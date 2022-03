Kun 59 av de 154 rytterne som startet etapperittet i utkanten av den franske hovedstaden forrige søndag kom seg til mål ved rivieraen i går.

En av dem var Andreas Leknessund.

Den 22 år gamle DSM-rytteren leverte en strålende avslutning på rittet og kjempet seg opp til en 11. plass sammenlagt, etter å ha vært nummer 17 før den siste etappen.

– Han leverte en super jobb og en fantastisk etappe, sier sportsdirektør Phil West til TV 2 utenfor lagbussen.

Mens Leknessund var inne og dusjet etter den våte, kalde og hektiske sisteetappen med start og mål i Nice, fortalte han om veien videre for Tromsø-gutten.

– Vi har med et virkelig talent å gjøre, men det er også definitivt noe å lære for ham. Han kan av og til gjøre livet hardt for seg selv. Men det er normalt for så unge gutter. Vi ser frem til å jobbe videre med de tingene, sier West.

– Aldri vært bedre

Leknessund kom til slutt inn sammen med gruppen som kjempet om fjerdeplassen på Promenade des Anglais - bak Simon Yates, Wout Van Aert og Primoz Roglic.

Her lå han i front de siste kilometerne inn mot mål for å hjelpe lagkameraten Søren Kragh Andersen, som ble nummer 5. Nordmannen syklet inn til en 15. plass på etappen, noe som ga ham en 11. plass på sammenlagtlisten, 8 minutter og 13 sekunder bak Roglic, som vant den gule trøyen.

– Det har vært åtte ganske solide dager. Jeg har lært ufattelig mye, jeg har rotet det litt til på noen etapper, og brukt vesentlig mer krefter enn nødvendig. Formen er god for jeg har aldri vært så sterk som jeg er nå. Dessverre ser vi at resten av feltet også gjort jobben i vinter. Det er likevel en veldig fin start på året så langt, men det blir også godt å komme hjem, konkluderte Leknessund.

Han skal sykle Milano-Sanremo til helga, men har også fortalt TV 2 at planen er en Grand Tour denne sesongen - uten å ville gå ut med om det blir Giro d´Italia, Tour de France eller Vuelta a Espana.

– Han er klar. Send ham til Tour de France, sier Mads Kaggestad.

Vil ikke legge press

Han kommentere Paris-Nice og mener at DSM-rytteren er klar for det mest prestisjefylte av de tre treukersrittene.

– Han viste denne uka at han takler tøffe etapperitt. Paris-Nice var knallhardt og formkurven til Andreas var solid. Han fordøyer tøffe etapper, er en robust type og er klar for Tour de France, mener TV 2-eksperten.

– Vi har ingen klar plan på dette ennå, sier Phil West på spørsmål om hvilken Grand Tour som peker seg ut.

– Vi tar dette steg for steg, ritt for ritt. Så tar vi en avgjørelse etterhvert. Vi har 15 ryttere som har dette nivået inne, så det blir et tøft valg. Vi skal utvikle Andreas sakte, men sikkert. Nå handler det om å integrere ham i laget og utvikle videre det vi har sett her i Paris-Nice.

– Ser dere ham som en sammenlagtrytter eller mer som en for de store endagsklassikerne?

–Han er god på tempo og kan klatre bra. Jeg vil ikke legge noe press på Andreas, men han er en komplett rytter, svarer sportsdirektøren.

– Brutalt

På den siste etappen av Paris-Nice satt han lenge med i tetgruppen, som stadig ble mindre. Men da farten økte på den nest siste klatringen, opp mot Cote de Peille, måtte han til slutt slippe.

– Det at han blir nummer 11 sammenlagt i et så tøft løp viser at han har det som skal til. Mange lag kvier seg for å sende de yngste hit fordi det er så brutalt og tappende for krefter. Det har Andreas tatt på strak arm. Hver dag har vært intens. Han har gjort mange feil, men han har kjempet seg tilbake. Når du har din beste dag på avslutningsetappen så er det lovende. Det viser at du er godt trent og tåler belastningen, sier Mads Kaggestad.

– Men er det ikke stor forskjell på Paris-Nice og Tour de France?

– Det sies at Paris-Nice er et mini-Tour de France fordi det er så hardt. Men det er klart at tre uker er noe annet enn ei uke. Jeg tenker likevel heller touren enn giroen. Da får han litt mer tid på å forberede seg. Og jeg kan ikke se at det er så veldig mange andre i dette laget som skal være så mye bedre.

– Gi ham denne tilliten. Det vokser han på og vil være en gulrot for gutten. DSM er et utviklingslag og er det en som vil komme styrket ut av Tour de France, så er det Leknessund, mener den tidligere proffsyklisten.