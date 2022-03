Sendt på legevakta etter smell – mistet flere tenner

Vålerenga - Storhamar 5-2

Det har gått nesten tre år siden Frisk Asker kunne slippe jubelen løs i Askerhallen.

Tre år med mye frustrasjon, lite publikum, mye mimring og et evig håp om at vi snart ville få en ny vår med et av de vakreste eventyr.

Søndag var vi der, endelig. Det kunne vel knapt åpnet bedre. Vi fikk servert norsk hockeys største klassiker, Vålerenga-Storhamar.

To lag som elsker å hate hverandre. Storheter med sårhet stolthet, som begge har den perfekte mulighet til å få tilbake selvtillit og tro på eget prosjekt, og ikke minst: Slå ut det laget det vil smake best å knuse drømmen til.

Søndag tok Vålerenga første stikk, da en av Storhamars viktigste spillere tidlig måtte forlate isen uten flere av sine tenner.

– Det var veldig deilig, sier Vålerenga-spiller Martin Røymark om seieren.

Tannløs av isen

Bortelagets supportere vant tribunekampen fra start, men på isen var det Vålerenga som styrte.

Martin Rønnild var uheldig etter kun to minutter spilt. Han og dommeren tittet rundt seg på isen for å finne igjen tenner:

Vålerengas største stjerne, poengplukkeren David Booth, var nær scoring etter få minutter.

Under seks minutter var spilt da Martin Røymark satte fyr på Jordal Amfi. Storhamar-keeper Evan Buitenhuis gjorde en god redning, men Vålerenga fikk pucken i retur og da gjorde Røymark som han skulle. 1-0.

Her kan du se scoringen:

Storhamar spiste seg inn kampen og Patrick Thoresen hadde et skudd i stolpen, men det var hjemmelaget som lenge så mest målfarlige ut. Spesielt god var Booth.

Med minuttet igjen ga Booth bort pucken, den snappet Storhamars Simen André Edvardsen. Han dro av en motspiller og siktet seg inn, men Tobias Breivold var nede og reddet skuddet.

Det ble med den ene scoringen i første periode. Vålerenga gikk til pause i ledelsen og hadde også størst grunn til å være fornøyd med eget spill.

Målrik periode

Til andre periode kom ikke Rønnild ut på isen. Han ble sendt på legevakta etter skuddet i ansiktet som førte til at han mistet flere tenner. Det har TV 2 fått bekreftet.

Publikum hadde knapt rukket å finne setene sin igjen før Røymark igjen sendte pucken i mål. Mathis Olimb var nest sist på pucken som Røymark dundret inn i målet.

Det begynte virkelig å se mørkt ut for gjestene, men så fant Josh Nicholls frem gamle kunstner. Via keeperen sendte han pucken opp i nærmeste kryss.

I minuttene som fulgte fikk Storhamar-keeperen virkelig testet seg. Først fikk Vålerenga fri bane mot mål og løsnet skudd. Så var det Jørgen Karterud sin tur, før også Booth fikk testet skuddet. Målvakten sto støtt og reddet.

Minutter senere lå han og kavet på isen etter å ha gjort en kjemperedning. Mathis Olimbs skudd gikk via keeperen og i målet. Dommerne måtte se situasjonen på video for å godkjenne scoringen. 3-1.

Olimbs mål:

Med 25 sekunder igjen av perioden gjorde Nicholls det lagkameratene ikke klarte. Han fikk lurt inn i mål, og med det tente amerikaneren igjen håpet for gjestene. En meget viktig scoring for et Storhamar-lag som i store perioder hang i tauene.

– Det er en viktig scoring for oss. Nå har vi 20 minutter på å kjempe og få det resultatet vi ønsker, sa Storhamar-spilleren til TV 2 i pausen.

Raste mot dommeren

Storhamar måtte angripe i tredje periode.

Den første halvdelen av perioden hadde begge lag flere sjanser til å sette pucken i mål, men begge lags keepere reddet det som kom.

Det var frem til Buitenhuis lå strak på isen etter en duell med Røymark. Samtidig sendte Tobias Lindström pucken i mål. Gjestenes supportere buet og sto opp for sin keeper og Storhamar-benken raste, men dommerne lyttet ikke. Scoringen var godkjent.

– Fra her vi står ser det ut til at Røymark hindrer målvakten i å komme seg opp. Storhamar-benken sin frustrasjon er enkel å forstå, sa TV 2s ishockeyekspert Jesper Hoel.

På Twitter uttrykte flere supportere sin frustrasjon. Her er en av reaksjonene:

Kan ikke være tilfeldigheter lenger. Er så konsekvent dårlig dømming disfavør Storhamar! Skjer gang på gang på gang på gang. Jævla møkk! #2hockey — Magnus Sørum Hagen (@MagnusSHagen) March 13, 2022

– Jeg skjønner ikke hvorfor de er misfornøyde, sier Røymark.

– Jeg synes det er merkelig at dommerne ikke går inn og ser på den, sier Hoel.

Heller ikke Mathis Olimb så noe feil med den situasjonen.

Storhamar ble de siste minuttene nødt til å ta sjanser. De tok ut keeperen og forsøkte å trykke Vålerenga bakover, men hjemmelaget sto godt imot og med 1.39 igjen var det vertene som scoret.

Sebastian Johansen fikk gå uhindret mot mål. Han satte enkelt inn 5-2, som også ble sluttresultatet.

– Det her har vi ventet på. Det er lenge siden det har vært så kult å spille hockey, sa Røymark.

– De får bare syte

Patrick Thoresen var på isen da den omdiskuterte 4-2-scoringen kom.

– Jeg er i grøten og prøver å grave frem pucken. De har vel dommerne lagt seg på det nivået. Det er ikke så mye vi får gjort med det. Så får vi håpe at det blir litt i vår favør neste gang vi har litt bortpå keeperen deres, sier han.

Storhamar-trener Anders Gjøse reagerte på at dommerne ikke sjekket scoringen på video, som de har mulighet til.

– Jeg synes det er rart at de ikke ser på den, sier han.

Røymark er ikke enig med dem som mener at 4-2-scoringen ikke skulle vært godkjent.

– Det er et soleklart mål. Det er jo jeg som blir cross-checked i ryggen og inn i keeperen. Det er i så fall de som skulle hatt en utvisning til. De får bare syte og holde på, sier han.

TV 2 har forsøkt å få dommerne i tale, uten å lykkes.

– Betyr mye

Han synes at eget lagt vant fullt fortjent.

– Vi virket litt mer på og jeg synes at vi burde hatt flere mål, men det ble jo jevnt da ikke vi satte våre store sjanser.

– Hvor mye betyr det for deg å eventuelt kunne slå ut Storhamar?

– Det betyr mye, men det er en lang vei dit. Jeg har vokst opp med de oppgjørene her, og var på Jordal som liten gutt og så på. Jeg merker på meg selv at det er noen spesielle kamper. Jeg mimrer litt tilbake til barndommen, svarer han.

Snudde kampen

Frisk Askers Mats Frøshaug åpnet scoringsballet i Sarpsborg, men med drøye fem minutter igjen av første periode fant Sparta toppnivået sitt. I løpet av 40 sekunder snudde de kampen, etter scoringer av Kristian Jakobsson og Emil Lundberg.

Mikael Dokken var første målscorer i midtperioden. Så scoret Sparta to ganger og gikk til pause i en 4-2-ledelse.

Spartas fjerde scoring:

Sparta vant kampen 5-2.

Stavanger Oilers er klare favoritter til å ta seg videre fra kampene mot Ringerike, og det var også favoritten som tok det første stikket.

De vant hele 6-0.