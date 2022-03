Dette ville Heiberg sagt til Putin nå

Gerhard Heiberg er svært bekymret for hvordan man skal lege sår og bitterhet etter at idretten i Hviterussland og Russland ble isolert.

82-åringen er ingen hvem som helst i internasjonal idrett. Heiberg var sjef for Lillehammer-OL. Han har vært medlem av den internasjonale olympiske komite (IOC) i en mannsalder. Og er æresmedlem i organisasjonen.

– En nøkkelperson i denne sammenheng må være Russlands president, Vladimir Putin, som du har møtt flere ganger, hva ville du sagt til Putin nå?

– Vær så snill, stopp! Dette fører ingensteds hen, alle lider, alle blir tapere, stopp!

Idretten reagerte

– Aldeles utmerket!

Det er Gerhard Heibergs dom over hvordan idrettsbevegelsen har opptrådt etter den russiske invasjon av Ukraina.

– Det tok ikke lang tid før idretten markerte seg, dette var så grovt at idretten måtte vise hva den mente. IOC var tidlig uten og gjorde det klart at utøvere fra Russland og Hviterussland ikke var velkomne og at planlagte arrangementer i de to landene måtte flyttes. Dette var klar tale og kanskje sterkere jeg håpet på av IOC.

– Hvorfor det?

– Vi (IOC) har alltid vært forsiktig og Russland er en stor nasjon i idrettssammenheng. Man kan da bli litt for forsiktig og unngår å trå til for sterkt, denne gang var det så grovt at vi ikke kunne finne oss i dette og vi måtte reagere. Og det var på sin plass.

Virker boikott?

– Er du like sikker på hva som oppnås med en slik reaksjon?

– Til det vil jeg faktisk tillate meg å si nei. For meg er det nå viktig at vi, når krigen er over, har tenkt på hvordan vi skal få Russland og Hviterussland tilbake i den internasjonale idretten. Vi skal jo gjennom idretten bidra til å bygge en bedre verden og det betyr at alle nasjoner bør og må være med. Så samtidig med å utestenge må vi samtidig se fremover og forberede at Russland og Hviterussland skal tilbake.

Bitterhet

– Men her er skapt bitterhet og sår som blir krevende å lege?

– Den bitterheten er allerede der. Så det vil ta tid å komme tilbake til situasjonen som vi var i før krigen, derfor må vi strekke oss, men vi må finne sammen igjen.

– Jeg har ikke noe svar på hvordan vi skal gjøre dette nå. Men, med en gang krigen er over må vi komme i dialog med idretten i Russland og Hviterussland. De må tilbake på lik linje med andre nasjoner. Til en situasjon som vi alle trivdes med.