Finansdepartementet: Vil unngå overoppheting av økonomien

RETTELSE: Finansdepartementet mener ikke det er behov for enda raskere renteoppgang enn det Norges Bank har varslet.



I en pressemelding opplyser Finansdepartementet om at norsk økonomi går veldig godt.

Samtidig er det økt mangel på arbeidskraft og tiltakende lønns- og prisvekst, og krigen i Ukraina fører til økt usikkerhet i internasjonal økonomi.

– Når det går veldig godt i norsk økonomi, må vi holde igjen på pengebruken i statsbudsjettet. Hvis ikke, kan vi få en overoppheting av norsk økonomi. Det vil føre til enda høyere inflasjon med behov for enda høyere rente, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Høyere inflasjon ville økt utgiftene til folk og bedrifter i hele landet. Det bør unngås, mener Vedum.

– Det er viktig med trygg økonomisk styring. Vi lever nå i en mer usikker tid enn vanlig. Den siste tiden har for alvor vist oss hvor viktig trygghet og beredskap er for samfunnet vårt. Regjeringen skal lage et godt budsjett som gjør hverdagen bedre og tryggere for vanlige folk i hele landet, sier Vedum.