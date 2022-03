Ødegaard briljerte igjen: – Jeg har ikke vært borti noe lignende

Anført av Martin Ødegaard rykket Arsenals supertalenter enda et hakk nærmere Champions League-comeback. Han trekker frem samholdet og stemningen i gruppen.

Arsenal-Leicester 2-0

– Jeg har ikke vært borti noe lignende. Det er helt klart noe spesielt her nå. Man kjenner på hele klubben at vi bygger noe spesielt. Det er en gjeng som liker hverandre og liker å spille fotball sammen, og det ser man på banen, sier drammenseren til TV 2.

Bukayo Saka (20), Gabriel Martinelli (20) og Martin Ødegaard (23) ga også Leicesters forsvar mye å stri med.

– De er friskusene i Premier League. De har den yngste manageren, det yngste mannskapet og sjarmerer publikum på Emirates på en måte de ikke har gjort på mange år, sa TV 2s kommentator Peder Mørtvedt.

Bare i første omgang hadde Ødegaard skapt fem sjanser. Ikke siden Mesut Özil i oktober 2017 har en Arsenal-spiller skapt flere muligheter de første 45 minuttene, ifølge Opta.

– Det er gøy å spille på det laget her. Vi er en gjeng som kjenner hverandre godt. Vi blir bedre og bedre kjent, og systemet sitter bedre og bedre. Det flyter veldig bra nå. Det er moro å spille, slår Ødegaard fast.

Roses opp i skyene

Igjen hylles han i britiske medier. Football London kaller ham «Arsenals fremtidige kaptein» i sin kampomtale, mens London Evening Standard gir ham åtteren på børsen.

– Noen av ballberøringene var ut av en annen verden, skriver avisen.

Se noen av Ødegaards lekre detaljer øverst.



Ødegaard mener at den gnistrende formen de siste månedene er mer som følge av at laget fungerer så bra enn at han spiller med økt selvtillit.

– Selvtillit er alltid viktig i fotball og i idrett generelt, men jeg føler det handler mer om at spillet har satt seg mer. Vi forstår hverandre bedre, og laget fungerer veldig godt. Da er det enklere å se bra ut for meg også, poengterer han.

– Det er klart det er viktig, men jeg tror det viktigste er at vi er mye bedre og solid som lag, fortsetter playmakeren.

– Stjernen på laget

TV 2s ekspertkommentator lot seg begeistre av Arsenal-laget, og ikke minst Norges landslagskaptein.

– De har en klar og tydelig stil og spillere som passer til stilen. Ødegaard er briljant utpå her. Saka, Lacazette, Martinelli – for noen lekekamerater han har her, kommenterte Jesper Mathisen.

– Han har vært god og sentral bak veldig mye av det Arsenal har skapt, sa han.

Ekspertkollega Morten Langli stemmer i.

– De spiller morsom fotball anført av Martin Ødegaard. Han er stjernen på laget, mener han.

Ligger godt an

Begge Arsenals mål kom på dødball. Thomas Partey headet et hjørnespark i mål tidlig i kampen. Etter rundt timen spilt måtte VAR på banen.

Reprisene viste at ballen var så vidt innom Caglar Söyüncüs fingertupper. Fra ellevemeteren var Alexandre Lacazette sikker.

Seieren, den femte på rad i ligaen, gjør at «The Gunners» tar tilbake fjerdeplassen, ett poeng foran Manchester United. London-klubben har imidlertid tre kamper mindre spilt.

Martin Ødegaards lag har stått utenfor Champions League siden 2016/17-sesongen.