Verste smittebølgen på to år – innfører streng lockdown

Millioner av kinesere rammes av ny nedstenging, mens smittetallet i Kina er det høyeste på over to år.

Kina registrerte søndag 3393 nye tilfeller med koronasmitte, det høyeste døgntallet siden februar 2020.

Søndag meldte kinesiske myndigheter at de stenger ned byen Shenzhen, like ved Hongkong, etter at det ble registrert 66 smittetilfeller i byen.

Det innebærer at innbyggere må holde seg hjemme, og at alle bedrifter stenger ned foruten de som klassifiserer som samfunnskritiske, skriver Sky News.

Tiltakene rammer over 17 millioner mennesker. Nedstengingen er en utvidelse av tiltak som tidligere bare gjaldt sentrum av byen.

Også Hongkong har vært rammet av et koronautbrudd den siste tiden, og utbruddet i Shenzhen blir knyttet til dette.

– Dersom forebyggingen og kontrollen ikke styrkes på en avgjørende måte til rett tid, kan det lett utvikle seg til et storskala smitteutbrudd, sa Lin Hancheng fra helsemyndighetene i Shenzhen søndag.

TEST: Innbyggere står i kø for å bli koronatestet i Changchun nordøst i Kina. Foto: Chinatopix via AP / NTB

Skoler stengt i Shanghai

Kina er for tiden rammet av en stigende bølge med koronasmitte utløst av omikronvarianten.

I Shanghai er skoler blitt stengt, og det er restriksjoner på reiser til og fra byen. Nordøst i landet har en rekke byer stengt ned slik at alle innbyggerne må holde seg hjemme.

I over 18 provinser kjemper myndighetene for å slå ned koronautbrudd som skyldes både delta- og omikronvarianten.

Blant byene som er rammet av nedstenging nordøst i landet de siste dagene, er Jilin, Yanji og Changchun.

Seks mindre byer i regionen har vært nedstengt siden 1. mars.

Innbyggerne i flere store byer i Kina må nok en gang forholde seg til svært strenge smitteverntiltak. Foto: Noel Celis / AFP

Massetesting

Nedstengingene innebærer også at millioner av mennesker skal testes. Kina har en nullsmitte-strategi, som nå er under hardt press.

Statskontrollerte medier meldte lørdag at ordføreren i Jilin og lederen for helsekomiteen i Changchun har fått sparken.

Ifølge en tjenestemann i Jilin, Zhang Yan, greier ikke myndighetene å slå ned smitten effektivt.

– Akuttresponsen i enkelte områder er ikke robust nok, sa han på en pressekonferanse søndag.

– Det er manglende forståelse for omikronvariantenes egenskaper, og dømmekraften har vært upresis, sier han.

Innbyggerne i Jilin har vært gjennom seks runder med massetesting, likevel har byen registrert over 2.200 smittetilfeller siden lørdag.