man skal begynne på.

Én ting mener Holth er sikkert. United-supporterne kan ikke forvente at manageren som tar over klubben skal snu alt over natten.

– Forventningene som stilles i Paris kan ikke kopieres over til Manchester United. Her er man nødt til å erkjenne at det trengs tid til å bygge opp noe nytt.