Får pris for forskning på eksperters politiske påvirkning

Amerikanske Sheila Jasanoff får Holbergprisen for sin forskning på hvordan vitenskap og teknologi påvirker samfunn, politikk og kultur – og motsatt.

Utdelerne beskriver Harvard-professor Jasanoff som en pioner innenfor fagfeltet vitenskaps- og teknologistudier. Hun har skrevet eller vært medforfatter til ti bøker og har levert over 130 artikler og kapitler i et forfatterskap som «belyser de komplekse sammenhengene mellom vitenskap, teknologi, juss, politikk og offentlighet», heter det i en pressemelding om tildelingen.

«I moderne samfunn spiller ekspertkunnskap en sentral rolle når myndighetene skal begrunne beslutninger. Covid-19 er et aktuelt eksempel. Jasanoff har dokumentert hvordan juridiske og politiske institusjoner fortolker og forholder seg ulikt til ekspertkunnskap. » skriver Universitetet i Bergen i en pressemelding.

– Betydning i hverdagslivet

Et sentralt begrep som trekkes fram fra Jasanoffs forskning er sam-produksjon, at man ikke kan studere utviklingen av vitenskap, samfunn og teknologi hver for seg.

– Det mest grunnleggende spørsmålet jeg har forsøkt å belyse, er hvilken betydning det har at vi mennesker lever i samfunn som er vitenskapelig og teknologisk avanserte. Dette handler om hva vitenskap og teknologi betyr i hverdagslivet, både for individer, sosiale grupper og nasjoner, sier hun selv.

– Jeg synes det er merkelig at vi har en hærskare med forskere som analyserer utviklingen og betydningen av ulike former for kulturell aktivitet, som litteratur, kunst og musikk, men ikke hvordan det påvirker oss å utforske naturen og hvordan man kan kontrollere den, samt å produsere verktøy som kan forandre hva det betyr å være menneske.

Blant det Jasanoff har sett på, er hvordan juridiske og politiske institusjoner tolker og forholder seg til ekspertkunnskap.

Holbergprisen ble opprettet i 2013 og er på 6 millioner kroner. Årets pris overrekkes i en seremoni i Bergen 9. juni.

Pris til ung finsk teolog

I den samme seremonien deles også Nils Klim-prisen ut. Den er på 500.000 kroner og går til en ung nordisk forsker som har utmerket seg innen de samme fagfeltene som Holbergprisen favner: humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi.

I år går prisen til den finske teologen Elisa Uusimäki for hennes bidrag innen studier av jødisk litteratur og kultur i antikken. Uusimäki har skrevet to bøker om hellenistisk-jødiske tekster, og forskningen hennes beskrives som vidtfavnende.

– Uusimäki kombinerer ekspertise om litteratur og fortolkning med vidtrekkende språkkunnskaper når hun dypdykker i tekster og materiale som er høyst relevante for vår historiske forståelse av antikken, sier Nils Klim-komiteens leder, Ástrádur Eysteinsson.

Årets prisvinner er lektor i bibelstudier ved Aarhus Universitet og har mottatt flere prestisjetunge stipender, inkludert et Starting Grant fra Det europeiske forskningsrådet i 2020.