Viste fingeren til Putin

Søndag var skuespillere samlet i London og Los Angeles, for prisutdelingene BAFTA og Critics' Choice Awards.



Flere valgte å markere sin støtte etter at Russland invanderte Ukraina 24. februar.

Se video av BAFTA-snakkisen ovenfor

Programleder med klar beskjed

Rebel Wilson, som var programleder for British Academy Film Awards, var tydelig på hvor hun sto.

Da hun skulle introdusere skuespiller Emilia Jones, som spiller i filmen CODA, som handler om en døv familie, sa Wilson at det var to tolker på scenen - en for amerikansk tegnspråk og en for britisk.

– Heldigvis, på alle tegnspråk er dette gesten for Putin, sa Wilson mens hun tok opp mellomfingeren.

Vil åpne hjemmet for flyktninger

Benedict Cumberbatch møtte opp på den røde løperen sammen med kona Sophie Hunter.

UKRAINSKE FLAGGET: Benedict Cumberbatch hadde en på seg en pin av det ukrainske flagget på den røde løperen. Foto: Doug Peters /Pa photos

Den britiske skuespilleren, som gikk med en pin med det ukrainske flagget på dressen sin, sa til Sky News at vi må gjøre mer enn å markere støtten slik.

– Vi må donere, vi må presse våre politikere til å fortsette å skape en slags havn for folkene som lider. Alle må gjøre så mye de kan. Det er rekordmange som frivillig har åpnet hjemmene sine for flyktninger. Jeg håper å bli en av dem selv, gjengir The Guardian fra TV-intervjuet.

Støttet «skuespiller-presidenten»

Michael Keaton vant prisen for beste skuespiller i en miniserie, eller film laget for TV, under Critics' Choice Awards. Prisen fikk han for sin rolle som Dr. Samuel Finnix i «Dopesick».

OPPMUNTRET PRESIDENTEN: Fortsett kampen, var budskapet Keaton delte. Foto: Reuters /MARIO ANZUONI

Under sin takketale, hvor han snakket om innspillingen og hvordan det var å være tett på dopavhengige, ga han også et nikk til Ukrainas president, som har en fortid som komiker og skuespiller.

– Den eneste tingen jeg skal si om det som skjer i verden, som jeg har nevnt tidligere, er å si takk til skuespillerkollega, President Volodomyr Zelenskyy, og fortsett kampen, gjengir People.

Keaton hadde den samme hyllesten til Ukrainas president da han vant pris under SAG Awards i februar.