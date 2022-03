Samtalen bak Ødegaards forvandling: – Er der det skjer

LONDON (TV 2): Arsenal-manager Mikel Arteta (39) og hans playmaker Martin Ødegaard (23) la en plan da nordmannen signerte for klubben. Nå har den slått ut i full blomst.

Ødegaards første periode i klubben var en moderat suksess: Utlånet på våren i fjor inneholdt noen store oppturer, som scoringen i Nord-London-derbyet mot Tottenham, men også anonyme perioder.

Da nordmannen signerte permanent for Arsenal i august, satte han seg ned med Arteta og trenerteamet i klubben for å se på hvordan han kunne utvikle seg enda mer som fotballspiller.

Den målrettede Ødegaard-planen ble nylig beskrevet slik av Arteta:

– Han må spille nærmere motstanderens sekstenmeter. Han må score flere mål, skape flere sjanser, løpe mer i bakrom, være nærmere spissene for å støtte dem. Han må score mer på frispark og kan fortsatt bidra mer på dødballene våre.

I et intervju med TV 2 like etter kampslutt forteller Ødegaard mer om samtalene som har igangsatt det som ser ut til å være hans ultimate gjennombrudd i europeisk toppfotball.

– Det handlet mye om posisjonen min, innleder Ødegaard.

– Hvilke rom jeg skal true og hvor jeg skal spille, fortsetter han.

– I fjor kom jeg kanskje litt for ofte litt for lavt og litt for mye feilvendt. Nå har vi funnet en bedre posisjon og bedre rytme. Jeg kommer mer inn i farlige rom og er der det skjer ting. Det var det det handlet om, sier drammenseren til TV 2.

De siste ukene har Ødegaard etter manges mening spilt karrierens beste fotball, ikke minst fordi han har gjort akkurat det Arteta etterlyste.

Forrige helg scoret han et lekkert mål i seieren over Watford. Søndag fulgte han opp med en mesterlig prestasjon i 2-0-seieren hjemme mot Leicester, der han la opp til hele seks målsjanser – flest i en kamp siden han ble Arsenal-spiller.

Han ble kåret til banens beste spiller av Sky Sports og hyllet av manager Arteta på pressekonferansen etter kampen.

– Han var fantastisk igjen, i alle deler av spillet, smiler Arteta og legger til:

– Han har kommet en lang vei siden han kom hit. Han gjør de andre spillerne bedre.

Det er tydelig at Arteta har mye tillit til Ødegaard. Under Arsenal-kampene ser man ofte at han formidler sine taktiske instruksjoner til laget gjennom samtaler med Ødegaard langs sidelinjen.

Selv vil Ødegaard riktignok ikke gjøre for mye ut av det, selv om det gjentok seg under søndagens kamp.

– Det er kanskje litt tilfeldig. Jeg er mye borte og prøver å få i meg litt drikke når jeg kan. Da er det alltid noen beskjeder. Det er ikke noe veldig spesielt rundt det, sier Ødegaard.

Allerede onsdag venter Liverpool på hjemmebane for Ødegaard og Arsenal.