Det er Hurts nære familie som opplyser om dødsfallet.

– Hurt-familien sørger over at William Hurt er død. Han var en elsket far og en Oscar-vinnende skuespiller, skriver sønnen Will i en uttalelse gjengitt i Deadline.

Han forteller at faren døde én uke før han skulle fylle 72 år.

– Han døde fredfullt med familie rundt seg og av naturlige årsaker, sier Will.

Hurt er en amerikansk skuespiller, som blant annet vant Oscar for beste mannlige hovedrolle for sin rolle i filmen «Edderkoppkvinnens kyss» i 1985.

Hurt utdannet seg ved teaterskolen Juilliard i New York, og begynte å opptre på teaterscener på 70-tallet. Han filmdebuterte i science fiction-filmen Eksperimentet i 1980, og ble nominert til Golden Globe for sin rolle.

Hurt er også kjent fra filmer som A History of Violence, A.I og Into the wild.