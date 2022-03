– Hadde anstrengt forhold til Hamilton

I et intervju med The Times skrur Wolff tiden tilbake til 2016.

Hamilton kjempet en innbitt kamp om seieren med daværende lagkompis Nico Rosberg i Østerrikes Grand Prix.

På den siste runden hadde de et sammenstøt. Rosbergs frontvinge ble ødelagt. Tyskeren ble forbikjørt og endte på fjerdeplass, mens Hamilton cruiset inn til seier.

Wolff var rasende for at en sikker dobbeltseier ble ødelagt. Han refset duoen for å opptre egoistisk.

– At de ikke respekterte de tusen menneskene som jobbet for dem. Jeg måtte vise overfor organisasjonen at jeg ikke kunne tolerere slik oppførsel lenger, forklarer Mercedes-sjefen til avisen.

RIVALISERING: Dommerne ga Nico Rosberg skylden for sammenstøtet i Østerrikes Grand Prix. Han fikk ti sekunder tidsstraff, uten at det gjorde noe for sluttplasseringen. Foto: ANDREJ ISAKOVIC

Advarte duoen

Østerrikeren ga kamphanene en skjennepreken foran mekanikerne og de andre som jobbet for laget.

Beskjeden kunne ikke misforstås.

– Jeg sa til dem at hvis det skjedde igjen, ville jeg ikke nøle med å ta dem ut av bilen. Jeg sa: «Ikke utfordre meg her – dere vil ikke finne ut hva jeg er kapabel til», forteller Wolff.

Sesongen var den eneste mellom 2014 og 2020 Hamilton ikke ble verdensmester i.

Kanskje hadde ikke superstjernen kjørt for Mercedes de siste sesongene, hadde det ikke vært for en god prat på julefesten i Wolffs hjem senere samme år.

Ifølge The Times hadde de et anstrengt forhold, og ifølge sjefen møttes de motvillig.

– Jeg sa at vi måtte bestemme oss for om vi ville jobbe sammen eller ikke.

– Etter fire eller fem timer på kjøkkenet var vi på et helt annet nivå. Et rent businessforhold hadde blitt et personlig forhold. Han er en venn. Det betyr ikke at vi ikke krangler lenger, men nå er Lewis' suksess lagets suksess, og lagets suksess er Lewis' suksess, mener 50-åringen.

NY ELEV: 24 år gamle George Russell har tatt steget opp og blir denne sesongen Lewis Hamiltons lagkamerat i Mercedes. Foto: HAMAD I MOHAMMED

Mercedes-bekymring

Nå går de angivelig en usikker sesongåpning i møte.

Denne helgen fullførte Formel 1-stjernene den siste offisielle runden med tester før sesongåpningen i Bahrain.

Mercedes har ikke levert oppløftende resultater. Der for eksempel Ferrari har imponert, går omtalen om Mercedes på at «de har problemer som må fikses».

– Vi er ikke raskest i øyeblikket. Ferrari ser ut til å være raskest, så kanskje Red Bull og så kanskje oss eller McLaren. Jeg vet ikke. Men akkurat nå er ikke vi på topp, sier Hamilton, ifølge BBC.

MINDGAMES? Rivalene mener at det er typisk Lewis Hamilton og resten av Mercedes-teamet å så tvil om eget lag. Foto: GIUSEPPE CACACE

Verstappen og Sainz fnyser

37-åringen siteres også på at han ikke tror laget vil kjempe om seirer i øyeblikket – en påstand erkerival Max Verstappen ikke ilegger særlig mye vekt. Han mener at det var samme tone foran forrige sesong.

– Og de var fortsatt veldig gode gjennom den første race-helgen, påpeker nederlenderen til nettstedet Autosport.

Da vant Hamilton foran nesen på Verstappen.

Og hans tidligere lagkamerat Valtteri Bottas kom på tredjeplass.

NYSGJERRIG: Her sjekker Carlos Sainz (Ferrari) og Lando Norris (McLaren) ut Sergio Pérez' (til venstre) nye bil. Regjerende verdensmester Max Verstappen følger med. Foto: MAZEN MAHDI

Ferrari-stjernen Carlos Sainz beskylder også Mercedes for å drive med mindgames.

– Hvis det hadde vært første året de hadde gjort det, hadde jeg kanskje trodd på dem. Men de har gjort det i fem-seks år nå, og de fortsetter å overraske oss i det første løpet, sier spanjolen, ifølge ESPN.