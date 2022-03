Den er ikke bilen som har gjort altfor mye ut av seg i Norge, men den kompakte SUV-en NX har vært bestselgeren til Lexus i Europa de siste årene.

Her hjemme falt den litt mellom stolene. Ikke elektrisk, heller ikke ladbar – det har ikke vært noen vinneroppskrift på en stund. Men nå har andre generasjon NX kommet til Norge og den har en viktig nyhet. Dette er nemlig den første ladbare hybriden fra Lexus.

Det er ikke tilfeldig. Under skallet delte første generasjon NX en god del med mer folkelige Toyota RAV4. Det samme er tilfelle med nye NX. Og ettersom RAV4 har kommet i ladbar versjon, er det naturlig at også NX gjør det.

Lexus NX450h+ starter på 658.500 kroner, i versjonen som heter Business Plus. Vår testbil er en F Sport, den starter på 765.300 kroner.

Hvordan er den å kjøre:

Det er neppe til å komme fra at noen vil møte denne bilen med følgende utgangspunkt: Hvor mye RAV4-faktor er det egentlig her? Den ballen kan vi legge død med en gang. Det merkes umiddelbart at NX er en mer påkostet bil. Det gjelder alt fra interiør til kjøreegenskaper, ja allerede fra det elektriske dørhåndtaket. Det siste føles kanskje litt som en gimmick, men Lexus er ikke alene om å leke seg litt på dette området nå.

Lexus har alltid vært kjempegode på støydemping og de har ikke glemt gamle kunster. Forsetene passer oss perfekt. Her er det god støtte alle veier, med kraftig sidestøtte.

Ganske lite og tykt ratt. Det gir en sporty følelse.

Rattet er tykt og ganske lite og gir sportsbil-assosiasjoner. 6,3 sekunder på 0-100 km/t er passe kjapt, men resten av bilen er ikke spesielt sporty. Her merkes det at understellet er vektet mot komfort. Det gjør den til en svært god milsluker på landevei.

Apropos støydemping: Den kommer godt med når vi presser motoren. Den blir nemlig ganske anstrengt under akselerasjon eller i bratte motbakker. Motor og girkasse jobber adskillig bedre sammen enn de gjorde i første generasjon NX, men fortsatt er det slik at bilen (og du som sjåfør) har det best når gassen ikke er altfor mye i bånn.

Drivlinjen består av en 2,5-liters bensinmotor og to elmotorer, plassert på hver sin aksling. Det betyr firehjulstrekk. Samlet såkalt systemeffekt er på 309 hestekrefter. Batteripakken er for øvrig på 18,3 kWt. Det er ikke mye mindre enn batteriene vi fant i de første elbilene for rundt ti år siden. Dette gir en elektrisk rekkevidde på 63 kilometer.

Det tallet virker realistisk, også i temperaturer på bare noen få plussgrader. Som vanlig har dette også veldig mye med kjørestil å gjøre.

Toyota-konsernet har mange års erfaring med hybridteknologi og batterier. Det utnytter de naturligvis for alt det er verdt når de også har begynt med biler som lades med ledning. Er du flink til å plugge inn og ikke har altfor mye langkjøring, kan det bli langt mellom hver gang du trenger å stikke innom en bensinstasjon med denne Lexusen.

Folkelig bil helt til topps i eierundersøkelse

Fra siden er det ikke så lett å se at dette er en Lexus, selv om det er mange og sporty linjer også her.

Plass og praktiske løsninger:

Med lengde på 4,66 meter er NX det vi gjerne omtaler som en familie-SUV. Ikke kjempestor, men samtidig et godt hakk over de mange kompakte crossoverne på markedet.

545 liter bagasjerom er slett ikke verst, dette inkluderer et ganske stort «kjellerrom» som kan brukes til ting du ellers ikke vil ha slengende i bagasjerommet (som for eksempel ladekabelen). Bagasjerommet vokser til 1.436 liter når du feller ned bakseteryggene, de er forresten delt 40/60.

Ryddig og rommelig, det synes vi oppsummerer bagasjerommet godt.

Bak rattet:

Gode forseter er nevnt. Lexus har tidligere hatt noen litt spesielle løsninger i interiørene sine, som har skilt seg ganske mye fra for eksempel tysk premium. Her er det ikke slik. Som de fleste andre for tiden har de gått for en stor infotainmentskjerm på toppen av midtkonsollen. Herfra styres det aller meste, ved at du trykker på selve skjermen. Dette gjør også at mangeknapper og brytere er ryddet unna.

Brukervennligheten er god, det samme er grafikken. Interiøret for øvrig gir høy kvalitetsfølelse. Det virker lite sannsynlig at noe her vil begynne å knirke eller skrangle de første 30 årene. Akkurat som det skal være i en Lexus. To gode koppholdere er på plass, i tillegg til USB- og USB-C-uttak.

To voksne sitter godt her, men noen plassorgie er NX-baksetet ikke.

Livet i baksetet:

Plassen er godkjent her også, men overdådig er den ikke. Store og kraftige forseter, kombinert med ganske høy vinduslinje, gjør at baksetet føles litt innelukket.

Som vanlig er det mest komfortabelt med to passasjerer. De har friskluftdyse på midten, i testbilene er baksetene også oppvarmet. Det er koppholdere i midtarmlenet og to ladepunkter: En sigarettenner og en USB-C.

Mye hjemmekontor: Da kan bilen din faktisk få problemer

Design: Utenpå og inni:

Fra å lage biler som ikke skulle skremme bort noen med designet sitt, har Lexus begynt å dra på mye mer de siste årene. Det gjelder også NX. I F Sport-utgave har den i tillegg fått litt ekstra stylingpynt. Særlig fronten skiller seg ut her, med diiiger grill, markante og aggressive linjer. Og det er mange av dem! Noen vil helt sikkert tenke at dette ser rotete ut, men det gir samtidig særpreg og er helt klart sporty.

Innvendig er det lett å bli imponert over materialvalgene, med lyse skinnseter og kontraster i sort. Samtidig er det ganske konservativt. Kommer du fra en av de nye elbilene med gigantskjermer, er dette nesten som å gå litt tilbake i tid. Lexusen føles litt mer analog, uten å egentlig være det. Pluss for svært god kvalitetsfølelse i alle detaljer.

Færre spesielle løsninger enn vi har sett på Lexus-dashbord tidligere. Materialkvaliteten er høy.

Tech-faktor:

Ikke uventet har Lexus spekket bilen med utstyr og teknologi. Her får du det meste du kan tenke deg av sikkerhetssystemer og førerstøtte.

Navigasjonen er skybasert. Den gir reiseinformasjon i sanntid og oppdateringer på trafikken rundt deg. Et 10-tommers head up display viser mye informasjon og er både oversiktlig og brukervennlig. Lexus Link-appen gjør at du kan fjernstyre en rekke funksjoner. Også Lexus satser på stemmestyring. Gjetter du hva kommandoen er? Jo, ikke heeelt overraskende er det «Hey Lexus».

Trådløs mobillader er en av flere smarte detaljer. Den skal være 50 prosent raskere enn tidligere. Her er det trådløs tilkobling for integrasjon med Apple CarPlay. Android Auto brukes via kabel.

Se hva denne bilen kan gi strøm til!

Det blir neppe veldig mange eksemplarer å se av denne bilen på norske veier. Til det kommer den rett og slett for sent.

Konklusjon:

På mange måter kommer den ladbare hybriddrivlinjen en generasjon for sent for NX i Norge. Storhetstiden for biltypen er over, samtidig har Lexusen nå mange ladbare konkurrenter som kniver om begrensede markedsandeler.

Å få til særlig salgsvolum da, tror vi blir tøft. Det hjelper naturligvis heller ikke at Lexus har en elektrisk familie-SUV på vei. Deres RZ er søstermodellen til Toyota bZ4x (ja, det navnet må vi dobbeltsjekke hver gang vi skriver det).

Rent bortsett fra det er NX 450h en bil som absolutt står seg bra mot konkurrentene. Drivlinjen fungerer godt og kler bilen, komfort og kvalitetsfølelse er helt i toppskiktet og plassen duger fint for familier. I tillegg har den et design som skiller seg ut og som bidrar til at bare de mest ihuga bilnerdene vil komme trekkende med RAV4-sammenligningene. De er uansett ganske så irrelevante.

Bilen for deg hvis:

Du vil ha en premium, ladbar hybrid som skiller seg litt ut fra mengden.

Ikke bilen for deg hvis:

Du er allerede klar for helelektrisk bil.

Dette bilmerket har du neppe hørt om

Lexus har allerede den kompakte elbilen UX. Og snart kommer den elektriske familie-SUVen RZ. Den vil nok hente mange kunder som ellers kunne vurdert en NX.

Eierne mener

I Brooms bilguide, kan norske eierne selv fortelle om bilene sine. Omtrent som en Tripadvisor for bil. Så langt har vi fått inn over 11.000 omtaler!

«Mer eller mindre en perfekt bil», sier en av eierne som har lagt igjen anmeldelse av sin Lexus NX. Vedkommende er ikke den eneste som er fornøyd. Klikk her for å lese alle anmeldelsene.

Du kan også fortelle om bilen din: Klikk her – det er fort gjort.

LEXUS NX 450h + F SPORT Motor og ytelser: Motor: Bensin + to elmotorer Effekt: Samlet 309 hk 0-100 km/t: 6,3 sek. Toppfart: 200 km/t Forbruk: 0,11 liter/mil (WLTP) Batteri/lading: Batteripakke: 18,3 kWt Rekkevidde: 63 km (WLTP) Maks ladefart: 7 kW Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 466 x 186 x 164 cm Bagasjerom: 545 /1.436 liter Vekt: 1.990 kg Tilhengervekt: 1.500 kg Priser: Startpris: 658.700 kroner (Business Plus) Pris F Sport: Fra 763.500 kroner

Video: Slik teaset Lexus sin elektriske RZ