– Vond smak i munnen rundt denne kampen

Chelsea-Newcastle 1-0

Søndag spilte London-klubben sin første hjemmekamp etter at den omstridte eieren Roman Abramovitsj ble ilagt sanksjoner av britiske myndigheter.

Det uten bortesupportere på tribunen. Kun sesongkortinnehavere får gå på kamp, og klubbutikken er stengt. Chelsea vant 1-0 etter et sent og lekkert mål av Kai Havertz:

– Det er en litt vond smak i munnen rundt den matchen her med tanke på eierkonstellasjonen i begge klubber, påpeker TV 2s fotballekspert Morten Langli.

VIKAREN: Styreformann Bruce Buck holder i trådene mens Roman Abramovitsjs eierskap er fryst. Foto: JUSTIN TALLIS

– Bør gjelde flere

Newcastle ble kjøpt opp av Saudi-Arabias statlige investeringsfond (PIF) i høst. Kronprinsen i landet, Mohammed bin Salman, styrer fondet. Han er blant annet anklaget for å ha beordret drapet på journalisten Jamal Khashoggi.

Lørdag ble det meldt at staten har henrettet 81 personer som er dømt for terror på én dag.

– Det er mulig det kommer sanksjoner der etter hvert også. Det ser ikke bra ut, konstaterer Langli.

BANNER: Hyllesten til Roman Abramovitsj har hengt på Stamford Bridge i flere år, og hadde ikke blitt tatt ned før søndagens kamp. Foto: JUSTIN TALLIS

Premier League skal ha godkjent oppkjøpet etter å ha fått «juridisk bindende forsikringer» om at den saudiarabiske staten ikke vil ha kontroll over klubben, ifølge BBC. Amnesty fordømte oppkjøpet øyeblikkelig og slo fast at det var sportsvasking.

– Det er noen som styrer over som kan bestemme hvem som kan gå inn og være eiere. Det er der det kanskje må tas grep. Nå skjer det litt med sanksjoner, men da bør det kanskje gjelde flere, sier TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen.

OMSTRIDT: Amanda Staveley er Newcastle-eierskapets ansikt utad, sammen med ektemannen Mehrdad Ghodoussi. Her presenterer de klubbens nye manager, Eddie Howe. Foto: Owen Humphreys

Langli ser ikke bort ifra at sanksjonene mot Abramovitsj kan gi ringvirkninger.

– Det var enorme diskusjoner da PIF kjøpte Newcastle. Det var mange runder med ledelsen i Premier League før det gikk gjennom til protester. Og nå kommer kanskje debatten opp igjen med de sanksjonene som er satt i kraft rundt Chelsea. Kanskje vil man gå andre eierkonstellasjoner nærmere i sømmene, som Manchester City og PSG, spekulerer han.

– Det er kanskje krefter i sving her sånn at det blir en ordentlig oppvask, fortsetter Langli.

STENGT: Chelsea får ikke lov til å selge supportereffekter. Foto: Adam Davy

Sponsor-forvirring

Flere sponsorer har suspendert avtalene med Chelsea i påvente av den betente eiersituasjonen. Blant dem mobilselskapet Three. Torsdag meldte de i sine offisielle kanaler at det ville innebære at logoen skulle fjernes fra draktene.

LOGOEN PÅ: Chelsea spiller fortsatt med tretallet på fremsiden av drakten. Også Hyundai, som de har på skuldrene, har suspendert avtalen. Foto: Adam Davy

Fire dager senere spiller Chelsea fortsatt med logoen på fremsiden av drakten.

Keeperlegenden Petr Cech, nå såkalt teknisk direktør i Chelsea, uttalte seg på britisk TV før kampen mot Newcastle. Han innledet med støtte til Ukraina, før han snakket om klubbdriften. Der fikk han direkte spørsmål om London-klubben vil være i stand til å fullføre sesongen.

– Vi må innrømme at vi tar én dag av gangen, for det er ikke i våre hender. Samtalene pågår slik at vi kan operere på en måte som gjør at vi kan fullføre sesongen, svarte Cech, ifølge Daily Mail.

