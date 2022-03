Journalist Brent Renaud ble drept i Ukraina – dette forteller kollegaen om angrepet

Den amerikanske journalisten Brent Renaud ble søndag skutt og drept i Ukraina. Hans kollega Juan Arredondo, som ble såret, forteller fra operasjonsbordet om hva som skjedde under angrepet.

Saken oppdateres.

Den amerikanske journalisten Brent Renaud ble søndag skutt og drept i Irpin, ikke langt unna Ukrainas hovedstad Kyiv.

Hans kollega Juan Arredondo ble skadd, men overlevde angrepet. Kort tid etter ga han et intervju fra operasjonsbordet.

Arredondo forteller at han befant seg i Irpin sammen med Renaud for å dokumentere mennesker på flukt fra byen.

De befant seg i en bil, og idet de kjørte fordi en kontrollpost, ble de beskutt. Sjåføren snudde bilen i et forsøk på å kjøre vekk fra angriperne, men skuddene fortsatte.

– Vennen min ble skutt og ble værende igjen. Jeg så at han var blitt skutt i halsen, men vi mistet hverandre, forteller Juan i videoen.

SKADET: Juan Arredondo ble skadd, men overlevde angrepet. Foto: Juan Arredondo / Twitter

I opptaket forteller Arredondo at han ikke vet hva som skjedde med kollegaen. Det er tydelig at han på tidspunktet opptaket ble gjort, ikke visste at Renaud ble drept.

Angrepet er blant annet omtalt av ukrainsk politi og Kyiv Post.

– I dyp sorg

Renaud ble 50 år gammel.

PRESSEKORT: Brent Renaud hadde dette pressekortet på seg da han ble drept. The New York Times opplyser at Renaud ikke var på oppdrag for dem. Foto: Politiet i Kyiv

– Vi er i sorg over å høre om dødsfallet. Brent Renaud var en talentfull filmskaper som har bidratt til The New York Times opp gjennom årene, skriver avisen i uttalelse på Twitter.

Innledningsvis sirkulerte det informasjon om at vedkommende var på oppdrag for The Times, siden Renaud hadde et pressekort fra avisen.

The Times tilbakeviser dette og sier at han ikke har jobbet for dem siden 2015.

USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver, Jake Sullivan, reagerer kraftig på angrepet mot de to amerikanske journalistene.

– Dette er tragisk og sjokkerende. Jeg hørte om dette nå nettopp, og kommer til å rådføre meg med mine kolleger samt ukrainerne om hvordan dette kan ha skjedd. Deretter vil det få passende konsekvenser, sier Sullivan i et intervju med CBS.

Anklager russiske styrker

Politiet i Kyiv anklager russiske styrker for å ha skutt mot journalistene.

– I Irpin har de russiske okkupantene nettopp skutt de utenlandske journalistene fra New York Times! En drept, en såret, står det i en Twitter-melding fra ukrainsk politi.

I meldingen står det også at det blir gjort forsøk på å evakuere den sårede journalisten fra kampområdet.

Den ukrainske nasjonalforsamlingen skriver på meldingstjenesten Telegram at journalistene satt i en bil da de ble truffet av artilleriild.

En ukrainsk lege, Danylo Sjapovalov, som jobber frivillig for det ukrainske forsvaret, opplyser at den ene amerikaneren døde momentant, og at han ga førstehjelp til den andre.

Russland har ikke uttalt seg om angrepet.