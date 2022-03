Norsk VM-bronse i lagkonkurransen

Norge tok bronse under søndagens lagkonkurranse i skiflygings-VM i Vikersund.

Slovenia vant suverent.

Det norske laget bestående av Johann André Forfang, Marius Lindvik, Daniel-André Tande og Halvor Egner Granerud, hevet seg etter en svak åpning og snappet den siste pallplassen etter et solid sistehopp fra Lindvik.

Forfang og Tande åpnet nemlig beskjedent i den første omgangen.

– Det er ikke noe god følelse. Jeg vet ikke helt hva det er jeg ikke mestrer. Jeg er provosert og irritert, sa Forfang til NRK, etter det første hoppet.

Granerud, som erstattet en ryggplaget Robert Johansson, slo imidlertid tilbake med et solid hopp på 219 meter.

Lørdagens VM-vinner, Marius Lindvik, sitt 221 meter lange svev sørget for at Norge lå som nummer fire etter den første omgangen.

Forfang åpnet den andre omgangen godkjent, før Tande leverte nok et skuffende hopp.

«Superinnbytterens» revansj

Også i den andre omgangen gjorde Granerud jobben. Han fløy 222 meter og holdt dermed liv i det norske medaljehåpet før Lindvik skulle ut i den avsluttende puljen.

– Det er vel alle fotballinteressertes drøm å komme inn som «supersub» og score et sent og avgjørende mål. Det er vel det nærmeste det går an å komme i hoppbakken her. Det er veldig deilig, sa Granerud til NRK etter bronsen var sikret.

Det ble en kjærkommen opptur for fjorårets verdenscupvinner, som ble vraket til skiflygings-VM og var reserve da Norge stilte med fire hoppere i den individuelle konkurransen.

I den siste puljen av søndagens lagkonkurranse fortsatte Lindvik den svært imponerende trenden han har vist gjennom sesongen, fløy 228 meter.

Det holdt akkurat til at Norge snek seg inn på tredjeplass.

– Medalje sammen med guttene veier tungt, og det er utrolig godt å få det med seg på tampen av sesongen, sier Forfang til NRK.