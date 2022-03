Krisen i Ukraina: Dette skjedde i natt

Volodymyr Zelenskyj mener det er fare for at russiske raketter kan lande i NATO-land, Russland truer med pågripelse av motstandere, og flyalarmen har gått av flere steder i Ukraina: Dette er de viktigste hendelsene både i og utenfor Ukraina natt til mandag 14. mars.

Dagen etter at 35 personer ble drept i et russisk missilangrep på en militærbase i det vestlige Ukraina, oppfordret Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj NATO til å innføre en flyforbudssone.

Det melder nyhetsbyrået AFP.

KLAR OPPFORDRING: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj oppfordrer igjen NATO til å stenge luftrommet over landet. Foto: Ukrainian Presidential Press

– Hvis dere ikke stenger luftrommet vårt, er det bare et spørsmål om tid før russiske raketter faller ned i ditt territorium, på NATO-territorium, sier presidenten i en videotale natt til mandag.

USA og Nato sier ingen soldater eller annet personell fra dem var til stede på basen under angrepet.



Styrket militær bistand

Tsjekkia planlegger å levere ytterligere militærhjelp til Ukraina, verdt minst 31.5 millioner dollar, sier regjeringens talsmann Václav Smolka til CNN søndag.

Smolka har valgt å ikke utdype ytterligere detaljer om hva bistandspakken skal inneholde. Regjeringens talsmann sier at tidspunktet for levering vil avhenge av når regjeringen vil være i stand til å få tak i det « nødvendige materialet ».

Statsminister i Tsjekkia, Petr Fiala, sa forrige måned ar landet sendte maskingevær, snikskyterrifler og pistoler til en verdi av 188 millioner tsjekkiske korunaer for å støtte den ukrainske regjeringen i kampen mot Russland.

Den 26. februar forpliktet Tsjekkia seg til å sende en forsendelse av våpen til Ukraina verdt over 8.5 millioner dollar, skriver mediehuset.

Flyalarm i flere byer

Natt til mandag har flyalarmen gått av i store deler av Ukraina, ifølge nyhetsbyrået Ukrinform og nettavisen Kyiv Independent.

Ukrinform tvitret like før klokka 3 lokal tid at det høres sirener over nesten hele Ukraina. Blant annet skal det gjelde for Kyiv, Kharkiv, Dnipro, Mykolajiv og Odesa.

Ifølge Kyiv Independent er det flyalarm i minst 19 av landets 24 regioner.

Truer utenlandske selskaper

Russland truer med å pågripe sjefer for utenlandske selskaper som kritiserer regjeringen og konfiskere eiendelene til bedrifter som trekker seg ut av Russland.

Blant selskapene som rammes, er McDonald's, IBM og Coca-Cola, får Wall Street Journal opplyst.

TRUER MED PÅGRIPELSE: Russland truer med å pågripe sjefer for utenlandske selskaper som kritiserer regjeringen og konfiskere eiendelene til bedrifter som trekker seg ut av Russland. Blant selskapene som trues, er McDonald's, ifølge avisa. Her spiser folk på en av kjedens restauranter i Moskva Foto: AP / NTB

Avisas kilder forteller at selskapene i løpet av den siste uka har blitt oppsøkt både fysisk, over telefon og ved brev, der de blant annet ble truet med søksmål. Advarslene skal ha ført til at minst ett av selskapene begrenset kommunikasjonen mellom den russiske grenen og resten av selskapet.

Årsaken er angivelig bekymring for at kommunikasjon blant ansatte i selskapet kan bli fanget opp av russiske myndigheter.

Andre selskaper skal ha begynt arbeidet for å flytte sjefer ut av landet, får avisa opplyst.

Russlands president Vladimir Putin har uttrykt støtte til en lov som vil nasjonalisere eiendelene til utenlandske selskaper som forlater Russland på grunn av invasjonen av Ukraina. En lang rekke selskaper har trukket seg ut av landet enten permanent eller midlertidig på grunn av krigføringen.

Ifølge Wall Street Journal sier flere av selskapene at de ikke vil gjøre om på planene sine, trass i advarslene fra russiske myndigheter.

Sanksjoner mot oligarker

Mandag kunngjorde Australia nye sanksjoner rettet mot russiske oligarker, sentrale forretningsfolk og deres familiemedlemmer, opplyser Australias utenriksdepartement i en uttalelse.

Eieren av fotballklubben Chelsea, Roman Abramovich, administrerende direktør i Gazprom, Alexey Miller, og styreleder i det russiske flyselskapet Rossiya,Dimitri Lebedev, er blant de som har blitt rammet av sanksjonene, skriver mediehuset CNN.

SANSKJONER: Eieren av fotballklubben Chelsea, Roman Abramovich, er en av mange som påvirkes av de økonomiske sanksjonene som en rekke land har innført den siste tiden. Foto: Martin Meissner / AP

– Sanksjonene som ble kunngjort i dag forsterker Australias forpliktelse til å sanksjonere de menneskene som har samlet store personlige rikdommer og er av økonomisk og strategisk betydning for Russland, samt de som har forbindelser til Russlands president Vladimir Putin, heter det i uttalelsen fra Marise Payne, Australias utenriksminister.

– Mange av disse oligarkene har lagt til rette for, eller hatt direkte fordeler, av Kremls ulovlige og uforsvarlige handlinger i Ukraina siden 2014, fortsatte utenriksminister Payne.

USA, Storbritannia, Canada, EU og New Zealand har også tatt i bruk samme strategi.