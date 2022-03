Haaland målløs i comebacket

Superspissen var tilbake på banen for første gang på nesten to måneder.

Dortmund - Bielefeld 1-0

Etter 62 minutter entret Erling Braut Haaland gressmatten da han ble byttet inn i Bundesliga-oppgjøret mot Arminia Bielefeld.

Den norske målgarantisten hadde ikke vært på banen siden 22. januar grunnet en muskelskade.

Etter 81 minutter var Haaland nær ved å få en frekk assist etter en hælflikk, men angrepskollega Gio Reyna bommet fra kort hold.

Gultrøyene tok ledelsen 1-0 midtveis i den første omgangen. Thorgan Hazard serverte Marius Wolf som lignet på sin norske lagkamerat i både hårstil og avslutningsteknikk da han ordnet scoringen.

I sluttminuttene kastet Bielefeld mange spillere i angrep i håp om utligning. Det ble tidvis svett i Dortmund-forsvaret, men de klarte likevel å hale seieren i land etter en smårufsete kamp.

Axel Witsel er glad for tre poeng og at Haaland fikk sitt etterlengtede comeback.

– Vi er glade for at han er tilbake. Vi får se om han vil starte de neste kampene. Vi håper det. Han er en viktig spiller for oss og en målscorer, sier Witsel til Viasport.

Resultatet gjør at laget er syv poeng bak ledende Bayern, men Haaland og co. har én kamp mindre spilt.

Allerede på onsdag skal laget i aksjon igjen. Da venter Mainz på bortebane.